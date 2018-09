Napi horoszkóp - 2018. szeptember 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Még csak hét eleje van, de már most fáradtnak érezi magát. Minden bizonnyal azért is, mert nem sikerült eléggé feltöltődnie a hétvégén, és mert a kiégés szélén áll. Amit tud, azt halasszon el, legyen az feladat vagy találkozó, minden mást minimalizáljon és tegye takaréklángra magát. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalása, hiszen nem robot, így viszont elkerülheti, hogy a teste kényszerpihenőre küldje.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem akar róla tudomást venni vagy egyszerűen nem tűnik fel Önnek, hogy nincs abban a helyzetben, hogy össze-vissza költsön. Legyen óvatos, mert az is lehet, hogy elszámolta magát és kellemetlenségek fogják érni, ha nem kap észbe időben. Tetszik vagy sem, most kicsit össze kell húznia a nadrágszíját. Ha rossz kedve van, akkor inkább üljön le a barátaival beszélgetni, semmint megvásárolja a boldogságát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy leüljön a szeretteivel beszélni a gondjaikról, illetve rendezzék a nézeteltéréseiket. Nem érdemes tovább várnia vele, inkább essenek túl rajta. De fontos, hogy legyen nyitott és kompromisszumkész, igyekezzen megérteni a másik felet és ne csak a saját nótáját fújja. Persze fájó pont lesz, hogy magára olvassák a hibáit és az igazságot, de ne felejtse el, hogy ez nem a bosszúról és a sárdobálásról szól.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma szerencsére nyugodtabb napja lesz, kevesebb munka és feladat vár Önre. Így jut ideje azokra, amikre eddig nem volt és elintézheti a csúszásban lévő ügyeit. Ugyanakkor használja ezt a napot arra, hogy lazítson, és ne terhelje túl magát plusz feladatokkal. Ezért ne is érezzen késztetést arra, hogy hasznossá tegye magát és másnak besegítsen. Legyen nyugodtan kicsit önző és gondoljon magára, mert máskor nem lesz rá lehetősége.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki, akinek korábban segített és hálás lehetne Önnek, hátulról letámadja Önt vagy keresztbe tesz magának. Érthető, hogy a legkevésbé sem számított erre. Azon töpreng, hogy bölcs lesz és elengedi a dolgot, de ez most kivételesen az az eset, amikor számon kellene kérnie és visszavágnia, de persze okosan. Ha nem teszi, újra megfogja tenni vagy pedig mást buzdít majd rá és az is lehet, hogy a környezetében emiatt gyengének tűnhet mások szemében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan érzése van, mintha mások mindenből kihagynák, szándékosan nem hívnák el és barátai, kollégái titkolnák, hol és mikor találkoznak. Lássa be, hogy ez kissé paranoiásan hangzik és feltételezések miatt nem érdemes letámadnia másokat és összeveszni velük. Könnyen megeshet, hogy sajnos a véletlenek áldozata és csak rossz időben jönnek létre az események vagy más okból kifolyólag nem jutottak el Önhöz a hírek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kénytelen lesz magára öltenie a bíró szerepét, tehát megnyugodhat, nem maga keverik bajba, vitás helyzetbe. Bármennyire is szeretne elmenekülni ettől a tisztségtől, ezúttal nincs más választása és eleget kell neki tennie. Csak legyen igazságos és megfontolt, mint mindig, adja önmagát, hiszen az emberek bíznak az őszinteségében és a józan ítélőképességében. Nincs miért stresszelnie, ha pártatlan marad, jól fog elsülni a dolog!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Érthető, hogy bizonytalan az egészségével kapcsolatban, hiszen manapság keveset foglalkozott vele, túlhajszolta magát és nem pihent eleget. Ha kellemetlen tüneteket észlel, mindenképpen forduljon velük orvoshoz, de valószínűleg már az is segítene, ha kiszállna mókuskerékből és életmódot váltana. Nem ártana, ha egészségesebben étkezne és valamivel többet is mozogna. Összességében megnyugodhat, nincsenek komoly gondjai!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Az volna a legegyszerűbb, ha őszintén vállalná, hogy problémái vannak. Ne legyen túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérjen és ne is kudarcként fogja fel. Mindenkinek szüksége lehet arra, hogy időről-időre kicsit megtámogassák. Kérjen segítséget, és ne várja meg, hogy még nagyobb bajba kerüljön. Győzze le az egóját és ismerje fel a kisebbik rosszat, amit választania kellene. Ha nem teszi, még nagyobb bajba keverheti magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Kivételes önfegyelemről tesz a mai nap bizonyosságot. Többször is megpróbálják felhúzni, talán még akaratlanul ki is tolnak Önnel és alig várja már, hogy végezzen, mégsem kel ki magából és nem kezd el tombolni vagy veszekedni. Ezek után meg is lesz a jutalma és azon kívül, hogy sikeres napot tudhat a magáénak este a párja vagy barátai gondoskodnak arról, hogy maximális kikapcsolódásban legyen része!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Kiegyensúlyozott, békés napot tudhat a magáénak. Mindennel sikerül időben végeznie, még talán valamicskével előre is tud majd dolgozni. Ne vigye túlzásba, inkább örüljön annak, ha kicsit lazíthat! Nap végén tervezzen magának és kedvesének romantikus programot, mindketten megérdemelnék, hogy minőségi időt töltsenek együtt. Ráadásul a kapcsolatukra is ráférne a meghittség, és hogy felszítsák a tüzet a hálóban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne legyen annyira álmodozó, hogy közben nem veszi észre azt, hogy élete a kedvesével egyáltalán nem habos torta. Nyissa ki a szemét és lássa meg, hogy gondjaik vannak, de legalábbis a párja nincs jó passzban és szüksége lenne a támogatására, segítségére. Cselekedjen még azelőtt, hogy máshol keresne vigaszt és nem a megcsalásra kell gondolnia, mert a barátai is rossz irányba terelhetik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc