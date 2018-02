Napi horoszkóp - 2018. február 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az elnapolható teendőit halassza el. Túl feszült és fáradt ahhoz, hogy kellő módon összpontosíthasson, hideg fejjel gondolkodjon. Könnyű lenne sarokba szorítani egy fontosabb megbeszélésen és így elhamarkodott válaszokat kicsikarni Öntől. Ha úgy érzi, ilyen jellegű veszély fenyegeti, próbáljon időt nyerni, hogy lenyugodhasson. Nagyobb veszteségek nélkül úszhatja meg ezt a napot, ha ilyenkor nem enged a nyomásnak.

Igyekezzen nyugodt maradni és nyitottan közeledni a környezetében élők felé. Csak így számíthat ugyanis megértésre és segítségre. Feszült és kapkodna, ha engedné felszínre törni az indulatait, de ezzel csak veszélyeztetné az előrehaladását. Megfontolt lépésekkel azonban közelebb kerülhet a céljaihoz még akkor is, ha nem várt akadályok keresztezik az útját. Kerülje a hibázást, mert azzal ismét csak önmagának árthat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár úgy érzi, az Ön problémái egyediek, ha nyitott szemmel jár, látni fogja, már mások is vannak hasonló helyzetben. Figyeljen, ők miként keresik a megoldásokat és milyen akadályokba ütköznek. Ön már így elkerülheti azokat és nagyobb eséllyel állhat talpra. Ne kapkodjon és legyen türelmes, nem azonnal jelentkeznek az eredmények, bizonyos folyamatoknak ugyanis idő kell, míg beérnek.

Ne térjen le a kijelölt útjáról még akkor sem, ha olyan akadályokba ütközik, melyekre nem volt felkészülve. Adjon időt magának, hogy rátaláljon a megoldásra, hogyan haladhat tovább. Addig is keressen más feladatokat, melyek lendületben tartják és az általuk elért eredmények megerősítik abban, képes elérni a maga elé kitűzött célokat, ha harcol, és nem hátrál meg a nehézségek láttán. Bízzon önmagában.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Keressen maga mellé segítőket és szép eredményekre számíthat. Most egyedül könnyen feladná, ha akadályokba ütközne. Szüksége van ugyanis a folyamatos külső megerősítésre, mert még bizonytalan ezen az úton, amelyen éppen, hogy csak elindult. Ne feledje, milyen célokat tűzött ki maga elé. Ön is tudta, hogy nem lesz könnyű, ezért nem meglepő, hogy ennyi nehézséggel kell szembesülnie, de ha hisz magában, nem fogja feladni.

Ne engedje, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önt is magával ragadja. Vonuljon félre és foglalkozzon a saját feladataival, békét egyelőre ugyanis nem tud teremteni. Még az indulatok vezérlik a környezetében élőket, így képtelen lenne őket olyan útra terelni, ahol megtalálhatnák a közös hangot. Maradjon ezért távol ezektől a vitáktól és haladjon az útján, amíg a kedélyek lecsillapodnak.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne engedje, hogy letereljék az útjáról. Mivel a tervei egy részét nem osztotta meg a környezetében élőkkel, így érthető, ha kétkedéssel fogadják az elképzeléseit. Ön azonban bizalmatlan, attól tart, az ötleteit felhasználva hátba támadnák. Ha kell, egyedül induljon el, az eredmények végül a kétkedőket is Ön mellé állítják. Célba érve pedig azt láthatja, hogy egy csapat épült Ön köré, akikre a későbbiekben is számíthat.

A tervei szerint alakul a napja és így elégedett lehet a teljesítményével. Helyesen mérte fel a korlátait, de azt is pontosan tudta, hogyan ossza be úgy az idejét és a feladatokat, hogy folyamatosan haladhasson előre. A kitűzött céljai így elérhető közelségbe kerültek és ez olyan energiákat szabadít fel Önben, amely lendületet ad a következő napokra is. Továbbra se terhelje túl magát, mert az egészsége még nem az igazi.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ügyeljen a szavaira, feszült Ön körül a légkör, így most még azokat is megsebezheti, akik közel állnak Önhöz. Próbáljon inkább félrevonulni és kerülni az olyan helyzeteket, ahol véleményt kell nyilvánítani. Keressen olyan feladatokat, melyekkel egyedül is megbirkózhat, az eredmények mégis nyugtatóan hatnak a környezetében élőkre is. Talán ezzel egy kicsit közelebb hozhatja a vitatkozó feleket is.

Hiába érzi úgy, hogy igaza van, nehéz lesz ezt elfogadtatni a környezetében élőkkel. Adjon nekik időt, hogy feldolgozhassák azokat az érveket, amelyek elhangzanak. Önnek sem volt egyszerű az út, amíg megértette a folyamatokat és azt, mi vezetett valóban ehhez a helyzethez. A belső feszültséget vezesse le inkább egy könnyed sétával a friss levegőn, még ha emiatt a feladataival nem is halad a tervei szerint.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár fontosak a saját érdekei, ezeket igyekezzen összehangolni a környezetében élőkével. Akkor tud ugyanis előrehaladni, ha nem egyedül kell megbirkóznia az akadályokkal. Azt azonban nem várhatja el, hogy mindenki az Ön útját járja. Ügyes szervezéssel azonban bizonyos szakaszokon elkísérhetik egymást, ilyenkor támogatva a másikat is a célkitűzései elérésében. Nem csak munka, de akár baráti kapcsolatok is kialakulhatnak.

Szellemileg friss, ilyenkor érdemes kézbe venni azokat a témákat, amelyek számos újdonságot hozhatnak az életébe. Nyitottan fogad ugyanis olyan tudást, melyek ismeretlenek és esetleg még ellentétesek is az eddig vallott nézeteivel. Nem feltétlenül fog emiatt másképp gondolkodni, de megértheti azt, a környezetében élők miért vélekednek bizonyos kérdésekben az Ön számára olyan felfoghatatlanul.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



