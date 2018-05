Napi horoszkóp - 2018. május 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne engedje sarokba szorítani magát, kerülje az olyan helyzeteket, ahol gyors döntésre kényszeríthetik. Ha hirtelen felindulásból ad válaszokat, könnyen letérhet a saját útjáról, hiszen nem lesz lehetősége a következményeket számba venni. Ami egyértelműnek tűnhet, épp az okozhatja a későbbiekben a legnagyobb problémákat, ezért is lenne szüksége gondolkodási időre. Ne engedje, hogy az érzelmei befolyásolják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, a hangulat ingadozó és még Ön sem látja pontosan, merre is tart. Így nem is számíthat segítségre, egyedül kell megterveznie a napját. Első lépésként keressen célokat, lehetőleg olyanokat, melyeket könnyedén elérhet. Ezekbe a sikerekbe kapaszkodhat a későbbiekben. Nem lesz könnyű megmaradni az úton, de kitartással és önfegyelemmel végül eredményes napot zárhat.

Nem lesz könnyű ellenállni azoknak a kísértéseknek, melyekkel találkozik. Nemet kell azonban mondania azokra a lehetőségekre, melyek veszélyeztetik a rövid távú céljait. Bár szívesen kalandozna, de azzal is tisztában van, hogy az adott szavát tartania kell, ha nem szeretne kellemetlen helyzetbe kerülni. A kötelezettségeit nem seperheti le az asztalról pillanatnyi szeszély miatt és ezt Ön is pontosan tudja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ismeretlen területre téved, de ha megőrzi a hideg fejét, képes lesz helytállni. Szellemileg friss, így hamar felismeri azokat az utakat, amelyeken haladva elkerülheti az akadályokat. Segítsége is akad olyan személyektől, akik tapasztalattal rendelkeznek, így érdemes lesz hallgatni rájuk. Bát az első lépéseket még bizonytalanul teszi meg, egyre határozottabbá válik és fejlődhet olyan kérdésekben is, melyek hasznosak lesznek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mozogjon sokat emberek között, mert most könnyedén állítja őket aga mellé. Bár lehet, a mai akadályokkal egyedül is megbirkózna, de a héten várnak még Önre olyanok, ahol szüksége lesz segítségre. Ha lassabban is halad, hiszen alkalmazkodnia kell a környezetében élőkhöz, tekintse ezt befektetésnek a jövőjébe. Legyen türelmes és megértő, ha magyarázatot kell adnia, ne feledje, Önnek is egykoron ezt valaki megtanította.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Most nem is elsősorban a cél a lényeg, hanem az odáig vezető út. Sokat tanulhat és tapasztalatokat gyűjthet, ha figyelmes és nyitott az újdonságokra. Olyan kérdésekre kaphat választ, melyek foglalkoztatják már egy ideje, de valahogy nem volt módja alaposabban körbejárni a témát. Most sem kifejezetten így tervezte a teendőit, de ez egy lehetőség arra, hogy mégiscsak fejlődjön és képezze magát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ügyesen szervezi a munkát, nyugodt kisugárzásának köszönhetően a környezetében élők szívesen dolgoznak a keze alá. Ilyen feltételek között nem meglepő, ha szép eredményeket tud felmutatni. Szüksége is van az ilyen hétkezdésre, hiszen olyan kihívások várnak Önre, amelyhez elengedhetetlen az önbizalom és a határozottság. Ennek teszi le most az alapjait, ezért értékelje a sikereket, a teljesítményt, amit nyújtott.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nagy megkönnyebbülést jelent, ha végre kimondja, amit gondol az ügyről. Eddig igyekezett távol maradni és nem beavatkozni, hiszen nem kérték a segítségét. Közben azonban aggódva figyelte a fejleményeket, mert érezte, hogy zsákutcába haladnak. Ezt most már felismerték az érintettek és azt is, ha valaki, akkor Ön rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal, amelyre szükségük lehet. Vegye kézbe az irányítást és terelje helyes mederbe a folyamatokat.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Merítsen erőt azokból a sikerekből, melyeket az elmúlt napokban ért el. Nem könnyű ugyanis a reggel birtokába jutott információk után talpon maradni, de nem omolhat össze. Szellőztesse ki a fejét, hogy helyet adhasson a pozitív gondolatoknak. Célokat kell keresnie, amelyek utat mutathatnak, merre kell elindulnia annak érdekében, hogy legyen valós és értékes jövője. Erősebbé válik az eset után, mint valaha is volt.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Mivel nehezen alkalmazkodik, kerülje inkább az embereket. Járja a saját útját, ahol nem kívánják irányítani, így magának oszthatja be az időt és a teendők sorrendjét. Könnyebb feladatokkal kezd, hogy lendületbe kerülhessen, ehhez pedig eredményekre van szüksége. Bár így sem lesz egyszerű valamennyi kötelezettségét megfelelő színvonalon ellátni, de végül győz a kötelességtudat és a vágy, hogy elismerjék.





BAK: (december 22 - január 20.)

Nehezen indul el, kérjen ehhez segítséget. Első lépésként olyan feladatokat keressen, ahol nem kételkedik a sikerben, van elég tapasztalata ahhoz, hogy leküzdje az akadályokat. Bár egyedül így sem lesz képes olyan ütemben haladni, amivel elégedett lehetne, de mégis erősödik annyit az önbizalma, hogy már reménykedik egy jobb folytatásban és nem menekül a további kihívások elől. Nehéz ugyan a kezdet, de van remény.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egyedül nehezen lesz képes megbirkózni az Önre váró akadályokkal, ezért érdemes lenne körülnézni, honnan kérhet segítséget, ha elakad. Már az a tudat, hogy kaphat támogatást, ha erre szüksége lenne, olyan erőt mozgósít Önben, amely végül számos nehézség esetében kapaszkodót jelenthet. Ne habozzon azonban, ha mégis elakadna, nem a gyengeség jele, ha képes felismerni, mik a gyenge pontjai.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp