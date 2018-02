Napi horoszkóp - 2018. február 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A siker érdekében kockáztatni kell, de ez nem egyenlő azzal, hogy könnyelmű döntéseket hozhat meg. Számolnia kell a következményekkel és ezeket jobb előre felmérni, nem utólag enyhíteni a károkat. Ezek tudatában már mondhatja azt, hogy vállalja az áldozatot és mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb kárt okozza a környezetében élőknek. Így elkerülheti azt is, hogy a kapcsolatait végleg tönkretegye.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyre kevesebb az ereje, ezért szüksége lenne egy kis kikapcsolódásra. A környezetében élők is felismerik ezt és igyekeznek kiemelt figyelemmel követni Önt, hogy a megfelelő pillanatban a segítségére siethessenek. Fogadja el tőlük ezt a kis kényeztetést, hiszen enélkül képtelen lesz talpon maradni. Ne keressen külön kihívásokat, foglalkozzon a legfontosabb kötelezettségeivel és utána igyekezzen mihamarabb otthonába.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne csak a feladataira, de a környezetében élőkre is figyeljen. Meglepetésként éri, hogy többen is járnak hasonló cipőben, mint Ön. Ha őszintén beszélnek az Önöket foglalkoztató kérdésekről, közösen megtalálhatják azokat a válaszokat is, amelyeket egyedül oly régóta keres. Legyen ez tanulság, hogy nem érdemes magában elfojtania a problémákat, mert azokra akár gyorsabban találhat megoldást, ha megosztja olyanokkal, akikben megbízik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kerülje a feszültséget, éppen elég kihívás lesz megbirkózni az Önre váró feladatokkal. Túl fáradt most ahhoz, hogy a figyelmét megossza a környezete és a teendői között. Éppen ezért vonuljon félre és összpontosítson, hogy ezzel is csökkentse a hibázás lehetőségét. Bár az önbizalma rendben van, mégsem érez elég erőt magában ahhoz, hogy esetleg letérjen az útról és új tervet készítsen, ezért kell különösen figyelnie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az elmúlt hetek csalódásai ráébresztették arra, hogy rendeznie kell a kapcsolatait. Olyanok támadták ugyanis hátba, akiket közel engedett magához. Falat húz fel és igyekszik mindenkit azon kívül hagyni. Elhatározza, hogy ezentúl sokkal nehezebben fogad a bizalmába olyanokat, akik az ismeretlenségből bukkannak fel. Emiatt át kell gondolnia a terveit is, hiszen most egy darabig egyedül kell megbirkóznia az akadályokkal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Tudjon nemet mondani, ha nem szeretné kockáztatni az egészségét. Az utóbbi időben túlvállalta magát és emiatt már szinte nem is maradt ideje önmagára. Érzi, hogy elérkezett tűrőképessége határához, de újabb felkérésekkel keresik meg. Álljon a sarkára és végre a saját érdekeit tartsa szem előtt. Ebből az egyik legfontosabb, hogy igyekszik lezárni a már folyamatban lévő ügyeket és próbál kikapcsolódni. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Bár nem lassít, halad folyamatosan, mintha nem csökkennének a kötelezettségei. Észrevétlenül kap ugyanis újabb feladatokat, kihasználják a jószívűségét. Álljon meg egy percre és gondolja át, meddig lesz képes ezt így folytatni. Állítson fel egy fontossági sorrendet és ennek birtokában szervezze meg a hét hátralévő részét. Kerülje azokat az embereket, akik esetleg újabb tennivalókkal látnák el, így talán utolérheti magát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Összpontosítson a már folyamatban lévő ügyekre, új megbízást csak akkor vállaljon, ha már a hátralékából ledolgozott valamennyit. Érthető, hogy vágyik a környezetében élők elismerésére és úgy gondolja, ezt akkor kaphatja meg, ha igyekszik minden kérésüket teljesíteni, de lassan képtelen lesz az ígéreteit betartani. Éppen ezért kell most a sarkára állni és meg tanulni nemet mondani, hiszen lassan az egészségét is kockára teszi. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Olyan feladatot kap, amely első ránézésre megoldhatatlan. Ha azonban nem esik kétségbe, hanem igyekszik az utat keresni, hamar felismeri, miért is lesz ez egy könnyed nap. Csak hinnie kell a képességeiben és abban, hogy a környezetében élők nem hagyják magukra. Ez a magabiztosság jelenti majd a sikert és végül hozza meg azokat az eredményeket, amelyeket elvárnak Öntől. Méltán lehet büszke a helytállására. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A szervezete már jelzi, hogy ideje lassítani, bár szellemileg még friss, ezért keresi a kihívásokat. Tudjon azonban nemet mondani az olyan felkérésekre, amelyek miatt le kellene térnie a tervezett útjáról. Még így is segítségére lehet a környezetében élőknek, hiszen számos olyan akadályt hárít el a saját érdekében, amelyek őket is hátráltatják. Érje be most ennyivel és inkább kapcsolódjon ki a nap második felében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne engedjen a kísértésnek, még ha úgy is tűnik, ez boldogságot okozna. Mielőtt döntene, vegye számításba választásának hosszú távú következményeit is. Ha bizonytalan, kérjen tanácsot, de ne induljon el olyan úton, amelynek nem látja a végét. Ha olyan helyzetbe próbálják kényszeríteni, ahol nincs idő gondolkodni, igyekezzen menekülni még azelőtt, hogy az első lépést meg kellene tennie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha már ennyi energiája van, vegye kézbe az elmaradásait. Bár azokkal a feladatokkal nem szívesen foglalkozik, éppen ezért is halogatta, azzal is tisztában van, hogy nem fogja Ön helyett senki megoldani. Ha sikerül lezárnia legalább párat közülük, az olyan felszabadultságot eredményez, amely már erőt ad a folytatáshoz és végül még új kihívásokat is kereshet. Ezek már lehetnek izgalmasak, Önt érdeklő témák is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp