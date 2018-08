Napi horoszkóp - 2018. augusztus 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki heves érzelmeket válthat ki magából. Az egyedülállóknál még az is lehet, hogy megismerkednek valakivel és az illető kavarja fel alaposan az érzelmi világukat. Más esetben egy kolléga vagy akár barát is lehet az, aki erőteljes pozitív vagy negatív érzéseket vált ki Önből, és nehezére eshet visszafognia magát. A legszívesebben megölelné vagy letámadná az illetőt. Bármelyik is legyen, ne hagyja, hogy az érzelmei eluralkodjanak magán!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha vita törne ki a munkahelyén vagy akár a családban, jobban teszi, ha kimarad belőle. Nem hogy az nem lenne szerencsés, ha valakinek a pártjára állna, de még csak az sem, ha eleve állást foglalna az ügyben. Inkább tartsák Önt gyávának vagy konfliktuskerülőnek, semmint magára haragítson, vagy maga ellen fordítson másokat. Ezt gondolja át alaposan, ha nyomás hatására belekívánna folyni az ügybe.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma valaki elkövetheti azt a ?bűnt?, hogy megpróbálja Önnek elmondani, hogyan kellene végeznie a munkáját, feladatát, vagy miként kellene a gyerekét nevelnie. Bármelyik is legyen, ma valaki ki szeretné Önt oktatni és ezt személyes sértésnek veszi. Egy pillanatra sem fogja vissza magát és az illetőnek esik. Pedig inkább csak legyintenie kellene az okoskodására ahelyett, hogy hagyja, hogy kihozza a sodrából.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma olyan hírt hallhat, vagy olyan dolog értheti, ami kifejezetten felvillanyozza. Hirtelen minden másról meg is feledkezik és eltörpül mellette, még a kötelezettségei is, ami viszont nem túl szerencsés. Ne feledkezzen meg a feladatairól, mert ha nap végén letolást kap, akkor már nem lesz olyan teljes az öröme. Attól pedig végképp óvakodjon, hogy olyanra mondjon igent, ami felől nem tájékozódott behatóbban.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ön is érzi, hogy valami nem stimmel a kapcsolatában. Éppen ezért nem kellene tovább várnia azzal, hogy tegyen ellene. Ha nem talál ki valamit, amivel megmenthetik a kapcsolatukat, akkor akár szakítás is lehet belőle. Napközben lesz elég ideje elgondolkozni azon, mit szeretne, otthon pedig annak fényében tegyen lépéseket. Amennyiben úgy dönt, megmenti a kapcsolatát, akkor már ma tegyen érte!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Bármilyen terve is legyen a jövőre nézve, ez a nap már alkalmasnak bizonyulhat arra, hogy megtegye a szükséges lépéseket, amelyekkel megvalósíthatja terveit. Ehhez nem kell mást tennie, mit szétnéznie, kérdezősködnie és nem utolsó sorban akár aktívan cselekedni. Ez egy szerencsés nap a kezdéshez, éppen ezért ne halogassa tovább céljai megvalósítását, hanem ugorjon beléjük fejest és még az is lehetséges, hogy segítséget is kap a kivitelezéshez!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Vannak bizonyos feladatok, amelyeket idáig elhanyagolt, de most már nincs tovább. Ideje elővennie őket és mielőbb végeznie velük. Minél tovább halogatja, annál nagyobb az esélye annak, hogy komoly kellemetlensége származhat a késlekedésből. Jó lesz, ha előveszi őket és alaposabban körbenéz, mert olyanok is akadhatnak, amelyekről már el is feledkezett. Hogyha nagyon megterhelőnek érzi, akkor legalább kérjen hozzájuk segítséget!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma beléphet valaki az életébe és nincs kizárva, hogyha Ön egyedülálló, akkor talán az illető az új kedvese lesz. Szerelem első látásra. Érdemes nyitott szemmel járnia, és ha randevút kérnek Öntől, mondjon bátran igent! Ugyanakkor mások életében ez a személy lehet akár egy barát is. Egy sorsszerű találkozás van előírva, mert szüksége van erre a bizonyos személyre, akitől ráadásul tanulhat is! Álljon ma nyitottan azokhoz, akik megszólítják!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Olyan munkával bízhatják meg, ami nem tartozik a feladatköréhez vagy legalábbis olyan, aminek kevéssé tud örülni. Elsőre talán borzalmasnak tűnik, de amint megismerkedik vele és elmerül benne, rá fog jönni, hogy nem is annyira rossz, mint hitte! Kimondottan megjön hozzá a kedve és sok új dolgot tanulhat meg általa. Arról nem is szólva, hogy valószínűleg annyira jól végzi majd, hogy dicséretre is számíthat!





BAK: (december 22 - január 20.)

Van valamilyen titkos félelme és úgy néz ki, hogy az beakar következni. Ám ahelyett, hogy bepánikolna, inkább érezze ebben a tanítást, hogy igenis éppen itt az ideje annak, hogy szembenézzen a problémáival, a félelmével és leküzdje őket, különben egész életében azok fognak uralkodni magán. De ha még meg is valósulnának, akkor se veszítse el a reményt és törjön össze, hanem legyen erős! Tudja jól, hogy minden okkal történik.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

A fülébe jut, - akár közvetve, akár közvetlenül ? hogy egy bizonyos személy mit gondol igazából Önről és nem találja majd túl hízelgőnek. Ha az illető kétszínűen viselkedett Önnel, ne menjen el szó nélkül mellette. Nem érdemes emiatt összevesznie vele vagy lejáratnia mások előtt, de adja tudtára, hogy tud róla és rosszul esett Önnek, majd lépjen tovább rajta. Hogy megmarad-e a kapcsolat vagy sem, az magán fog múlni.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Döntés helyzet elé állítják, vagy pedig ma van annak a napja, hogy érzi, ideje meghoznia egy bizonyos döntést. Még mindig vannak kétségei, de talán attól tart, hogy félreértette valakinek a szándékait, ezért bölcsen teszi, ha segítségül hívja bizalmasát. Ám jobb, ha tudja, hogy a döntést nem halogathatja tovább, ezért akármennyire is nehezére essen, ma pontot kell tennie a dolog végére, amit utána már nem csinálhat vissza.





