Napi horoszkóp - 2018. január 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A délelőtti órákban még tele van energiával, de ha ezt nem osztja be okosan, akkor hamar lemerülnek a raktárak. A nehezebb feladatok közé iktasson be szüneteket és figyeljen azokra a kérdésekre is, amelyek egyszerűnek tűnnek. El kell kerülnie ugyanis a hibázást, ha nem szeretné a lelkesedését elveszíteni. Ha figyeli a szervezete jelzéseit és lassít, mikor fáradtabbnak érzi magát, a nap végéig kitart a lelkesedése.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szívesen mozog emberek között és hallgatja meg őket. Úgy érzi, most sokat tanulhat abból, ők hogyan kezelik a problémáikat. Az utóbbi napokban ugyanis számos olyan kérdés fogalmazódott meg Önben, melyekre még nem talált választ, pedig szüksége lenne azokra ahhoz, hogy megnyugodjon. Talán most továbbléphet, mert rálel az útra azáltal, hogy mások tapasztalatait átalakítja a saját életére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már reggel komoly akadályokba ütközik, így nem is várhat kimagasló teljesítményt magától. Bár sikerül elhárítania a nagyobb károkat, ehhez mozgósítania kell minden energiáját. Keressen könnyebb feladatokat, hogy a sikerélmény ne maradjon el, hiszen azokra szüksége van ahhoz, hogy a későbbiekben is harcolni tudjon. Legyen elégedett most azzal, hogy képes volt talpon maradni és nem menekült el a nehézségek láttán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan vitákba keveredik, melyeket szeretett volna elkerülni. Pont azért, amit aztán meg is tapasztal, nehéz lesz helyes döntést hozni. Ha ragaszkodik az álláspontjához, azzal veszélyezteti a kapcsolatukat. Ha azonban enged, önmagának okoz komoly nehézséget. Nem talál olyan középutat, amellyel elégedett lehetne. Válasszon egy utat és menjen végig azon határozottan, ne gondoljon többet arra, mi lett volna, ha nem erre indul.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elsősorban olyan kihívásokat keressen, ahol kamatoztathatja kiváló szellemi formáját. Remek ötletei támadnak, de a kivitelezéshez már segítségre van szüksége. Hiányzik ugyanis Önből a lelkesedés és az önbizalma is sérült az elmúlt napok kudarcai miatt. Ha most sikerül talpon maradnia és eredményeket felmutatni, végül visszatalálhat a saját útjára és ismét tűzhet ki maga elé komolyabb célokat is, nem csak sodródik az árral.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nyitott és elfogadó, ezért könnyű megtalálni Önnel a közös hangot. Felismerik ezt a környezetében élők és próbálják Önt a saját útjukra terelni. Ne engedje, hogy kihasználják, ragaszkodjon ahhoz, hogy a saját céljaival is foglalkozik. Ha sikerül összeegyeztetni ezeket másokéval, akkor egymást támogatva gyorsabban haladhatnak. De mondjon nemet az olyan megkeresésekre, melyek miatt az elképzeléseit fel kellene adnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne engedje ki a kezéből az irányítást, mert könnyen letérhet úgy a saját útjáról. Ragaszkodjon az elképzeléseihez még akkor is, ha emiatt meg kell bántania a környezetében élőket. Aki nem fogadja el, hogy fontosnak tartja a céljait, hosszabb távon sem tartana ki Ön mellett. Azokból azonban, akiket sikerül maga mellé állítani, remek csapatot kovácsolhat és nem csak most, de a későbbiekben is együtt tudnak dolgozni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Igyekezzen a kötelezettségeivel gyorsan végezni, hogy utána önmagára figyelhessen. Szüksége lenne ugyanis egy kis félrevonulásra, hogy kielemezhesse az elmúlt napok eseményeit. Nem is a kudarcok hagytak igazán mély nyomot Önben, sokkal inkább a sikerek, melyeket olyan embereknek köszönhet, akiket eddig ellenfeleinek gondolt. Mostanra azonban világossá vált az Ön számára is, hogy rosszul ítélte meg őket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Felszínre törnek az eddig elnyomott indulatok és ettől még Ön is megretten. Igyekszik kerülni a feszült helyzeteket, mert nem elég magabiztos ahhoz, hogy képes legyen uralkodni magán. Érdemes lenne keresni valakit, akivel nyugodt körülmények között elbeszélgethet, hiszen csak így találhatja meg az okát annak, miért is érzi ennyire bizonytalannak magát. A válaszok birtokában már gyorsan visszatalálhat az útjára, melyről észrevétlenül letért.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csak az Ön döntésén múlik, hogyan értékeli ezt a napot. Ha a váratlan akadályok láttán menekülőre fogja, úgy érzi, nincs értelme harcolni, valóban kudarcokkal tarkított utat jár be. Ha azonban minden nehézségben egyúttal lehetőséget lát arra, hogy fejlődjön, akkor bár számos csatát elveszít, végül mégis sokkal gazdagabban és elégedetten nyugtázhatja, hogy érdemes volt küzdeni és hinni saját magában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár szeretné kézben tartani az irányítást, el kell fogadnia, hogy másoknak is van beleszólása a történésekbe. Hiába a gondosan összeállított napirend, ha közben olyan kihívásokkal is szembesül, melyekre nem tudott felkészülni. Ez nem csak azt eredményezi, hogy az energiái egy részét úgy kell felhasználnia, hogy az nem volt eltervezve, de az idő is telik, miközben lassabban halad előre. Egyet azonban nem tehet, nem adhatja fel, hiszen várják a céljai.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Inkább a szőnyeg alá sepri a problémát, de nem szeretné, ha felszínre törnének az indulatok. Bár Ön is érzi, hogy ez nem jelent végső megoldást, de szeretne megmaradni a saját útján és ehhez nyugalomra és segítőkre van szüksége. A későbbiekben se másokat hibáztasson, ha ismét foglalkoznia kell azokkal a kérdésekkel, melyeket most igyekezett mihamarabb eltüntetni a szeme elől, hiszen ez teljes mértékben az Ön döntése.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp