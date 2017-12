Napi horoszkóp - 2017. december 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan emberekkel vegye körbe magát, akikre támaszkodhat. Bár egyedül is képes lenne megbirkózni az akadályokkal, fontos, hogy kapjon biztatást. Ha hisz magában és azoknak, akik most Ön körül vannak, észrevétlenül birkózik meg az akadályokkal. A célba érkezve e feledkezzen meg azokról, akik végigkísérték az útját, hiszen nélkülük lehet, feladta volna. Az erő, amit meríthetett belőlük ugyanis szükséges volt a sikerhez.

Már csak pár lépés választja el a céltól, most nem adhatja fel. Gondoljon vissza az eddig elért eredményekre, melyeket elsősorban önmagának köszönhet. Ha még most is bizonytalan lenne, forduljon azokhoz, akik eddig is támogatták, amikor úgy érezte, elérkezett a holtpont. Nem először fordul ugyanis elő, hogy az utolsó pillanatokban megfogalmazódik Önben a kétely, érdemes-e folytatni az útját.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az első lépések után elbizonytalanodik, hiszen több akadály is felmerült. Ez nem azt jelenti, hogy képtelen lenne végigmenni az úton, csak át kell gondolnia, alaposan felkészült-e. Talán csak nem vett számításba minden nehézséget és akkor még jobb is, ha ez már az elején világossá válik. Most még mindent újratervezhet, és még magabiztosabbá válik azáltal, hogy nem adta fel csak azért, mert nem az elképzelései szerint alakultak a folyamatok.

Számolnia kell azzal, hogy a döntésének következményei lesznek. Nem vihet mindenkit magával, így akiket hátrahagy, megszakítják Önnel a kapcsolatot. Bár ez átmenetileg a hangulatára rányomja a bélyegét, ne bizonytalanodjon el. Álljon ki a saját érdekeiért, hiszen ha Ön nem teszi meg, akkor ezt nem várhatja el másoktól sem. A céljait tartsa annyira fontosnak, hogy ezért még áldozatokat is vállal.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne hátrafelé nézzen, hanem előre. A céljait kell szem előtt tartania, ha az akadályokat le akarja küzdeni. Ne engedje, hogy a kudarcai legyengítsék, azokat is meg kellett élnie annak érdekében, hogy erős lehessen. Így kell rájuk tekinteni, mint szükséges rosszra, amiből tanulhatott, de utána tovább is lépett. A mostani nehézségeket is azért kapja, hogy elhiggye, képes harcolni, ha egy ügyet fontosnak tart.

Ne engedje, hogy kihasználják. Túl könnyen mond igent és így a saját feladatai háttérbe szorulnak. Amikor pedig Önnek kell a segítség, senkit nem talál, aki ugyanezt megtenné Önért. Álljon a sarkára és csak olyan megbízásokat vállaljon el, amelyeket össze tud egyeztetni a terveivel és nem veszélyezteti a célkitűzéseit. Ne térjen le az útjáról csak azért, mert hamis ígéreteket kap a jövőre nézve.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amint felismeri, hogy letévedt az útjáról, képes azonnal cselekedni és szükség szerint változtatni. A figyelme azonban nem lankadhat, hiszen senki nem figyelmezteti, ha erre sor kerül. Elsősorban szellemileg lesz megterhelő ez a nap, hiszen a folyamatos összpontosítás komoly energiákat emészt fel. De a célba érkezve már mindez a múlté lesz, és úgy érzi, tele van energiával. Mégse keressen azonnal új kihívásokat, álljon meg egy kicsit.

Miközben új kihívásokat keres, hajlamos lehet megfeledkezni a korábban tett ígéreteiről. Addig ne induljon el új úton, míg nem gondolja át, vannak-e még elintézetlen ügyei. Csak úgy tud ugyanis teljes erőbedobással a céljaira összpontosítani, ha nincsenek terhek a vállán. Legyen türelmesebb, a lehetőség nyitva marad Ön előtt és később már valóban élhet is vele, nem kell menet közben félretennie.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amikor egy olyan emberben csalódik, aki közel állt Önhöz, különösen nehéz azt feldolgozni. Mivel képtelen a gondolataiból kiverni ezt és egyfolytában csak az okok után kutat, ezért ne keressen új feladatokat. Csak azokkal az ügyekkel foglalkozzon, amelyeknél van kellő rutinja ahhoz, hogy felismerje, ha hibázni készülne. Ha ugyanis most még a teljesítménye miatt is elmarasztalást kapna, végképp kicsúszna a lába alól a talaj.

Ugyan azt érzi, hogy valamikor letért az útról, egy hang mégis azt súgja, most már ne adja fel. Keresse a megoldást arra, hogy mégis elérhesse az eredetileg kitűzött céljait. Lassabban fog ugyan haladni és emiatt kissé feszült, de jutalomként bebizonyítja, ha valamit akar, azért képes harcolni és végül valóban megvalósítani. És bár a szemére vetik, hogy hibázott, mégis magabiztosan verheti vissza az ilyen jellegű támadásokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem okolhat másokat, hogy új utat választott. Ő javasolták, de a döntés az Öné volt. Mondhatott volna nemet, de nem tudott ellenállni a csábításnak. Nem gondolt bele, ha valami ennyire vonzó, ott előbb-utóbb probléma fog adódni. Mire ezt felismerte, már annyi energiát fektetett az ügybe, hogy sajnálja feladni. Szorítsa össze a fogát és jusson el a célig, egyúttal jegyezze meg, legközelebb óvatosabb lesz.

Nem kell a háttérbe vonulnia, megérdemli az elismerést. Bár valóban az ötlet nem Öntől származott, de sokat tett a siker érdekében. A legjobb pillanatban bukkant fel, hogy erősítse azt a csapatot, amely most büszke a teljesítményére. Sokat tanult az út során, ezért különösen hálás a sorsnak, hogy jókor volt jó helyen. Pedig ha visszaemlékszik, épp azon bosszankodott akkor, hogy el kell térnie az eredeti terveitől.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



