Napi horoszkóp - 2017. november 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Elvárja, hogy azonosuljanak az Ön céljaival és a rendelkezésére álljanak. Ha mégis kikosarazzák, azt személyes sértésnek veszi, bele sem gondol abba, hogy esetleg a környezetében élőknek is voltak tervei erre a napra. Ahogyan Ön az ő helyükben lelkiismeret-furdalás nélkül mond nemet, most ezt kell fogadnia Önnek is. Nem bosszúállásról van szó, egyszerűen csak mindenki a saját útját kívánja járni.

Nehéz Önnek ellenállni, de ezzel ne éljen vissza. Csak akkor érjen segítséget, ha erre valóban rászorul, nem csak a helyzetét szeretné megkönnyíteni, hogy Önnek kevesebb feladata legyen. Ha mindenáron emberek között szeretne mozogni, legyen inkább Ön az, aki ad. Így a népszerűségét is növelheti, amire szüksége is van, hiszen az elmúlt feszült időszakban sokakat megbántott, ellenségeket szerzett.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Képes nem csak a saját, de az Önnek fontos emberek feladataira is figyelni. Így éppen azoknak nyújt segítséget, akik közel állnak Önhöz és így sokat jelent Önnek, hogy adhat nekik valamit. Nem csak az idejét szenteli most annak, hogy közelebb kerüljenek, de sok energiát fektet abba is, hogy a kapcsolatuk minősége javuljon. Szeretné, ha a bizalom szilárd alapon nyugodna, még mélyebbé válna.

Tele van energiával és bizony könnyen elsodorja azokat, akik keresztezik az útját. Túl nagy lendülettel veti bele magát a teendőibe, így nem hallja meg a hangokat, amelyek próbálják figyelmeztetni. A vesztébe rohan, ha minden előkészület nélkül téved ismeretlen területre. Az akadályokat ugyanis nem ésszel, hanem erővel döntögetné, amely csak megnehezítené a helyzetét. Most ugyanis ötletekre, nem erőszakosságra van szükség.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az, hogy a nap kellemes vagy inkább mihamarabb elfelejtené, csak azon múlik, miként áll a problémához. Mondhatja azt, hogy ezek z akadályok az Ön bosszantása miatt alakultak ki, jobb lenne elmenekülni és inkább új célokat keresni. Vagy úgy tekint ezekre, mint kihívásokra, amelyek megmutatják, milyen fontos is Önnek, hogy megharcoljon az eredményekért, ne csak az ölébe hulljanak. A döntés az Ön kezében van.

Belefáradt a csatározásokba, inkább olyan utat keres, ahol egyedül is meg tud birkózni az akadályokkal. Hiába próbált segítséget kérni, mindenfelé falakba ütközött vagy olyan magyarázatokat kértek, amelyeket már túlzónak talált. Ha nincs meg az irányába a bizalom, akkor inkább nem is hajszolja azt, megy a saját feje után. Mindent alaposan előkészített, nem számít meglepetésekre, az eredmények pedig Önt igazolják.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár Önnek nincs sok teendője, nem bír nyugton maradni. Keresi a lehetőséget, kinek nyújthatna segítséget, ahelyett, hogy inkább önmagára fordítaná az idejét. Ne csodálkozzon, ha ezek után ismét kimerül a nap végére, de legalább azzal az elégedett érzéssel térhet nyugovóra, hogy a környezetében élőknek megkönnyítette a napját. Az önzetlensége nem maradt észrevétlen, számíthat a viszonzásra, még ha ebbe bele sem gondolt.

Hamar eléri a határait, mert képtelen nemet mondani a megkeresésekre. Így viszont veszélybe kerül a megbízhatósága, mert nem biztos, hogy állni tudja a szavát. Ahol tud, kérjen haladékot, de a legfontosabb feladatokkal mindenképpen birkózzon meg. Legyen ez egyúttal tanulság, hogy a nagy lendület nem jelent egyúttal korlátlan energiát és időt, így előre fel kell mérnie az erejét és a lehetőségeit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Használja ki, hogy ennyi energiája van és foglalkozzon végre azokkal a feladatokkal, melyeket előbb vagy utóbb úgyis meg kell csinálni, még ha nem is szereti. Most talán nem fognak feltűnni az akadályok, így nem is okoznak olyan nagy nehézséget, hogy ismét visszasüllyessze a fiók mélyére. Ne várja meg, hogy a határidők szorongassák, mert akkor már csak kapkodni tudna és hibázhat.

Mozogjon emberek között, ők segíthetnek Önnek átlendülni a holtponton. Csak a problémák járnak az eszében, de megoldásokat bárhogy is keres, nem talál. Egyre elkeseredettebb, ezért tegye most félre a gondokat és inkább foglalkozzon a környezetében élőkkel. Talán így észrevétlenül válaszokat kap a kérdéseire. Könnyebb azokat ugyanis úgy megtalálni, ha kívülállóként tekint az egész folyamatra.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A változást nem várni kell, hanem akarni. Ha úgy gondolja, a helyzet tarthatatlan, akkor tegyen ellene. Ne másokkal szemben támasszon ilyen jellegű elvárásokat, várja el tőlük, hogy olvassanak a gondolataiban. Jelölje ki az új utat és induljon el. Aki egyetért Önnel, csatlakozni fog, aki viszont ellenzi, úgysem győzheti meg az igazáról. Az eredmények fogják végül bebizonyítani, hogy az elgondolás helyes volt-e.

Kimerülten ébred, így inkább halassza el azokat a feladatokat, amelyek komoly összpontosítást igényelnek. Hiába is próbálná ugyanis összeszedni a figyelmét, csak azt várná, mikor lesz már vége a napnak. Tudja le azokat a kötelezettségeket, melyek nem tűrnek halasztást, de utána ár csak önmagára figyeljen. Meg kell keresnie a nyugtalanság okát, ami nem engedi ellazulni és így kipihennie magát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



