Napi horoszkóp - 2018. február 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hiába a jó ötletek, ha nem lép a tettek mezejére, csak hiányérzet támad Önben. Keressen olyan embereket, akikkel megoszthatná a terveit és ők segíthetnek abban, hogy visszanyerve az önbizalmát merjen cselekedni. Úgy érzi, túl nagy a kockázat, de ez csak azért van, mert nem hisz a képességeiben és csak a kudarcokra gondol, megfeledkezik a számos sikerről, amelyek révén már rendelkezik kellő tapasztalattal.

Merjen elindulni azon az úton, amely megnyílik Ön előtt. Régóta várt már erre a lehetőségre, de most úgy érzi, nem ez a megfelelő pillanat, hogy éljen is azzal. Mivel azonban már felkészült a buktatókra és a célokat is fontosnak érzi, nehezen szabadul a vágytól, hogy mégis kockáztasson. Ha fegyelmezett és kitartó, képes lesz a kötelezettségei mellett kihasználni mindazt, amit ez a nap nyújthat Önnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha egy ajánlat túl vonzónak tűnik, ne mondjon rá azonnal igent Nézzen az elhangzottak mögé, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy csapdába akarják csalni. A megérzései jelzik, hogy valami gyanús, de nem tudná megfogalmazni, mi az. Inkább utasítsa vissza a lehetőséget, ha bizonytalan, minthogy elinduljon egy olyan úton, amelyről nem látja már előre, hova is vezet. Az óvatossága most kifizetődő lesz.

Egy váratlan esemény miatt a terveit félre kell tennie. Emiatt ne bosszankodjon, találja meg a lehetőséget ezen az úton. Talán egy új tapasztalat vagy ismeretségek miatt kell módosítania az elképzelésein. Ha ezt nyugodtan elfogadja és így is képes az Öntől megszokott teljesítményt nyújtani, célba érkezés után meg fogja érteni, miért is történt meg ez Önnel. Nyugalom és higgadtság, ezek lesznek a legjobb kísérői.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehéz kiismerni Önt, szétszórt és feszült. A régi kapcsolatai már edzettek ezen a téren, így tudják kezelni Önt, de akik még csak most léptek az életébe, meglepődnek. Igyekezzen őket elkerülni, hogy ne így érjen véget egy esetleges közös jövő. Keressen olyan feladatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy félrevonuljon, és elsősorban önmagával kelljen megvívnia a csatákat, melyeket a bizonytalansága okoz.

Most nincs itt az ideje a kísérletezéseknek, kalandozásoknak. Hiába érzi ugyanis azt, hogy tele van energiával, az ismeretlen akadályok láttán elfogy a türelme és végül sikerélmény nélkül kellene feladnia. Most azonban szüksége lenne olyan élményekre, melyek megerősítik a kitartását és az önbizalmát. Éppen ezért elsősorban olyan kérdésekkel foglalkozzon, ahol nem érhetik meglepetések, fel tud készülni a nehézségekre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne akarja mindenáron a saját érdekeit érvényre juttatni, ne keltse ezzel azt a benyomást, hogy Önnek nem számítanak a környezetében élők. Ügyes szervezéssel azonban megoldható, hogy Ön is haladjon az útján, miközben támogatja azokat, akik erre rászorulnak. Ha így tesz, nem csak ez a nap lehet sikeres, de olyan csapatot építhet maga köré, akikre a későbbiekben is számíthat és közös ügyeket is megvalósíthatnak.

Bármerre indulna, falakba ütközik. Próbálják ugyan megértetni Önnel, miért nem tartják járható útnak, amit eltervezett, de süket fülekre találnak. Pedig érdemes lenne elgondolkodni a kritikákon és legalább a tanácsokat megfogadni. Azokat ugyanis a segítőkészség mondatja a környezetében élőkkel és valóban aggódva figyelik, hogy bizonyos akadályokat nem hajlandó számításba venni. Legyen higgadtabb, hogy ezt Ön is észrevegye.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Őrizze meg a nyugalmát, ne engedje, hogy az irigyei okozta feszültség Önre is átragadjon. Éppen ezzel szeretnék ugyanis elérni, hogy hibázzon. Ha azonban Ön követi a saját elképzeléseit és nem tér le az útjáról, elkerülheti, hogy a számításaik beigazolódjanak. A céljait tartsa szem előtt, hiszen így mindig célirányosan haladhat előre és a részeredmények egyre erősebbé teszik, miközben a hátráltatói gyengülnek.

Bár feszült Ön körül a légkör, sikerül megőriznie a nyugalmát. Ez a legütősebb eszköz a kezében ahhoz, hogy elérhesse a kitűzött céljait. Az akadályokat könnyedén birkózhatja le, ha összpontosít, a figyelme nem kalandozik el. Nap végére ugyan érzi, milyen kimerítő is volt ez, de a sikerek kárpótolják. Új követőkre talál, akik tisztelettel figyelték a teljesítményét és igyekeznek Öntől tanulni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem kell elrejtenie a véleményét, de válogassa meg a szavait. Igyekezzen a véleményét úgy becsomagolni, hogy azzal ne sértse meg a másik felet. Ön is érzi, hogy erről a kérdésről másképp gondolkodnak, de ez ne jelentse azt, hogy megszakítja a kapcsolatot. Hiszen az élet már bebizonyította, hogy számos téren tudnak eredményesen együttműködni, így érdemes lenne továbbra is egymás közelében maradniuk.

Bár nem szívesen mozog emberek között, ez most nem megoldható. Igyekezzen nem kimutatni azokat az érzéseket, amelyek miatt inkább egyedül tevékenykedne. Érdemes lenne azt is megfigyelni, a környezetében élők miként kezelik azt a helyzetet, amely Önt ennyire elkeserítette. Sokat tanulhat ugyanis abból és legközelebb már Ön is elkerülheti a kudarcot, amely jelenleg felemészti minden energiáját.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



