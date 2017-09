Napi horoszkóp - 2017. szeptember 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.09.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Csak a kezdeti nehézséget kell leküzdenie, utána már a lendület viszi előre. Éppen ezért olyan feladatokat keressen délelőttre, melyeknél tudja, milyen akadályokra számíthat, és már ismeri a megoldásokat is azokra. Legyen türelmes, el fog jutni a valódi céljaihoz is, de ehhez először sikerélményeket kell gyűjtenie, hogy az önbizalma helyreálljon. Okosan beosztva az erejét még a nap végén is lesz energiája.

Ne engedje, hogy az indulatok felszínre törjenek. Ha elindul ugyanis azon az úton, egyre távolabb kerül a megoldásoktól. Hideg fejre és türelemre lesz szüksége, azt pedig csak akkor találja meg magában, ha sikerül megőriznie a nyugalmát. Bár a környezetében élők folyamatosan megzavarják, de képes gyorsan váltani és visszatérni a saját ügyeihez, ha közben nem bosszankodik emiatt és sodródik el az árral.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kipihenten ébred, ilyenkor könnyű Önnel megtalálni a közös hangot. Ez ne azt jelentse, hogy engedi kihasználni magát, fordítsa az előnyére ezt az érzékét. Most kérjen segítséget azokhoz a feladatokhoz, melyeket eddig halogatott, mert egyedül nem találta a megoldást. Miközben támogatást kap, Ön is ad. Megerősödve folytatják az útjaikat, de már azzal a tudattal, hogy van kire számítaniuk, ha elakadnának.

Most nem elég erős ahhoz, hogy kísérletezzen. Ezért ne is vállaljon el olyan feladatokat, amelyeknél nem ismer minden buktatót, esetleg ismeretlen területre kellene tévednie. Vannak olyan elmaradásai, melyekkel viszont akár egyedül is képes megbirkózni, és bár tisztában van az akadályokkal, de a megoldások is a birtokában vannak. Foglalkozzon most elsősorban ezekkel, így legalább ledolgozhat a hátralékából is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne érezze úgy, hogy meg kell indokolnia a döntését. Elindult egy úton, mert úgy érezte, ez vezet a megoldáshoz, nem kell számot adnia arról, miért is választotta ezt a lehetőséget. Z idő Önt igazolta, valóban sikerült pontot tennie az ügy végére, így végképp senki nem kérdőjelezheti meg. Egyszerűen haladjon tovább, ne hallja meg azokat a hangokat, aki most is csak keserűséggel nyilatkoznak a teljesítményéről.

Tegye rendbe a gondolatait, mielőtt elindul. Nehéz lesz úgy összpontosítani, hogy még mindig a múlt hibái járnak a fejében. Mivel azokat már nem teheti meg nem történté, tovább kell lépnie, még ha folyamatosan emlékeztetik is rá. Ilyenkor erősítse meg magát és a sikerek járjanak az eszében. Eredményeket nem lehet úgy elérni, ha nem fejlődik, ehhez pedig bizony gyakran éppen tévutakra kell kerülni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen tudja a helyes mederben tartani a gondolatait, gyakran elkalandozik. Ne keressen feladatokat, engedje, hogy az ár magával sodorja, így folyamatosan meglepetések érhetik. Így talán könnyebben fogadja el, hogy nem lehet a saját maga ura, meg kell felelnie bizonyos elvárásoknak. Bár voltak tervei, de ezeket könnyedén teszi félre, mert azok is csak kötöttséget jelentenének, amelyek most szinte megfojtják.

Könnyen elbizonytalanodik, pedig alaposan átgondolta a kérdést. Talán túl fáradt ahhoz, hogy kiálljon a saját érdekében, ezért inkább engedi, hogy elsodorják. Ne a környezetében élőket hibáztassa, nem akarták kihasználni a gyengeségét, de nem értették az elgondolásait. Ha már így alakult, igyekezzen ebből a helyzetből kihozni a legjobb eredményt, harcoljon azzal az elszántsággal, amely jellemzi Önt, és amiért becsülik.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak azért, mert nem hisz Önön kívül senki a sikerben, még nem kell feladnia a terveit. Induljon el egyedül az úton, és ahogy jönnek az eredmények, úgy oszlik el a környezetében élőkben a kétely. Legyen kitartó és türelmes, az elszántságával hegeket is képes lenne megmozgatni. Most azonban még erre se lesz szüksége, mert a komolyabb akadályokhoz érkezve már megérkeznek a támogatók is.

Bár nehéz meghúzni a határvonalat, meg kell tennie. Könnyen kihasználják, ha nem képes nemet mondani. Érthető, hogy segíteni szeretne, de ez nem mehet a saját érdekeinek rovására. Amíg a kötelezettségeivel elmarad, addig nem tarthatja fontosabbnak másokét. Ennek mentén szervezze meg a teendőit, ha nem szeretné elveszíteni a nehezen felépített bizalmat és a megbízhatóságáról alkotott véleményt lerombolni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem kell visszafordulnia, de át kell gondolnia, valóban kivitelezhetőek-e a tervei az eredeti formájukban. Talán igaza lehetett a kétkedőknek abban, lesznek olyan akadályok, amelyek nem leküzdhetőek. De ha valahova vezet egy út, akkor lennie kell egy másiknak is. Keresse meg azt, hiszen azon elindulva már célba érkezhet. Bizonyítsa be, ha valamit egyszer elhatároz, akkor addig nem nyugszik, míg meg nem valósítja.

Ha szeretné megvalósítani a mára betervezett feladatokat, félre kell tennie a problémáit. Teljes embert igényelnek ugyanis azok a kihívások, melyek Önre várnak. Talán éppen ezért is választotta ezt az utat, hiszen érezte, hogy szüksége lesz arra, hogy elterelje a figyelmét a belső feszültségről. Bár folyamatosan kereste eddig a megoldásokat, azokhoz nem jutott közelebb, így most a felejtésnek ezt a módját választja.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



