Napi horoszkóp - 2017. október 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne ijedjen meg a lehetőségtől, nincs egyedül. A környezetében élők is biztatják, hogy merjen elindulni, nem fogják elengedni a kezét. Az utóbbi idők csalódásai miatt azonban úgy érzi, csak akkor érdemes belekezdeni, ha akár úgy is képes végigmenni az úton, hogy nem kap segítséget. Hagyták cserben az ígéretek ellenére, emiatt megtanulta, igazából csak saját magára számíthat. Higgyen abban, hogy a siker nem marad el.

Beszéljen őszintén az Önt foglalkoztató kérdésekről, ha szeretne segítséget kapni. Amíg álarcot visel és csak nagy körvonalakban ecseteli a problémát, nem kaphat olyan tanácsokat, melyeket hasznosítani is tud. Bízzon azokban az emberekben, akik már bebizonyították Önnek, nem fogják félúton elengedni a kezét, kitartanak akkor is Ön mellett, ha nem úgy alakulnak a folyamatok, ahogy elképzelték.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lassan rendeződnek a dolgok Ön körül, így ismét elkezdhet tervezni. Még ugyan le kell zárnia bizonyos kérdéseket, de a kényes részeken már túljutott, így könnyedén veszi az Önre váró akadályokat. Adjon magának egy kis gondolkodási időt, mielőtt újra elindulna, az elmúlt napok viharait fel kell ahhoz dolgoznia, hogy megnyugodjon. Csak így lesz érdemes ugyanis az új folyamatokkal foglalkozni, ha nem szeretne megint hibázni.

Nem kell sietni, haladjon inkább lassan, de kerülje el a hibákat. Nehezen tudná elfogadni, ha nem a tervei szerint alakulnának a folyamatok, ezért fontolja meg inkább előre a lépéseit és annak következményeit. Így már ösztönösen is a helyes úton jár, hiszen elkerüli a kapkodást, rögtönzést. Ne veszítse el a lelkesedését, abba kapaszkodva képes lesz kitartani még akkor is, ha mindenki magára hagyja, mert nem elég gyors.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Önre is átragad a környezetében élők hangulata, ezért válogassa meg, kivel veszi körbe magát. Ha lelkes, lendületes személyek között mozog, Ön is feltöltődik energiával, tele lesz célokkal, melyekért szívesen harcol is. Ha azonban mindenhol azt hallja csak, hogy nem érdemes küzdeni, úgysem halad előre, hamar elhiszi és feladja az álmait. Ezt nem engedheti, hiszen nagy küzdő, ezért is válogassa meg a társaságát.

Bár az első benyomás fontos, ne az alapján hozzon ítéletet. Adjon egy esélyt az ügynek és azoknak az embereknek, akik ezért harcolnak. Hallgassa végig türelmesen még akkor is, ha úgy gondolja, ezzel csak vesztegeti az idejét. Keressen olyan pontokat, amelyekbe érdemes kapaszkodni, mert azokkal tud azonosulni. Végül Önben is összeáll egy olyan kép, amit már érdemes megfontolni és akár magáévá is tenni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár annyi a teendője, hogy nem látja a végét, egyelőre kezdje el. Olyan feladatokat válasszon elsőre, melyek könnyű, gyors eredménnyel kecsegtetnek, hiszen ezek adják meg a nap lendületét. Az első sikerek láttán már kezd hinni abban, érdemes lesz harcolni, mert mégiscsak van értelme. Ahogy maga mögött tud egyre több kötelezettséget, úgy lesz felszabadultabb és még lelkesebb, hiszen van értelme a munkájának.

Bár nem így tervezte ezt a napot, igyekezzen az adott lehetőségből kihozni a legjobb eredményt. Talál kedvére való feladatot, ha hisz abban, érdemes harcolni. Ne azt nézze, mi lett volna, ha az Ön kezében marad az irányítás, inkább gondoljon arra, hogy így is közelebb kerülhet a céljaihoz. Lehet, hogy nem azon az úton, amelyet elképzelt, de a kerülőnek is lehet értelme, hiszen tapasztalatot gyűjthet a jövőre nézve.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár már egyszer sikerült, ehhez kellett a szerencse is. Ne erre alapozza a jövőt, sokkal inkább higgyen a befektetett munkába. Tudjon harcolni, ha akadályokba ütközik és segítséget kérni, ha úgy érzi, egyedül nem boldogul. Ha valóban fontosak a céljai, akkor ne azon múljon az eredmény, hogy erősnek próbál mutatkozni. Nem von le semmit az érdemeiből, ha azt támogatással éri el, ha közben Ön is beleadta szívét-lelkét.

Az Ön döntésén múlik, kézben tartja-e az irányítást vagy átengedi azt másoknak. Szívesen látják az ügy élén, de fáradtnak érzi magát. A lelkesedése azonban irigylésre méltó és ez átsegítheti a holtponton. Válasza bármelyik megoldást is, harcoljon a siker érdekében és mutassa meg a környezetében élőknek, hogy Önre mindig lehet számítani. Akár jó vezetőként, akár vérbeli csapatjátékosként.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Hagyja maga mögött a múltat és válasszon egy teljesen új utat. Be kellett látnia, hogy korai volt az indulás, így végül nem érhetett célba. Ne tekintse ezt azonban kudarcnak, hiszen sokat tanult az esetből. Ezt hasznosíthatja is az új célok érdekében, melyekért most áll csatasorba. Ha pedig azokat lezárja, visszatérhet a korábbiakhoz, hiszen addigra a körülmények is Önnek kedvező irányba fordulnak.

Egyszerre elég lesz egy feladatra összpontosítani, ne kapkodjon. Haladjon lépésről lépésre, először mindig zárja le a megkezdett folyamatot, utána jöhet a következő. Felesleges azt gondolni, felgyorsíthatja az eseményeket, ha mindenbe belekezd, mert így végül csak hatalmas káosz veszi körbe. Szellemileg kimerült, még ha ezt fizikálisan nem is érzi, az elkövetett hibák hamar megmutatnák.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



