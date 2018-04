Napi horoszkóp - 2018. április 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Szeretné maga mögött hagyni az elmaradásait, de hiába a reggeli nagy elhatározás, ha hiányzik Önből a lendület. Kérjen segítséget, de ne követelje azt meg. Ha sikerül megtalálnia a közös hangot a szeretteivel, szívesen sorakoznak fel Ön mellé. Ha azonban túl erőszakos, akkor Ön ellen fordulnak, és végül magára marad. Ha nem is ér teendői végére, legyen elégedett az elért eredményekkel, hiszen már kevesebb a teher a vállán.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár nem a tervei szerint alakul a napja, de most még akkor is eredményes lehet, ha rögtönöz. Ez nem jelenti azt, hogy kapkodna, gondolatban mindig egy lépéssel tettei előtt jár. Így ugyan nem tud minden nehézségre felkészülni, de nem is éri váratlanul egy-egy akadály. Látszólag ugyan csak sodródik az árral, de az irányítást végig kézben tartja, és ez magabiztosságot kölcsönöz Önnek. Szép eredményeket kap jutalmul.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Érdemes kézbe venni azokat az elképzeléseit, amelyeket eddig halogatott, mert nem érzett elég erőt magában a megvalósításukhoz. Most azonban tele van energiával és lelkesen keresgél olyan feladatok után, amelyek közelebb viszik a céljaihoz. Vegye azonban figyelembe szerettei igényét is, így mindenképpen tervezzen velük is közös programot. Ilyenkor van módjuk ugyanis higgadtan megbeszélni a problémákat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bizonytalan, de ezt próbálja elrejteni a szerettei előtt. Ezért olyan tervekkel áll elő, melyek céltudatos ember benyomását keltik. A családtagok azonban hamar észreveszik, hogy komoly problémák foglalkoztatják, így elősorban abban kívánják segíteni, hogy ezekre megoldást találjon. Fogadja el az ajánlatukat, hiszen Ön is tudja, hogy a valódi megnyugvást az fogja jelenteni, ha ezeket végre maga mögött tudhatja.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A nézeteltérést csak úgy lehet tisztázni, ha beszélnek arról. Ön is tudja, hogy az nem megoldás, ha csak besöpörik a szőnyeg alá. Már most is hajlana arra, hogy a gyors nyugalom érdekében elfojtsa magában a véleményét, de végül mégis úgy dönt, inkább most orvosolják, minthogy engedje azt begyűrűzni a mindennapjaiba. Öntsön tiszta vizet a pohárba, hiszen ez lehet a biztosíték arra, hogy valóban béke költözzön az otthonába.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek hosszú távon is befolyással lesznek a család életére. Éppen ezért ne is egyedül akarjon utat választani, hallgassa meg az érintettek véleményét. Nehéz lesz ugyan megtalálni a közös hangot, de csak akkor lesznek képesek együttműködni, ha mindenki azonosul a kitűzendő célokkal. Ha azt várja, hogy nyissanak Ön felé, akkor Önnek is engedékenynek kell lennie és megfogadni a hallottakat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Úgy tervezzen, hogy elsősorban önmagára számíthat. Bár próbál segítséget kérni, de csak átmenetileg tárulnak be Ön mellé. Ön ugyanis tele van energiával, ugyanez nem mondható el a családtagokról. Ha ezt elfogadja, akkor olyan célokat tűz ki maga elé, amelyeket valóban meg is tud valósítani és így már elégedett lehet a teljesítményével. Az akadályok nem leküzdhetetlenek, de összpontosítania kell a siker érdekében.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Most tegye félre kicsit a saját problémáit és nyisson a szerettei felé. Ha nekik támaszt tud nyújtani, akkor válaszokat kap azokra a kérdésekre is, amelyek Önt foglalkoztatják. Most ugyanis arra van szükség, hogy úgy szemlélje azokat, mintha kívülálló lenne és erre remek alkalmat kínál az, ha látja, mások is hasonló kérdéseket tesznek fel maguknak. Nap végére hatalmas megkönnyebbüléssel veheti tudomásul, hogy nagyot lépett előre a saját útján is.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne vállalja túl magát, Önnek is jár a pihenés. Éppen ezért csak akkor mondjon igent az adott megkeresésre, ha ez nem jelent komolyabb kihívást Önnek. Ha úgy gondolja, meghaladná a képességeit, lehetőségeit az adott kérdés, tudja visszautasítani, még ha izgalmasnak is tűnik a kérdés. Ha kalandozásra vágyik, megtalálja annak is a módját úgy, hogy közben nem kell akadályokkal megbirkóznia, amelyek esetleg kudarccal végződnének.

BAK: (december 22 - január 20.)



Összecsapnak a feje felett a hullámok, a családtagok nem hallgatnak tovább. Az utóbbi időben elhanyagolta őket, de most már ragaszkodnak ahhoz, hogy velük is foglalkozzon. Mivel tele volt tervekkel, ezt teherként éli meg. Mielőtt kimondaná a véleményét, számoljon el tízig és gondolja magát az ő helyzetükbe. Aggódnak az egészségéért, szeretnék, ha lazítana egy kicsit és mindezt a szeretet mondatja velük.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne menjen bele felesleges szócsatákba, hiszen azok csak az otthon légkörét kavarnák fel. Ha úgy érzi, véleményét nem fogadnák el, inkáb hallgasson. Így is találhatnak olyan programokat, melyek mindenki számára elfogadhatónak és végül az együtt töltött idő feledteti is Önnel a keserű szájízt. Fogadja el, hogy nem csak az Ön érdekeit kell szem előtt tartani, néha engednie kell, ha ezt Önnek sokat jelentő emberek kérik.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Megosztja terveit szeretteivel, de arra nem számított, hogy ilyen könnyen elfogadják és felsorakoznak Ön mellé. Használja ki, hogy most szívesen töltenék Önnel az időt és ezért inkább nem is mondanak ellent Önnek. De ne éljen vissza a nagylelkűségükkel, ha megvalósították a kitűzött célokat, akkor már Ön is lazíthat, ne keressen újabb kihívásokat. A közös programok lehetőséget adnak arra, hogy elméylítsék a kapcsolatukat.

