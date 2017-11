Napi horoszkóp - 2017. november 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha csak várja a csodát, de nem tesz semmit az érdekében, akkor az nem is fog eljönni. Ki kell tűzni a célokat és elindulni ahhoz, hogy megélhesse, milyen az, amikor váratlanul minden jobbra fordul és a helyzete látványosan kedvező irányba változik. Nehéz is lenne segíteni Önnek, amíg nem fogalmazódik meg Önben az igény. Akkor talál önmagára és kerülnek a helyére a dolgok, ha végre Ön is hisz abban, érdemes harcolni.

Ne engedje, hogy sürgessék, a döntéshez időre van szüksége. Megnehezíti a helyzetét, hogy mást súg a szíve és mást mond a józan esze. Először is választania kell, melyikre hallgasson. Ha már így kitűzte maga elé az irányt, utána tudja már az utat is megtalálni, amelyen el szeretne indulni. Mindenképpen számítania kell veszteségekre, hiszen nem vihet mindenkit magával, ez pedig további kellemetlen perceket szerez Önnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A feszültég, amit érez, éppen Önből árad. Így aztán nem is tud elmenekülni előle. Meg kell találnia a forrását és megszüntetni, ha ismét a feladataira akar összpontosítani. Képtelen ugyanis hiba nélkül dolgozni addig, amíg az elégedetlenség uralja a gondolatait és folyamatosan amiatt bosszankodik, amit nem kaphat meg. Nem fog az ölébe hullani a szerencse, de ezt már Ön is tudja, ezért meg kell dolgoznia.

Nem szívesen marad egyedül, ezért képes még áldozatot is hozni. Félreteszi a saját érdekeit, hogy másoknak segíthessen, ha közben emberek között lehet. Bizonytalan és úgy érzi, ha nem mond nemet, akkor olyan külső megerősítést kap, amely átlendítheti ezen a holtponton. Számolnia kell azonban azzal, hogy a be nem tartott ígéretei miatt újabb kellemetlen percekben lehet része, így a frissen szerzett önbizalmán újra csorba eshet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Érzi, hogy változás közeleg, és ettől megrémül. Még nem tudja, az élet mely területén kell számítania rá és ez csak tovább növeli a bizonytalanságát. Már nem mer új célokat kitűzni, anélkül azonban még elveszettebb. Érthető, hogy most a várakozó álláspont tűnik a legmegfelelőbbnek, de így végképp elveszítheti a magabiztosságát, az önbizalmát, és majd ha lépnie kell, teljesen összetörik a súly alatt.

Szeretne egy lazább napot, de ezt csak önmagának teremtheti meg. Amíg a környezetében élőknek nem tud nemet mondani, addig a kötelezettsége mellett számítania kell további feladatokra. Bár éppen a fáradtsága miatt gyenge, mégis erre hivatkozva kell erősnek lenni és nem letérni a saját útjáról. Ha őszinte, meg fogják érteni és elfogadják a döntését, hogy bár ideje lenne segíteni, de most ezt égis önmagára fordítaná.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg nem tud azonosulni egy üggyel, addig harcolni sem olyan lendületesen, ahogyan azt elvárnák Öntől. Keresse meg ezért azokat a pontokat, amelyeket sajátjának érezhet, amelyekbe kapaszkodva végül mégis erőre kap. Amint ennek mentén kijelöli az utat, már nem ismer lehetetlent, így az akadályok sem lehetnek okai annak, hogy feladja. Bár eredetileg nem az Öné volt az ötlet, a végén mégis átveszi az irányítást.

Ne engedjen mindenkit közel magához, aki ezt megpróbálja. Kimerült, ilyenkor könnyebb kihasználni. Akikben megbízik, bátran felkérhetik, de legyen gyanakvó azokkal szemben, akik csak olyankor keresik a társaságát, amikor bajban vannak. Nekik tudjon akkor is nemet mondani, ha az ajánlatuk vonzónak tűnik. Talán éppen ezzel próbálják leplezni, hogy nem is szorulnának segítségre, csak a saját helyzetüket akarják megkönnyíteni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Uralkodjon az indulatain, a felesleges viták ugyan segíthetnek a feszültségét csökkenteni, de könnyen megsértheti a másik felet. Kiszaladnak a száján olyan szavak, amelyeket szinte azonnal meg is bánna, de az okozott sebek nem múlnak el nyomtalanul. Vonuljon inkább félre és foglalkozzon olyan feladatokkal, amelyeknél pontosan tudja, mire számíthat és így az eredmények sem maradnak el. Ezek pedig megnyugtatják.

Ha csak csendes megfigyelő, abból is sokat tanulhat. Ezért ne vonuljon félre csak azért, mert a helyzet az Ön számára ismeretlen és idegen emberek között kell mozogni. Úgy is gyűjthet tapasztalatot, hogy közben még az adott témával is ismerkedik. Ne feledkezzen meg azonban a kötelezettségeiről sem, hiszen bizonyos eredményeket még várnak Öntől. Egyeztesse össze ezt a kalandozást a feladataival.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Néha elég egyetlen szó is, hogy minden megváltozzon. Önnek kell odafigyelni a mondandójára, ha szeretné elkerülni a kellemetlen helyzetet. Amikor feszült, nem gondol bele abba, milyen könnyű is sebet ejteni a másik félen. Kerülje a vitákat, inkább vonuljon félre, ha ellenállásba ütközik. Hiába próbálná ugyanis csak az álláspontját védeni, ezt olyan hevesen tenné, hogy azzal végképp új irányt adna a kapcsolatuknak.

Amíg higgadtan tud érvelni, nem lehet baj. Onnantól lesz egyre érdekesebb a helyzet, amikor ellenállásba ütközik, és az indulatai próbálna felszínre törni. Ekkor kell behúznia a vészféket és átgondolni, valóban olyan fontos-e az Ön számára ez a kérdés, hogy emiatt tönkretegyen bizonyos kapcsolatokat. Talán ha időt adna a másik félnek, végül megtalálnák a közös nevezőt, ezért ne legyen türelmetlen és haragos.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



