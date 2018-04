Napi horoszkóp - 2018. április 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A szavait kiforgatják, így számos félreértést kell tisztáznia. Emiatt elpazarolja az energiáit, a betervezett feladataival nem végez. Igyekezzen megőrizni a nyugalmát még akkor is, ha heves vitává fajul a nézeteltérés, hiszen csak így védheti meg az igazát. Ha végül elcsendesedik a feszültség, térjen vissza az útjára, hogy a legfontosabb kötelezettségeit maga mögött tudhassa, és ne kelljen emiatt ismét magyarázkodnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Szívesen mozog emberek között, ezért olyan feladatokat keressen, ahol ezt megteheti. Használja ki a lehetőséget, hogy új ismeretségeket köthet, így megismerkedhet olyan utakkal is, amelyek eddig rejtve voltak Ön előtt. Járjon nyitott szemmel, hogy észre vehesse az Önt körülvevő világot, ami számos izgalmat tartogat még Önnek. Eddig is érezte, hogy változásokra lesz szüksége, most itt az alkalom, hogy rátaláljon a legkedvezőbbre. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Bármibe is kezd, a siker nem marad el. Érdemes lenne ezért a fiók mélyén lapuló elmaradásait is kézbe venni. Most nem ismer lehetetlent, így leküzdi azokat az akadályokat, amelyek elől eddig menekült. Ha végre ezeket a terheket leteheti a válláról, új célokat tűzhet ki maga elé. Szüksége is volna erre, mert már kezd belefásulni a szürke hétköznapokba, szeretne némi színt hozni az életébe. Ne legyen azonban telhetetlen, apró lépésekkel haladjon előre. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Kisugárzásának köszönhetően többen is Önhöz fordulnak segítségért. Nyugalom árad Önből, így ha nem is szolgál használható tanáccsal, de már azzal is sokat tesz, ha csak meghallgatja a másik felet. Ha azonban egy téma felkelti az érdeklődését, a tettek mezejére lép és addig nem nyugszik, amíg meg nem oldják közösen a problémát. Nem ragadja magához az irányítást, a háttérből igyekszik megadni azt a támogatást, amire szükség lehet. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nem találja az útját, annyi feladat vár Önre. Ha lázas kapkodásba kezd, nem is fog haladni előre, ezért ne sajnálja arra az időt, hogy megtervezi a napját. Így átgondolhatja, mely kérdésekkel kell azonnal foglalkoznia és milyen ügyeket tehet átmenetileg félre. Ha már letisztult a kép, higgadtan haladhat előre, ezzel elkerülve, hogy komolyabb hibát ejtsen. Ne bosszankodjon, hogy nem végzett mindennel, hiszen senkinek nem okozott hátrányt ezzel. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ne higgyen a látszatnak, hiszen az gyakran csal. Ha elhamarkodottan ítélkezik, eleshet egy olyan lehetőségtől, ami előnyös lehetne az Ön számára. Kevesen alkalmasak arra, hogy a színfalak mögé nézzenek, de Ön egyike azoknak, akik megőrizve a higgadtságukat képes lehet felismerni ezt a remek alkalmat és kihasználja ezt arra, hogy előre lépjen. Ez természetesen az irigyei számára újabb támadási felületet jelent. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Amíg nem képes felismerni az Önhöz közeledők valódi szándékát, őrizze meg a távolságot. Az elmúlt időszak sikereinek köszönhetően többen is keresik a társaságát. Vannak azonban köztük olyanok, akik csak szeretnék kihasználni, hogy a segítségével úgy léphetnek előre, nem kell ennek érdekében semmit tenniük. Ön megdolgozott az elismerésért, kevesen lettek volna képesek vállalni mindazt, ami ezzel járt. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Az Ön kezében van a megoldás, hiszen képes megőrizni a nyugalmát és így alaposan körbejárni a témát. Nem engedi, hogy a feszültség Önre is átragadjon, így indulatoktól mentesen kezeli a kialakult helyzetet. Emiatt átmenetileg félre kell tennie a feladatait, de végül azokat is sikeresen lezárhatja, méltán lehet elégedett a mai napon nyújtott teljesítményével. Megérdemel egy kis kényeztetést, ne érezzen emiatt lelkiismeret-furdalást. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Hatalmas lendületével elsodorhatja azokat, akik nem tudnak Önnel lépést tartani. Legyen türelmesebb, ugyan most nem szorul a segítségükre, de Ön is tudja, ez nem lesz mindig így. Jelenleg érez magában elég erőt ahhoz, hogy minden akadályt leküzdjön, de ez alaposan ki is meríti, így hamarabb jön el a holtpont, mint gondolná. Úgy tud erre felkészülni, ha maga mellett tartja azokat, akik majd támogathatják. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

A most kialakuló kapcsolatok hosszú távon is megmaradnak. Egy olyan időszak veszi kezdetét, amely a sikerekről marad emlékezetes. Ennek is köszönheti, hogy a népszerűsége növekszik. Legyen azonban elővigyázatos, mert olyanok is felbukkannak a közelében, akik csak ezt szeretnék kihasználni. Éppen ezért ne fogadja azonnal a bizalmába az Önt keresőket, adjon időt ezeknek az ismeretségeknek, hogy beérjenek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nem szívesen bonyolódik bele a vitákba, szeretné megőrizni a nyugalmát. Nehezen sikerült helyreállítania a lelki békéjét, hosszú utat tett meg annak érdekében, hogy kezelni tudja a problémáit. Kerülje ezért a feszült helyzeteket, vonuljon inkább félre. Keressen olyan feladatokat, amelyekkel egyedül is megbirkózhat, így legalább a figyelmét is elterelheti az Önt körülvevő zűrzavarról. Szellőztesse ki a fejét, mielőtt otthonába hazatér. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Ne engedje felszínre törni az indulatait még akkor sem, ha egyre feszültebb a légkör Ön körül. Elsősorban a feladataira összpontosítson, zárja ki azokat a tényezőket, amelyek ebben hátráltatnák. Szüksége van sikerélményre, mivel elbizonytalanodott, valóban jó úton jár-e. Ha az eredmények megerősítik az önbizalmát, képes lesz kezelni azokat a helyzeteket is, amelyeket a környezetében élők alakítanak ki. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc