Napi horoszkóp - 2017. november 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A változás majdnem mindig áldozatot is követel. Ha csak emiatt nem mert volna korábban se lépni, nem tarthatna itt. Érthető, hogy elbizonytalanodott, de már mérlegre tette többször is az előnyöket és hátrányokat és mindig arra a következtetésre jutott, érdemes elindulni. Éljen a lehetőséggel, hiszen ez egy vissza nem térő alkalom, amire oly régóta várt már. A kockázat nem is olyan nagy, hiszen mindenre felkészült.

Szívesen visel álarcot, ami mögött elrejtheti a valódi érzéseit. Most azonban tehernek érzi ezt, mert szeretne megszabadulni azoktól. Valakivel beszélnie kell arról, ami Önben lezajlódik, és abból nem hagyhatja ki azt sem, amit a szíve diktál. Mintha meztelenre vetkőzne, éppen ezért meg kell választania azt az embert, akinek mindezt megmutathatja. A nyíltsága egyúttal új alapokra is helyezi a kapcsolatukat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár sosem hullott az ölébe a szerencse, most mégis elmondhatja, ez az eredmény a véletlennek köszönhető. Nem így készült, amikor elindult, de menet közben hamar felismerte, hogy ez az út elviheti egy olyan irányba, ahova régóta vágyott. Élt a kínálkozó alkalommal és végül valóban olyan sikereket mutathat fel, amelyekről nem is álmodozott. A rögtönzés ugyan nem az erőssége, de most mégis képes volt végigvinni az elképzeléseit.

Érdemes ezen a napon elsősorban az emberi tényezőket figyelembe venni a döntései során. Amikor választani kell két út között, az egyúttal azt is jelenti, hogy lesznek, akiket magával visz és olyan kapcsolatok, amelyek így véget érnek. Mivel a céljait, bármerre is indul, elérheti, így valóban fontos szempont lehet, mindezt kivel szeretné elérni. Fájdalmat okoz, de legyen határozott, hogy ennek ellenére kitarthasson.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen veszi kézbe az irányítást, mert így még több figyelmet kap. Külső megerősítésre vár, ezt próbálja ilyen eszközökkel kiharcolni. Megfeledkezik azonban arról, hogy ezzel egyúttal a felelősség is Önt terheli, így a hibákért nem okolhat másokat. Ha erre nem áll készen, akkor először önmagában tegyen rendet. Talán így ott megtalálja azokat a válaszokat is, amelyeket keres, de mástól akart megkapni.

Már a reggeli órákban is érzi, hogy ez nem az Ön napja lesz. Mégsem teheti félre a kötelezettségeit, ezért igyekezzen erősen összpontosítani arra, amivel épp foglalkozik. Egyszerre csak egy feladat legyen folyamatban, így ugyan lassabban halad, de elkerülheti a nagyobb hibákat. Most végképp nem hiányzik Önnek, hogy folyamatosan számon kérjék, ezért helyezze a hangsúlyt a pontosságra.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A sikertelenségét nem róhatja fel a környezetében élőknek. Ön is közreműködött ugyanis abban, hogy letértek a helyes útról. Akkor ugyan egyszerűbbnek tűnt új irányba elindulni és ezért nem is nagyon volt ellenvélemény, de Ön sem gondolt bele abba, hogy a sikert nem adják ingyen. Így most tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a károkat enyhítsék és visszataláljanak az eredeti elképzeléseikhez

Hiába keresik a környezetében élők Önnel a közös hangot, folyamatosan elutasításba ütköznek. Megmagyarázhatatlan, miért nem hajlandó nyitni azok felé, akik segíteni szeretnének abban, hogy ismét önmagára találjon. Nem csak önmagában vesztette el a hitet, de nem képes megbízni másokba sem, így nem is beszél az Önt foglalkoztató kérdésekről. Egyedül azonban nem fog rátalálni a megoldásra.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen óvatos, az ellenfelei támadásra készülnek. Ügyeljen arra, hogy ne hibázzon, mert azzal Ön adná a fegyvert a kezükbe. Bár eddig is bizalmatlanul tekintett a környezetében élőkre, de most még inkább próbálja őket kizárni az életéből. Egyedül kell megvívnia a csatáit, mert attól tart, ha bárkit beavat a terveibe, visszaél az információkkal. Fogadja el, hogy ezen a napon lassabban halad emiatt.

Önben bíznak, aki képes lesz megtalálni a probléma gyökerét és így megfelelő megoldással előállni. Emiatt a saját feladatait félre kell tenni, hiszen alapos munkát szeretne végezni. Valóban könnyűnek látszik a kérdés, de a felszínt megvakargatva számos egyéb információ is napvilágra kerül, amely aztán már más megvilágításba helyezi az egész helyzetet. Így már érthető, miért is Önt keresték meg a történettel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár nem szeret gyorsan dönteni, most egy olyan lehetőség adódik, amivel vagy él azonnal, vagy talán többet nem lesz alkalom rá. Éppen ezért ne is habozzon sokat, vegye számba a nagyobb veszteségeket és a nyereségeket. Ez alapján már juthat olyan elhatározásra, amely mellett akkor is ki tud állni, ha beigazolódik, nem volt helyes. De akkor és ott ez tűnt a jó megoldásnak, és most csak az adott pillanatnak éljen.

Tudja le a kötelezettségeit és utána bátran használja ki az időt arra, hogy önmagára figyel. Már megérdemel egy olyan délutánt, estét, amikor félreteszi a megfelelési vágyat és csak a saját érdekeit tartja szem előtt. Keressen programot, ami segít ellazulni, kikapcsolódni. Feledkezzen meg a problémákról, ráér megoldásokat keresni azokra holnap is. Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalása, hiszen ez még nem önzőség.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



