Napi horoszkóp - 2018. május 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Alaposan járja körbe a témát, mielőtt döntene. Most nincs helye a kapkodásnak, mert a következmények hosszú távon fognak hatást gyakorolni nem csak az Ön, de szerettei életére is. Éppen ezért érdemes lenne velük is egyeztetni, mielőtt kimondaná a végső szót. Ha erre nincs módja, a számításokból akkor se hagyja figyelmen kívül, vajon ők hogyan fogadják majd a változásokat. Törekedjen a legkisebb ellenállás elérésére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár igyekszik háttérbe szorítani az érzelmeit, nehéz lesz teljesen kizárni. Olyan kérdésekben kell ugyanis döntenie, melyeknél hiába szükséges a hideg fej, a szíve sem fog elnémulni. Kérjen tanácsot kívülállóktól, ők tényszerűen képesek felmérni a helyzetet és így talán a helyzetértékelésük is jobban közelít a valósághoz. Legyen szigorú, de ne csak önmagához, hanem az érintettekkel is fogadtassa el a keménységet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A döntésével ellenállásba ütközik, pedig bízott abban, hogy megértik. Talán ha segítené őket azzal, hogy magyarázatot ad a választására, könnyebben elfogadják majd a változásokat. Ön sem szívesen indult el ezen az úton, de be kellett látnia, hogy a helyzetet másképp nem lehet megoldani. Most már kár azon gondolkodnia, mi lett volna, ha előre egyeztet az érdekeltekkel és nem kapkodva határoz a jövőjükről.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen áll ellen a csábításnak, ezért érdemes kerülni az olyan helyzeteket, ahol ennek komolyabb következményei lehetnek. Ha elkerülhetetlen, hogy döntést hozzon, nyerjen időt és kérje ki olyan személyek véleményét, akiknek meg is fogadja a tanácsát még akkor is, ha nem ért azzal egyet. Most ugyanis nehéz lenne Önt meggyőzni arról, ne éljen bizonyos lehetőségekkel, mert akár csapda is lehet, elvakítja Önt a kalandvágy.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne arra törekedjen, hogy mindenkit maga mellé állítson, csak azokkal a személyekkel foglalkozzon, akik véleménye fontos az Ön számára. Nehéz lenne ugyanis olyan megoldással előállni, ami elfogadható lenne az érintettek számára, ugyanis az új út kényelmetlenségekkel jár és a következmények sem feltétlen előnyösek. De fel kell vállalnia ezt a döntést, mert a jelenlegi helyzet hosszú távon nem fenntartható.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem a véleményét kell megváltoztatni, de a szavait mindenképpen válogassa meg. Ha túl élesen fogalmaz, nem meglepő, hogy ellenállásba ütközik. Szép szavakba csomagolva azonban a többség meggyőzhető arról, hogy Önnek van igaza. Ez lehet az a fegyver a kezében, amivel a másik oldal fölé kerekedve végül mégis maga mellé állíthatja azokat, akik támogatására szüksége van. És így már magabiztosan járhatja az útját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem érdemes kihívásokat keresni, foglalkozzon azokkal a feladatokkal, ahol nem kell ismeretlen akadályokra számítania. Hiába érzi ugyanis, hogy tele van energiával, szellemileg kimerült. Nem jönnének az ötletek, amelyekre szüksége lenne ahhoz, hogy sikeresen vegye azokat. Ha végez a kötelezettségeivel, érdemes lenne olyan programot keresni, ami segít Önnek ellazulni, megfeledkezni a problémákról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Bár egy olyan úton kell elindulnia, amivel nem ért egyet, de elfogadta a többség akaratát. Igyekezzen azonban itt is megtalálni azokat az okokat, amiért érdemes haladni előre. Sokat tanulhat például egy olyan témában, amely korábban már foglalkoztatta, de nem volt módja alaposabban elmélyülni benne. Ráadásul gyakorlati tapasztalatokat is szerezhet, amely még inkább vonzóbbá teheti ezt a lehetőséget.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Engedje át az irányítást, így Ön a saját feladataira összpontosíthat. Tegyen le a válláról minden olyan terhet, amellyel más is megbirkózhat, mivel bár a reggeli órákban még nem érzi, de hamar kimerülnek az energiái. Ez a hét már számos olyan nehézség elé állította, amivel csak komoly munka árán tudott megküzdeni, így érthető, ha mostanra már fáradt. Tudja le a kötelezettségeit és keresse a lehetőséget, ahol egy kicsit kikapcsolódhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Hiába vannak remek ötletei, ha nem talál maga mellé segítőket. Azt ugyanis már most látja, hogy egyedül képtelen lesz mindazt megvalósítani, amit elképzelt. Fél munkát azonban nem szeretne végezni, ezért igyekszik maga mellé állítani azokat, akik talán még mozgósíthatóak ezen a napon. Bár a lelkesedést nehéz lesz felébreszteni, végül mégis elindulnak, és a sikerek kárpótolják a résztvevőket a komoly energiabefektetésért.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Szívesebben vonulna félre, most nehezen tud alkalmazkodni másokhoz. Ha tehetné, még önmagát is elküldené, de kénytelen megbékélni azzal, hogy a kötelezettségeit akkor is el kell végeznie, ha nem érez magában elég erőt ahhoz. Iktasson be rövidebb szüneteket még akkor is, ha ezt időveszteségnek gondolja. Ne feszegesse a határait, mert csúfos vereséget szenvedne, miközben az eredmények is elmaradnának.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nehezen hoz döntéseket, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol ezt várják Öntől. Ezzel ugyan egy bizonytalan ember benyomását kelti, de még így is kisebb kárt kell elszenvednie, mintha rossz utat választana. Foglalkozzon azokkal a feladatokkal, ahol megvan a rutinja az akadályok elkerüléséhez, mert most azokkal képtelen lenne megbirkózni. Legyen ez egy lazább nap, amikor nem vesz magára plusz terheket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc