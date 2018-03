Napi horoszkóp - 2018. március 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Szívesen mozog emberek között, igyekszik az érdekeket úgy összehangolni, hogy az mindenki számára előnyös lehet. Ez a szervezőmunka ugyan nem könnyű, de olyan célok kerülnek elérhető közelségbe, melyekről nem is gondolta, hogy már kivitelezhetőek lennének. Közösen azonban gyorsan haladnak és nem csak összeadódik a tudásuk, de egymást támogatva megsokszorozódik a hatékonyság is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Alaposan átgondolta, hogyan beszéljen a felmerült problémáról, így sikeresen oszthatja meg gondolatait a környezetében élőkkel. Nem engedi, hogy az indulatok átvegyék az irányítást, higgadtan, megfontoltan elemzi a helyzetet és ezzel meggyőzi az érintetteket, hogy foglalkozzanak a kérdéssel. Ha közösen keresik a megoldásokat, elkerülhetik azokat a buktatókat, amelyek miatt eddig képtelenek voltak előre haladni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bátran tervezzen be összetettebb feladatokat, mert szellemileg friss és a kitartásával sem lesz probléma. Nem csak a megoldásokat képes megtalálni, de a kivitelezésben is élen jár, így nem is kell egyedül megküzdenie az akadályokkal. Felsorakoznak Ön mellé azok, akik vágynak a sikerre, hiszen a kisugárzása egyértelművé teszi, nem ismer lehetetlent, addig nem nyugszik, míg a kitűzött célokat el nem éri.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kicsúszik a kezéből az irányítást és emiatt egyre feszültebb. Ha képtelen elfogadni, hogy ma csak sodródik az árral, tennie kell annak érdekében, hogy ismét önmaga ura legyen. Először i kezelje az indulatait, de ne azzal, hogy mások nyakába zúdítja a problémákat. Megoldásokat kell keresnie azokra a kérdésekre, amelyek miatt nem tud összpontosítani és nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szeretne változtatni, de nehéz lesz ezt elfogadtatni a környezetében élőkkel. Először is magyarázattal kell szolgálnia, hiszen ők nem látják azokat a problémákat, amelyek Önt az új útra terelnék. Hallgassa meg a véleményüket és építse be javaslataikat a saját elképzeléseibe. Ha közösen jelölik ki az utat, az ellenállás is megszűnik és képesek lesznek a siker érdekében összehangoltan dolgozni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne másokon vezesse le a feszültséget, ők értetlenül állnak ugyanis az előtt, amit megemlített. Eddig ugyanis elnyomta magában ezeket a problémákat, mindenkinek azt mutatta, hogy minden a legnagyobb rendben van. Majd hirtelen előáll a kérdéseivel, így meglepetésként éri őket, hogy álarc mögé rejtette valódi énjét. Szellőztesse ki a fejét, gondolja át, hogyan tudnák higgadtan átbeszélni mindazt, ami foglalkoztatja.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha kritikával illetik, hárít. De Ön ítélkezik, miközben át sem gondolja, vajon hibázott-e. Ne engedje felszínre törni az indulatait, azokat ugyanis átmeneti önbizalomhiány táplálja. Ha ezen átlendül, ismét képes lesz a helyzetet helyesen felmérni és megérteni, Ön is közreműködött abban, hogy letértek a helyes útról. Egy lélekmelengető program segíthet átlendülni azon a mélyponton, ahol most van.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nehezen találja meg a hangot a környezetében élőkkel, ezért inkább vonuljon félre és olyan feladatokat keressen, amelyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni. Így elkerülheti a komolyabb vitákat és megőrizheti a nyugalmát. Most ugyanis elég egy szikra ahhoz, hogy mindaz felszínre törjön, amit napok óta igyekszik magában elnyomni. Nem véletlenül hallgatott eddig, érzi, hogy magára maradna a problémákkal, ezért ne is hozza most se szóba.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Csak olyan feladatokat válasszon, amelyekkel képes lesz megbirkózni. Jelenleg nehezen dolgozná fel a kudarcokat, hiába is gyűjtene tapasztalatokat, azokat nem úgy értelmezné, mint hasznos tudás. Az önbizalmát elveszítette, így minden egyes sikertelen próbálkozás csak tovább erősíteni Önben a hitet, hogy rossz helyen van és alkalmatlan a munkájára. Pedig ezt csak az elkeseredettség mondatja Önnel, a fáradtság és a kimerültség miatt érzi így.

BAK: (december 22 - január 20.)



Kimerült, így egyszerűbb feladatokat keressen erre a napra. Össze kell szednie az erejét, ehhez pedig sikerekre van szüksége. Az elmaradásait ledolgozva felszabadul olyan terhek alól, amelyek nyomasztják. A megkönnyebbülés egyúttal új utakat nyit meg Ön előtt és ismét önmagára találhat. Ne legyen feszült amiatt, hogy átmenetileg kisebb teljesítményre képes, hiszen Ön is emberből van, lehetnek nehezebb napjai.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Álmodozik, de tisztában van azzal, hogy ezek a vágyak jelenleg még nem megvalósíthatók. Ha emiatt nem feszült, tegye bátran, de ne engedje, hogy elkeseredjen amiatt, nem járhatja a saját útját. El fog jönni az ideje ezeknek a terveknek is, de ahhoz előtte maga mögött kell tudnia azokat a kötelezettségeket, melyeknél szorongatják a határidők. Ha mindezt elfogadja, jótékony hatással lehet a teljesítményére, hogy vannak tervei a jövőre.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nehezen küzdi le az akadályokat, ezért inkább kerülje el azokat. Keresse a könnyebb utat, még ha az hosszabb is. Nem gyors, hanem biztos eredményekre van szüksége ahhoz, hogy átlendüljön azon a holtponton, ahol most érzi magát. Mindezt ugyanis csak a fáradtság és a sikertelen időszak okozza. Ha ezt feledteti magával, képes lesz újra bízni a képességeiben és már bátrabban vállalkozhat komolyabb feladatokra.

