Napi horoszkóp - 2018. augusztus 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha egyre többször érzi magát akadályoztatva, vagy nem sikerülnek azok a dolgok, amiket eltervezett, akkor most már ideje lenne fontolóra vennie azt, hogy talán nem a környezetével van a baj, hanem saját maga alatt vágja a fát. Érdemes lehet ma kicsit félrevonulnia és töprengenie, mert lényeges dolgokra döbbenhet rá. Még csak arra sincs szükség, hogy megbeszélje ezt valaki mással, magától is utoléri a megvilágosodás.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne hagyja, hogy magára kényszerítsenek olyan programokat, amihez semmi kedve. Nem kell társaságba mennie vagy egyáltalán olyat csinálni, amit a háta közepére sem kíván és még csak nem is kell magát megerőszakolnia azért, hogy mások kedvében járjon. Legyen olyan bátor és merje közölni a környezetével, hogy mit is szeretne igazából. Ha mindig lemond magáról és a vágyairól, sokat kell még szenvednie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Történhet valami olyan, ami miatt elbizonytalanodik és hirtelen mindennel kapcsolatban kételye támad. Egyszeriben nem biztos a kapcsolataiban, a munkájában, de talán még csak a vágyaiban sem. Ne hozzon semmilyen elhamarkodott döntést, de még csak következtetéseket se vonjon le. Akkor jár el bölcsen, ha valaki elé tárja a magában dúló káoszt és engedi, hogy az illető segítsen magának objektíven látni a helyzetét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hirtelen döbbenthet rá arra, hogy van néhány dolog, amit nem végzett el, amit azonnal el kellene intéznie. Ám az ámokfutás és a kapkodás nem túl célravezető és csak tovább ronthat a helyzetén. Nyugodjon meg, készítsen listát, és amit tud, azt oldjon meg, de most már egy napon semmi sem múlik. Ha tud, akkor kérjen segítséget, de arra figyeljen, hogy közben ne bántson meg másokat ingerlékeny és feszült hangulata miatt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár mára is van meghívása vagy legalábbis programötlete, azért nem ártana figyelnie arra, hogy pihenésre is jusson ideje. Nem volna szerencsés kimerülve kezdenie a következő hetét. Éppen ezért tudjon nemet mondani és legyen meg az önkontroll, ha buliról vagy kalandról van szó. Nehogy azt higgye, hogy kézben tartja az irányítást, ma olyan napja van, mikor barátai, szerettei, könnyedén rábeszélhetik Önt akármire.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Érdemes ma kimozdulnia otthonról, főleg ha szingli, mert ma megismerkedhet valakivel. Még az is lehet, hogy barátai által történik a találkozás, de annyi bizonyos, hogy az illető komolyan felkelti az érdeklődését. Ám a párban élőknek is lehet részük izgalmas találkozásban és egy hasonszőrű emberrel hozhatja őket össze a sors, amiből barátság, de akár előnyös munkakapcsolat is születhet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Fogja vissza magát, ha vásárolgatni indul, mert túlságosan belemelegedhet, és sokkal többet szórhat el annál, mint eredetileg tervezte. Ugye nem akar ebből galibát otthon vagy saját magának okozni kellemetlenséget? Vegye észre, hogy azért is költ annyit, mert ettől érzi magát boldognak. Ez egy jel, ami arra utal, hogy nincs elég öröm az életében vagy valami komolyan bántja Önt és így kívánja leplezni, illetve orvosolni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Végre olyan lesz a napja, mint tervezte, illetve szerette volna. Senki sem tudja elrontani, nem történnek váratlan események. Ma minden a kedve szerint alakul. Sikerül elintéznie azokat a dolgokat, amiket eltervezett, elég ideje jut magára és arra is, hogy pihenjen. Ha pedig családjával tölti a napját, akkor egy felettébb békés és kellemes hangulatú vasárnapra számíthat. Igazán érezni fogja, hogy mennyire szeretik és becsülik Önt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Akarva-akaratlanul is csalódást okozhat valakinek és ez rendkívül zavarja Önt. Gondolja át, hogy érdemes-e kínoznia magát lelkiismeret furdalással. Ha megígért valamit és azért nem tartotta be, mert nem volt kedve, akkor persze, Ön a ludas. Amennyiben csak nem volt rá lehetősége vagy más komoly indoka volt rá, akkor feleslegesen tépelődik rajta. Ne akarjon mindig megfelelni másoknak, hiszen láthatja, mennyi lelki baja származik belőle.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Egésznap szerelmes hangulatban lesz. Talán egy új kapcsolatnak, vagyis egy új kedvesnek köszönhető, aki teljesen elvarázsolta Önt és szárnyakat adott magának. Ám az is lehet, hogy már régóta tartós kapcsolatban él, de újra és újra történnek dolgok, aminek hatására felébred a nagy szerelem a kedvese iránt. Ez a nap romantikusan, meghitten fog telni és maradéktalanul boldognak fogja érezni magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Családja, illetve barátai felnéznek Önre. Mindenki Önt akarja, és a maga tanácsára kíváncsiak. Ön persze élvezi a figyelmet és a szeretetet. Ne felejtse el, hogy az ilyen kiemelt szerep felelősséggel is jár, ezért nem mindegy mit mond a szeretteinek vagy éppen mit tesz, hiszen Ön egyfajta példakép is. Mindenesetre rengeteg erőt ad Önnek a környezete és ettől határozottan megnő az önbizalma.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Bármilyen probléma is merüljön fel, akár közvetlenül a családjában vagy egy másik, távolabbi rokonánál, szerencsésen megoldják. Családjával bizonyítani fogják, hogy mit is jelent a híres ?családi összefogás?, és bármi is legyen a gond, azzal együtt küzdenek meg. Ha esetleg Ön az, aki segítségre szorul, megtapasztalhatja szerettei önzetlen segítségét és megbizonyosodhat afelől, hogy minden körülmény között számíthat rájuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc