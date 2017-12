Napi horoszkóp - 2017. december 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Át kell lendülnie a holtponton és utána már a felmerülő akadályok sem jelentenek komolyabb problémát. Kezdetnek ezért válasszon olyan feladatokat, ahol gyorsan jönnek az eredmények és így elhiszi, hogy érdemes tenni a dolgát. Végül kézbe veszi az egyre összetettebb kérdéseket is és észrevétlenül birkózik meg azokkal az akadályokkal, melyektől annyira tartott még a reggeli órákban. Ennyit jelent a megerősödött önbizalma.

Küzdje le a félelmét, hiszen csak ez áll az útjában. Erre a lehetőségre várt már jó ideje és most, hogy itt áll az ajtajában, elbizonytalanodik. Pedig a célok azóta is ott lebegnek a szeme előtt, mégis feltámad Önben az érzés, már nem is akarja elérni azokat. Vegyen egy mély lélegzetet és tegye meg az első lépést. Amint felveszi a lendületet, már nem is tűnik lehetetlennek, hogy megküzdjön az Önre váró akadályokkal.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne azon gondolkodjon, mi lett volna, ha. Úgy nem lehet továbblépni, ha folyamatosan a múltban él. Új célokat kell keresnie és megtervezni az utat, hogy azokat elérje. A múltban szerzett tapasztalatokat felhasználhatja itt, de ez nem azt kell, hogy jelentse, hogy újra visszamegy az időben és ott próbál élni. Merjen talpra állni, hiszen nem követett el végzetes hibát. Aki pedig elhagyta, őket el kell engedni, jönnek helyettük új emberek.

Apró lépések által jut most előre, ne számítson nagy ugrásokra. Meg kell dolgoznia minden eredményért, ráadásul úgy, hogy a környezetéből folyamatosan éreznek zavaró jelek. Amíg azonban megőrzi a nyugalmát, képes lesz ezeket kizárni, de legalábbis elkerülni, hogy letérítsék az útjáról. Éppen ezért összpontosítson arra, amit csinál, és ne engedje, hogy a figyelmét eltereljék, és emiatt esetleg hibázzon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amit nyújt, azt kapja vissza. Ezért is lenne fontos, hogy megőrizze a nyugalmát és képes legyen türelemmel a környezetében élők felé fordulni. Ha így tesz, számíthat arra, hogy segítséget kap, ha erre rászorul. Ha azonban idegesen kapkod, magára marad a problémáival és hiába is próbálna támogatókat szerezni, egyre ellenségesebb közegben kellene helytállnia. Keresse másokkal a közös hangot, de ezt tegye nyitott szívvel és elmével.

A kudarcok felidézése nem fog erőt adni ahhoz, ami Önre vár. Járt már ezen az úton és akkor ugyan hibázott, de sok tapasztalatot is gyűjtött. Ezeket vegye számba és ennek birtokában tervezze meg, merre is haladjon. Elkerülheti azokat a csapdákat, melyekbe egykoron belesétált, hiszen most már tudja, mire is számíthat. Bár nincs két ugyanolyan eset, nagyban hasonlít a két helyzet egymásra, így jóval felkészültebben várhatja az akadályokat és rendelkezik megoldásokkal is rájuk.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem várni kell a változásra, hanem tenni annak érdekében. Ha már felismerte, hogy nem jó úton halad, megtette az első lépést. Ezután keresnie kell azokat az ajtókat, amelyek mögött rátalálhat az új célokra. Ne a környezetében élőktől várja, hogy mindezt megteszik Ön helyett, hiszen ők nem is érzékelik azokat a folyamatokat, amik lejátszódnak Önben. Az elégedetlenségét ugyanis próbálja a külvilágnak nem mutatni.

Vegye át az irányítást, ha úgy érzi, letérnek a helyes útról. Mivel nincsenek egyértelműen leosztott szerepek, így többen is próbálják keresni az irányt. Emiatt azonban kisebb káosz alakult ki és nem is haladnak előre, csak toporognak egy helyben. Mivel Ön látja a célokat és nem is ismeretlen a terület, ahol járnak, érdemes lenne agához ragadni a vezetést és átlendíteni a csapatot ezen a holtponton.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár már régóta üldözi a célt és egyre közelebb kerül hozzá, most érdemes lenne lassítani. Az elmúlt időszakban mindent ennek rendelt alá, így bizonyos feladataival elmaradt. Változatosságot jelent, ha most azokkal foglalkozik és így ledolgozhatja a hátralékát. Ez pedig új lendületet ad ahhoz, hogy visszatérve az eredeti útjára, már ne rettenjen meg az akadályok láttán, hanem harcoljon, hogy haladhasson előre.

Segítségre vár, de nem kér. Így viszont a környezetében élők nem is érzékelhetik, hogy egy olyan probléma merült fel, amellyel egyedül nem tud megbirkózni. Legyen őszinte, ne hallgassa el az Önt foglalkoztató kérdéseket, ha válaszokat szeretne kapni. Akkor léphet előre, ha nyílt és elismeri, néha Önnek is szüksége lehet támogatásra, tanácsokra. Ez még nem fogja a tekintélyét lerombolni, hiszen senki nem gondolja, hogy Ön tökélete lenne.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tudjon nemet mondani, ha nem szeretné a saját feladatait elhanyagolni. A környezetében élők hamar felismerik, érdemes Önhöz fordulniuk a problémáikkal, hiszen szívesen segít. Mintha így próbálna menekülni azon kötelezettségei elől, amelyekkel nem szívesen foglalkozik. Más azonban nem fogja Ön helyett azokat megoldani és egyre súlyosabb teherként nyomasztja, hogy bizonyos eredményeket még várnak Öntől.

Vannak ötletei, de egedül azokat nem fogja tudni megvalósítani. Keressen maga mellé olyan embereket, akikben megbízhat, nem kell attól tartania, hogy kiveszik a kezéből az irányítást és kisajátítják a sikereket. Az utóbbi időben ugyanis többször megégette magát azzal, hogy olyanokkal is együtt dolgozott, akik menet közben Önt félreállították és végül magukénak vallották az elért eredményeket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



