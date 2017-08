Napi horoszkóp - 2017. augusztus 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.20

KOS: (március 21 - április 20.)



Akinek sikerül megtalálni a közös hangot Önnel, meggyőzi arról, ideje lenne lassítani. Nem mindenkitől fogadja el ezeket a javaslatokat, ezért meg is bántja azokat, akik a nem megfelelő szavakat használják. A véleménye azonban mindenkinek ugyanaz, így érdemes ezt elfogadnia, az elmúlt időszak igen megterhelő volt az Ön számára és így bizony már valóban látható jele van annak, hogy közel áll a végkimerüléshez.

Beszéljen az Önt foglalkoztató kérdésekről, mert egyedül képtelen lesz megtalálni a válaszokat. Lassan teljesen felemészti a gyötrelem, ahogy küzd azért, mielőbb továbbléphessen, de közben folyamatosan visszahúzza a kétség a kiinduló állapothoz. Bármennyire is igyekszik mindezt elrejteni a külvilág elől, meg kell osztania a gondolatait legalább a szeretteivel, mielőtt késő nem lesz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Várjon a bűnbakkereséssel, sokkal fontosabb, hogy a megoldást megtalálja. Nem az Ön hibája, hogy így alakultak a folyamatok, most mégis mindenki Öntől várja a válaszokat. Legyen magabiztos és erős, valóban arra összpontosítson, ami előreviszi az ügyet. Amint átlendülnek a holtponton és ismét minden zavartalanul folyik a medrében, már fordíthatja arra az energiáit, hogy a felelősöket számon kérje.

Ne csak a feladatokkal foglalkozzon, vannak ennél fontosabb dolgai is. Ilyen például a családi béke helyreállítása. Az elmúlt napokban egyre gyülekeztek a viharfelhők, de nem vette komolyan a jeleket. Most már azonban ne halogassa tovább, mert ha engedi felszínre törni az indulatokat, komoly lelki sérüléseket okozhatnak egymásnak a szerettei. Álljon be közéjük közvetítőként, aki próbálja megkeresni a mindenki számára elfogadható utat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Visszavonul, mert fontosnak érzi, hogy önmagával is foglalkozzon. Ritkán van erre lehetősége, de most nem akar ezzel várni. Olyan kérdések foglalkoztatják, amelyek teljesen elvonják a figyelmét a folyamatban lévő ügyekről és így már veszélybe sodorja az előrehaladását is. Ne érezzen lelkiismeret-furdalást csak azért, mert nemet mond a megkeresésekre, akik igazán sokat jelentenek Önnek, megértik az indokait.

Szívesen tartózkodnak a közelében, mert árad Önből a nyugalom, a kiegyensúlyozottság. Nagy utat tett meg annak érdekében, hogy a belső egyensúlyát helyreállítsa, de most érzi csak igazán, megérte a küzdelem. Nem csak saját magán segített ezzel, de a környezetében élők is táplálkozhatnak abból, amit megtapasztalt. Szívesen osztja meg ugyanis velük a tanultakat, hogyan juthatnak el ők is erre a szintre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne egyedül akarjon megküzdeni az akadályokkal, keressen maga mellé segítőket. Így nem csak gyorsabban haladhat, de egyúttal közelebb is kerülhetnek egymáshoz. Éppen ezért olyanokat keressen meg a kérésével, akik sokat jelentenek Önnek, így szívesen tartózkodik a társaságukban és hosszabb távon is szeretné maga mellett tudni. Most megalapozhatja a kapcsolatukat azzal, hogy részesévé válnak egy sikernek.

Bár nem Ön irányít ezen a napon, még sincs oka bosszankodni. Szerettei igyekeznek a kedvében járni, így olyan élményekben lehet része, amelyet önmagának sosem szervezett volna meg. Lazítson és adja át magát az élvezeteknek, ne csak tapasztalatokat gyűjtsön, de bátran kalandozzon, fedezze fel a világot a szívével is. Attól maradnak emlékezetesek ezek az órák, amiket sikerül magába szívnia és elraktározni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem könnyű a közelében tartózkodni, mert árad Önből a feszültség. Csak azok vállalják ezt a hálátlan feladatot, akik próbálnának segíteni Önt abban, hogy visszataláljon önmagához. Engedje, hogy fogják a kezét, hallgassa meg a tanácsokat. Ha nem is tudja valamennyit hasznosítani, de megmutatják azt az irányt, amerre érdemes lenne elindulnia. Habozik, hiszen bizonytalan, de ez az egyetlen lehetősége, még ha kockázatos is.

Bár tele van tervekkel, de hiányzik a lendület. Rangsoroljon és tegye félre azokat a feladatokat, melyek meghaladnák a lehetőségeit. Csak magára számíthat, bár néha akad segítsége, de senki nem marad Ön mellett végig. Éppen ezért sem szabad túlvállalnia magát abban reménykedve, így könnyebben talál társaságot. A kevesebb most több lehet, hiszen csak azok lesznek a valódi eredmények, amelyeket valóban el is ér.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bátran kezdjen bele az elképzelések megvalósításába, menet közben a lendület is megérkezik. A célok ott lebegnek a szeme előtt, de úgy érzi, nincs elég energiája ahhoz, hogy az ehhez szükséges utat megtegye. Higgyen magában és így az akadályok sem tűnnek majd olyan nagynak. A kezdeti nehézségeket leküzdve már visszanyeri az önbizalmát és egyre határozottabban, magabiztosabban haladhat előre.

A feszültségét az okozza, hogy rengeteg kötelezettség vár Önre. Viszont éppen ezért nem is képes elindulni, hiszen a tervezéshez nyugalomra lenne szüksége. Keressen kapaszkodót, csak így érkezik meg az a pillanat, amikor végre összeáll a napirendje. Ez lebegjen a szeme előtt akkor is, mikor készülne mégis mindent feladni és inkább félrevonulni. Ne feledje, éppen az eddigi halogatások miatt került ilyen helyzetbe.

