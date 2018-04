Napi horoszkóp - 2018. április 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sikeres nap vár Önre, mert nem csak saját magára képes figyelni, de a környezetében élőkkel is megtalálja a közös hangot, így összehangolja azokat a folyamatokat, amelyek mindannyiuk érdekét szolgálhatja. Együtt hatékonyabban dolgozhatnak és gyorsabban haladnak előre. Szép zárása a hétnek, hogy sikerül minden folyamatban lévő ügyét megnyugtatóan rendezni, ha nem is maga mögött tudni, de úgy előkészíteni, hogy már csak be kelljen sétálnia a célba.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár feszült Ön körül a légkör, ne engedje, hogy ez Önre is átragadjon. Haladjon a tervei felhasználásával, mindig az adott feladatra összpontosítson. Ha ki tudja zárni a zavaró tényezőket, eléri valamennyi célját és ez olyan nyugalommal tölti el, amelyet méltán irigyelnek Öntől. Otthonában is hasznára lehet a higgadtsága, szerettei között is készül kitörni a vihar, az Ön kezében van a megoldás, hogy ez elmaradjon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne engedjen a kísértésnek, különösen akkor, ha ez anyagi kéréseket is érint. Egy csábító ajánlat tűnhet ugyan vonzónak, de a hosszabb távú hatásokat is figyelembe kell venni. Mivel Ön kissé bizonytalan, ezért mindenképpen kérje ki azok tanácsát, akikben megbízik. Lehet, nem kell azonnali megoldást találni arra, hogy ismét magabiztossá váljon, szüksége lehet erre az időszakra, így legalább lassít egy kicsit.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár nehezen indul a reggel, sikerül átlendülnie a holtponton, így bátran tervezheti a napját. Vegye kézbe azokat a feladatokat is, melyekkel nem szívesen foglalkozik, gondoljon arra, más nem csinálja meg Ön helyett, így inkább essen túl rajtuk gyorsan. Nagy könnyebbség ugyanis, ha utána olyan ügyek kerülnek sorra, melyek közel állnak a szívéhez és így már felszabadultan elmerülhet azokban, élvezve a munkálkodást.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kimerült, ezért elsősorban arra összpontosítson, hogy a saját teendőivel mihamarabb végezzen. Ha teheti, kerülje az embereket, mert nehezen fogadja, a kritikákat, vagy ha nem értenek Önnel egyet. Így nem fogadná meg a tanácsaikat sem, de később ők lennének a bűnbakok, ha mégsem sikerül megvalósítania a céljait. Már az is nagy nyereség lesz ezen a napon, ha nem sérti meg a környezetében élőket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár nem a tervei szerint alakulnak a folyamatok, ez még nem ok arra, hogy idegeskedjen. Használja ki azokat a lehetőségeket, amelyek váratlanul megnyílnak Ön előtt és igyekezzen ezekből kihozni a legjobb eredményt. Sokat tanulhat ezekből az esetekből, olyan tapasztalatokkal gazdagodik, melyek a későbbiekben még nagy segítségére lehetnek és végül a mostani elmaradásait is gyorsabban ledolgozhatja általuk.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Bár az akadályok nem ismeretlenek, találkozott már azokkal. De most mégis úgy áll előttük, mint olyan nehézség, ami meghátrálásra készteti. Csak a fáradtsága miatt képtelen felismerni a lehetőségeit, ezért ha most félre is teszi a folyamatban lévő ügyeket, ne csukja be maga mögött az ajtót. Kipihenve már könnyedén áll elő a megoldásokkal, így ha összpontosít, a most kialakuló lemaradását is ledolgozhatja.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A hatalmas lelkesedése ugyan nagy segítség abban, hogy leküzdje az akadályokat, de egyúttal el is sodorhatja ezzel azokat, akik képtelenek lépést tartani Önnel. Figyeljen a környezetében élőkre és vegye észre, ha valaki segítségre szorul. Ilyenkor tudjon lassítani és megosztani a figyelmét a saját feladatai és z ő problémái között. Van ehhez elég energia Önben és így nem űzi el maga mellől azokat, akik a későbbiekben ezt még viszonozhatják.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Könnyen ítélkezik, akár már az első benyomása alapján meghoz olyan döntést, amelyről Ön is érzi, hogy nem megalapozott. Ne essen bele abba a csapdába, amely már oly sokszor okozott nehézséget Önnek. A kapkodás nem jó tanácsadó, mindig gyűjtse be először a legtöbb információt és csak utána adjon választ a felmerült kérdésekre. Mivel ezek az ügyek még csak most indulnak be, így van ideje az alapos körbejárásra.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha segítségre van szüksége, kérjen, de ne elvárásként támassza azt a környezetében élőkkel szemben. Azt is el kell fogadnia, ha kikosarazzák, hiszen lehetnek terveik, amelyek nem összeegyeztethetőek az Ön elképzeléseivel. Gondolja át, mely feladatokkal kell mindenképpen foglalkoznia és vajon azok valódban meghaladják-e az erejét. Talán a megfontolt előrehaladás végül egyedül is elérhető.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Csak azokhoz a feladatokhoz kérjen segítséget, melyekkel egyedül valóban képtelen lenne megbirkózni. Ha csak szeretné kihasználni, hogy szívesen sorakoznak fel Ön mellé és így kényelmesen irányíthat anélkül, hogy bármit is csinálna, hamar elveszíti maga mellől a támogatókat. Ne éljen vissza a frissen szerzett népszerűségével, de ne is hagyja veszni a lehetőséget, hogy újabb terekkel állhat elő.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nem szívesen pazarolja az idejét felesleges szócsatákra, ezért inkább elhallgatja a véleményét, ha attól tart, az vitához vezetne. Ne engedj azonban, hogy ezzel visszaéljenek és letérítsék a saját útjáról. Ragaszkodjon ahhoz, hogy a kitűzött céljait megvalósítsa, ha ebben kívánják akadályozni, álljon a sarkára. Ha halad előre, egyre magabiztosabbá válik és felismeri azokat a helyzeteket, amelyeket már valóban nem szabad szó nélkül hagynia.

