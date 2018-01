Napi horoszkóp - 2018. január 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdekes beszélgetések várnak Önre, legyen nyitott, hogy az elhangzottakat be tudja fogadni. Nem csak azért, mert így új információkhoz juthat, de sokat tanulhat is abból, mások hogyan tekintenek a problémákra. Ön hajlamos bizonyos kérdéseket túlbonyolítani, de most megtapasztalhatja, hogyan lehet kívülállóként is megoldásokat keresni, miközben nem engedi, hogy az adott kérdés vegye át az uralmat Ön felett.

Terelje el a figyelmét azokról a kérdésekről, melyekre egyelőre hiába is keresné a választ. Keressen olyan feladatokat, amelyek komoly összpontosítást igényelnek, így akár még szép eredményeket is felmutathat. Ezek végül megmutatják azt az utat is, amelyet be kell járnia annak érdekében, hogy ismét önmagára találhasson. Egy ideje ugyanis érzi, hogy kicsúszott a lába alól a talaj és csak célok nélkül bolyong a mindennapokban.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kalandokat keres, de ne feledkezzen meg a kötelezettségeiről sem. Csak akkor kezdjen bele az izgalmasnak tűnő feladatokba, ha már elvégezte azokat, amelyekre korábban ígéretet tett vagy várják már az eredményeket. Ha összpontosít, ezeket gyorsan aga mögött tudhatja, és így már felszabadultan foglalkozhat az Önt valóban érdeklő kérdésekkel. Számos tapasztalatot gyűjt majd olyan témákban, melyek még hasznosak lesznek.

Ne csak előre tekintsen, hiszen vannak elmaradások is, melyekkel minél hamarabb foglalkoznia kell. Bár most sem érez magában elég erőt ahhoz, hogy az így Önre váró akadályokkal megbirkózzon, de nem halogathatja már sokáig. Megtehet bizonyos előkészületeket, így a későbbiekben már nem tűnnek olyan távolinak az elérendő célok. Mindig az első lépések a legnehezebbek, ezeket most intézze el.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tovább kell lépnie, ehhez pedig új célokat kell keresnie. Ha ilyen szemmel tekint körbe, gyorsan talál olyan irányt, amerre elindulhat. Igyekezzen a gondolatait is úgy terelni, hogy azok is átlendítsék azon a holtponton, ahol megrekedt. Bár valóban komoly kudarcot kell feldolgoznia, de ezt csak úgy teheti meg, ha mindjárt lehetőségek után is kutat, nem csak azokat az okokat bolygatja, amelyek ide vezettek.

Tele van gondolatokkal, így viszont hajlamos lehet megfeledkezni bizonyos kötelezettségeiről. Szeretné ugyanis kihasználni azt az energiát, ami tombol Önben és ezt elsősorban a saját céljai elérésének alárendelni. Ha azonban emiatt bizonyos ígéretei elmaradnak, számítania kell a számonkérésre és olyan hátrányokra, melyeket könnyedén elkerülhet, ha most türelmes és figyelmes, nem csapong.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van lendülettel, engedje, hogy ez a környezetében élők számára is előnyökkel járjon. Ne csak a saját feladataival foglalkozzon, ha Önhöz fordulnak segítségért, legyenek tanácsai, akár még ideje is arra, hogy elindítja őket a helyes úton. Tekintse ezt úgy, mint befektetés a jövőjébe, hiszen azok lehetnek a lekötelezettjei, akik a későbbiekben még tehetnek Önért olyan apró szívességeket, melyek közelebb viszik a céljaihoz.

Most még komoly ellenállást válthat ki, ha a terveit megosztja a környezetében élőkkel. Ne kapkodjon, várja ki a megfelelő pillanatot. Addig is tegye meg az első lépéseket, ezzel ugyanis előkészítheti a terepet. Ha látják az elszántságát, könnyebben fogadják el az érveit és hamarabb sorakoznak fel Ön mellé, hiszen már bizonyos eredmények is mutatkoznak. Bár Ön már rohanna előre, most még várnia kell.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem engedi, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önre is átragadjon. Határozott elképzelésekkel indul neki a napnak és ez adja azt az erőt ahhoz, hogy sikeresen kivonja magát azokból a csatározásokból, melyeket a környezetében élők vívnak. Bár próbálnak Öntől döntéseket követelni, de érzi, hogy ez bizonyos kapcsolatait megronthatná. Mivel csak magára számíthat, így kevesebb eredményt ér el, de elégedett lehet a teljesítményével.

Nem engedi, hogy a váratlan akadályok térdre kényszerítsék. Addig kutat a megoldások után, amíg meg nem találja azt a lehetőséget, amely által továbbhaladhat. Ez a határozottsága nem marad észrevétlen a környezetében élők szemében, így szívesen sorakoznak fel Ön mellé még akkor is, ha nem kér segítséget. Jutalma a szép eredmény, így aztán a nap végén igazán elégedett lehet a teljesítményével, még ha el is fáradt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A saját korlátait kell ahhoz feszegetni, hogy elérhesse a célját. Ezt érezte már akkor, mikor megfogalmazódott Önben az elképzelés, de nem gondolta, hogy ez ennyire nehéz lesz. Hiszen most nincs annyi energia Önben, mint induláskor és a segítség is elmaradozik. Mégsem szeretné feladni, hiszen sok munkát fektetett már az előkészületekbe. Amíg hisz önmagában, addig él a remény is, hogy képes lehet mindarra, amit elhatározott.

Ne kapkodjon még akkor sem, ha sok feladat vár Önre. Hiába indítaná be ugyanis egyszerre a folyamatokat, ha utána kicsúszik a kezéből az irányítás. Foglalkozzon inkább mindig egy adott kérdéssel és vigye azt végig, mielőtt egy újba kezdene. Álljon meg egy-egy nagyobb siker után és nézzen vissza az útra, amelyet megtett, hiszen a saját teljesítményéből meríthet leginkább erőt a folytatáshoz.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



