Napi horoszkóp - 2017. október 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van energiával, használja ezt ki és vegye kézbe a fiók mélyén lapuló feladatokat. Ezek azok, amelyekkel az utolsó pillanatig várni szokott és végül hatalmas kapkodások mellett végzi el. Emiatt aztán megerősödik Önben az érzés, hogy nem is szereti csinálni, így bekerül egy mókuskerékbe. Bár most sem szívesen foglalkozik velük, de így nyugodtan nem is tűnnek olyan bonyolultnak, nehézkesnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Fontos a külső megerősítés, elismerés. Ezért elsősorban olyan feladatokat keressen, melyeknél könnyedén ér el sikereket, mutat fel eredményeket. Így lassan visszatér az önbizalma és újra foglalkozhat azokkal a kérdésekkel is, ahol nem hisz még abban, hogy végig is tudja vinni. Visszagondolva azokra a dicséretekre, amelyeket besepert, sikerül átlendülnie a holtponton és elégedetten gondolhat vissza a teljesítményére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kimerült, ilyenkor szüksége van arra, hogy többször is kiszellőztethesse a fejét. Tervezzen be kevesebb feladatot és ne mondjon könnyelműen igent azokra a felkérésekre, melyeknél Ön is érzi, hogy komoly szellemi megterhelést jelentenének. Legyen most kevesebb a feladat, de azokkal tudjon nyugodtan foglalkozni, ne kapkodjon. Ne feledje, olyan akadályokba ütközik, amelyekkel már találkozott, így van tapasztalata, hogyan lehet leküzdeni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kipihent, tele tervekkel ébredt. Használja ki ezt a napot arra, hogy viszonozza azokat a szívességeket, melyeket korábban kapott. Mondjon igent az olyan megkeresésekre, amelyek nem csak érdekesnek ígérkeznek, de az Önt felkereső személy is segítségére volt, mikor mélyponton érezte magát. Néha elég csak meghallgatni a másik felet, azzal, hogy szavakba önti a problémát, már a megoldás is megfogalmazódik benne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne engedje, hogy a szőnyeg alá seperjék a problémát. A környezetében élők a gyors megoldásra törekednek, de ezzel csak halogatják azt a beszélgetést, amelyet nem lehet elkerülni. Kényes kérdéseket kell feszegetni és ahhoz, hogy közös nevezőre jussanak, engednie kell mindenkinek. Ezt pontosan érzik az érintettek, ezért sem ülnek le szívesen ahhoz a bizonyos asztalhoz. Vegye át az irányítást és tisztázzák a nézeteltérést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne egyedül akarjon megbirkózni az Önre váró terhekkel. Keressen maga mellé olyan segítséget, akik átvállalhatnak Öntől bizonyos feladatokat és a felelősség súlyát is megoszthatja velük. Ne döntsön anélkül, hogy velük ne egyeztetne, így ugyan lassabban halad, de szellemileg végig bírni fogja. Ha teheti, iktasson be rövidebb szüneteket, ilyenkor gondolja át az eddig megtett utat, ez adhat erőt a folytatáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha nem szeretne megbízhatatlanná válni, ideje a korábban tett ígéreteivel foglalkozni. Bár a határidők még nem szorongatják, de gyorsan telik az idő és egyre közelednek. Egyszerre képtelen lesz valamennyi felkérésnek eleget tenni, így ahol ez megoldható, már most vegye kézbe ezeket. Ha még nem is mehet végig az úton, de az előkészületeket megteheti, így a későbbiekben már könnyedén haladhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Elsősorban azokkal a feladatokkal foglalkozzon, amelyek nem halaszthatóak el. Kimerült, így kimagasló teljesítményt nem várhat magától. Igyekezzen tartani az ígéreteit és a határidőket figyelembe venni. Így, bár valóban nem lesznek nagy eredmények, de a megbízhatóságát nem kockáztatja. Már azt sikernek könyvelheti el, ha a folyamatban lévő ügyeit sikeresen lezárja, és eleget tesz a legfontosabb elvárásoknak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár nem szívesen mozog emberek között, bizonyos helyzetekből nem menekülhet ki. Kénytelen állást foglalni olyan kérdésekben, melyekkel akkor sem foglalkozna szívesen, ha ennél több energiája lenne. Vigasztalja az, ha most meghozza a döntését és ezt kíméletesen közli a környezetében élőkkel, a későbbiekben már nem kell újra szóba hoznia és úgy léphet tovább, hogy nem is rontott különösebben a hangulatán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne akarjon mindenkinek megfelelni, de keresse azok társaságát, akiknek fontos a véleménye. Így elsősorban olyan feladatokkal foglalkozzon, amelyekkel az ő figyelmüket felhívhatja a teljesítményére. Komoly előrelépést jelenthet, ha most szállítja az eredményeket és teszi ezt úgy, hogy a környezetében élőkön sem gázol át. Kitartás és türelem jellemzi, mivel látja maga előtt a céljait, ezért pontosan tudja, mit miért csinál.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne vállaljon el olyan feladatokat, amelyeket az is el tudna végezni, aki próbálja Önre ezt átruházni. Tele van ugyan energiával és ezt a környezetében élők is észreveszik, de ez még nem jelenti azt, hogy mások helyett kellene dolgoznia. Vegye inkább kézbe azokat az elképzeléseit, amelyekkel szívesen foglalkozna és lehetősége van megtenni az előkészületeket. Tartsa fontosnak saját magát, ne mindig mások érdekei vezéreljék.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálna egy kis színt vinni a napi rutinba, de a környezetében élők kétkedve figyelik. Tartson ki az elképzelése mellett és válassza azokat a megoldásokat, melyek izgalmasnak, kihívást jelentőnek tűnnek. Szeretne kicsit letérni a megszokott útról, de tisztában van azzal, hogy nem veszélyeztetheti a beígért eredményeket. Képes lesz minden elvárásnak megfelelni, de leginkább a sajátjának, hogy újat tanult, fejlődhetett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp