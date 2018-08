Napi horoszkóp - 2018. augusztus 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Már a kora reggeli órákban nézeteltérésük lehet a szeretteivel annak kapcsán, mikor és hova vagy kihez menjenek. Tudja jól, hogy nem az a megoldás, hogy kijelenti a tényeket, hanem kulturáltan megvitatják és kompromisszumot kötnek. Ha így cselekszenek, akkor sikerül is túl lendülniük a kezdeti nehézségeken és egy kellemes, élményekkel teli nap vár Önre, amivel mindenki elégedett lehet.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Az volna a legjobb, ha nem tervezne mára semmit, legfeljebb azt, hogy beveszi magát az ágyába, a kanapéra és egésznap olvas, filmet néz, vagyis aktívan pihen. Ne legyen túl szigorú magával, hogy sajnál egy teljes napot a pihenésnek szentelni, és hogy olyan dolgokat csináljon, amit szeret. A házi munka és a kötelességek megvárják, de akár ki is oszthatja szeretteinek, hiszen nem kell mindig mindent Önnek csinálni. Lássa be, hogy szüksége lenne a pihenésre, mert mostanában túlhajszolta magát.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Kivételes hangulatban van és ma szinte bármit megtesz, bármibe belemegy, hogy szerettei kedvében járjon. Készen áll arra, hogy teljes mértékig önzetlen legyen. Azért nem kell mindenről lemondania, csináljanak olyan dolgokat, ami az Ön kedvére is van, hiszen szeretteinek ugyanolyan fontos a maga boldogsága is. Mindenesetre a nagylelkűsége és önzetlensége által kellemes napot varázsolhatnak maguknak.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma egy kicsit érzékenyebb lesz a megszokottnál és még a viccet sem veszi jó néven. Szerettei, barátai csak szeretnék, ha jó kedve lenne és kellemesen alakulna a napja, de Ön most minden félreérthető dologra ugrik. Bár alapvetően jól fog telni a napjai, de kisebb megszakításokra kell számítania, amit pár perces nézeteltérések és viták okozhatnak. Amíg ezeken gyorsan túl tudnak jutni, nem is várható következménye a szeszélyességének.





Meglehet, hogy ma kötelező programon kell részt vennie vagy legalábbis megígért valakinek valamit és azt kell betartania. Ez ne vegye el a kedvét, hiszen így is lehet jó napja. Különben is, ezt az egy napot vagy azt a pár órát, fél lábon is kibírja és gondoljon arra, hogy mennyi örömet szerez vele másoknak. Nem árt, ha néha nem csak magára gondol, hanem jótékonykodik is. Különben is, ha eldönti, hogy jól fogja érezni magát, akkor úgy is lesz!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha valakinek megígért valamit, akkor azt igyekezzen betartani. Rossz néven vehetik szerettei ha az utolsó pillanatban mondja vissza vagy megpróbál kibújni alóla. Olykor érdemes lenne belegondolnia abba, hogy fordított esetben Ön mit szólna. Ráadásul még így is jó esélye van arra, hogy egy remek napot töltsön el. Csak akkor lesz szenvedős és unalmas, ha Ön annak éli meg. A döntés joga a magáé, így akár arra is gondolhatna, hogy kellemes napja lesz!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Igyekezzen bölcsen osztani be az idejét. Jusson elegendő idő arra, hogy letudja a kötelezettségeket, az elintézendő ügyeket és a házi munkát. De mellette maradjon ideje a szeretteire és természetesen önmagára is, hogy olyan dolgokkal is foglalkozzon, amikkel igazán szeretne. Mindez csak egy jó lista és kellő határozottság kérdése. Tartsa magát a napi rendi pontokhoz, ne hagyja, hogy önmagától vagy mások által elcsábuljon, mert akkor borulni fog minden.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Szeretne egész nap pihenni, kényelmesen hátradőlni és lógatni a lábát vagy azt tenni, amit csak szeretne. De nem teheti, mert kötelezettségei vannak vagy mert mások nem hagyják. Mindettől még nem kell a napját feláldoznia, lophat magának egy kis időt arra is, amire szeretné. Legyen őszinte a környezetével és ahelyett, hogy azt várja, majd kitalálják maguktól, inkább adja bátran a tudtukra, hogy szüksége van egy kis térre és időre.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Rendben van, hogy kikapcsolódik, és esetleg buliba megy vagy szórakozni a barátaival vagy a kedvesével. De azért figyeljen oda arra, hogy ne vigye túlzásba a dolgokat! Legyen mértéktartó, bármiről is legyen szó, hiszen Ön is jól tudja, hogy a jóból is megárt a sok. Ne akarja kellemetlen helyzetbe sodorni magát, mert nem tudott lakatot tenni a szájára és kikotyogott magánjellegű dolgokat vagy mert kissé többet ivott a kelleténél.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Hajba kaphatnak a szeretteivel vagy a párjával azon, hogy Ön egyszerűen nem veszi észre az erőfeszítéseit. Próbálja Önt boldoggá tenni, segít ott, ahol csak tud, de maga mindig csak a hiányosságokat látja meg és túlzottan kritikus. Nem először fordul elő ilyen, és ha kiborul a bili, akkor bizony rá kell jönnie, hogy szerettei rengeteg mindent nyeltek le és fájó igazságokkal kell szembesülnie.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nincs azzal gond, ha magányra vágyik, de mivel szerettei nem gondolatolvasók, ne várja azt tőlük, hogy erre maguktól is rájönnek és békén hagyják Önt. Ha szeretne egy teljes napot nyugalomban és egyedül tölteni, akkor utazzon el vagy adja finoman a tudtukra, hogy most erre van szüksége. Mert ha nem teszi és velük tölti az idejét, abból csak veszekedés lesz, mert nem lesz képes pókerarcot vágni és egy-kettőre kiderülnek a valós érzései.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Jót tenne Önnek az egész napos láblógatás. Legalább mára ne tervezzen semmit, hagyja a takarítást, a kötelező feladatokat és inkább válasszon olyan tevékenységeket, amelyek simogatják a lelkét. Olvasson, nézzen filmet, kertészkedjen, vagy ha művész, akkor alkosson. Már egyetlen nap is csodát művelhetne a lelkével és elég erőt adna Önnek a következő hét folytatásához. Szerettei is megértenék, hiszen látnák, mennyire jó hangulatban van.





HALAK: (február 19 - március 20.)



HALAK: (február 19 - március 20.)