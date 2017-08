Napi horoszkóp - 2017. augusztus 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hamar elveszíti a talajt a lába alól, ha váratlan akadályokba ütközik. Vegye körbe magát olyan emberekkel, akik ilyenkor elkapják. Meg kell bennük bíznia, ezért csak olyanok jöhetnek szóba, akik már bebizonyították, számíthat rájuk akkor is, ha Ön éppen képtelen hideg fejjel gondolkodni. Amíg ismét önmagára talál, szüksége lesz a támogatásra. Legyen türelmes önmagával szemben is, ahogyan azokkal is, akik kitartanak Ön mellett.

Bár vannak tervei, ezt nem várt események felborítják. Nem érdemes bosszankodni emiatt, hiszen változtatni úgysem tud rajta. Ha azonban elfogadja, és így igyekszik a lehető legjobb teljesítményt kihozni magából, számíthat szép eredményekre és végül azon célok elérésére is, melyeket kitűzött maga elé. Csak az Ön hozzáállásán múlik, miként alakul a nap, sikerekben gazdagon vagy folyamatos mérgelődésekkel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehéz eldönteni, kire hallgasson, ellentétes irányba próbálják terelni. Önre hárul a döntés, bár éppen azért kért segítséget, mert nem látja maga előtt a helyes választást. Amikor meghallgatja a tanácsokat, ne csak arra figyeljen, miért is lenne érdemes azokra hallgatni, kérdezzen rá bátran a buktatókra is. Ha ilyen nincs, kezdjen gyanakodni, hiszen küzdelmek nélkül nincsenek nagy eredmények, ezt már megtapasztalta.

Amíg nem tudja, merre tart, ne akarjon irányítani se. Hiába gondolja úgy, hogy képes lenne a folyamatokat kézben tartani, mert tele van energiával, ez hamar kudarcba fulladna, ha jönnek az akadályok. Azokat ugyanis csak úgy lehet megoldani, ha egyúttal a célok is ott lebegnek a szeme előtt. A határozottságát elsősorban arra használja, hogy fenntartja a békét a feszült hangulatban és igyekszik az ellentétes érdekeket összehangolni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen egy határozott irány, amerre elindulhat. Amíg ugyanis több cél is lebeg a szeme előtt, nem fogja megtalálni azt az utat, amelyet érdemes lenne választani. Rangsorolnia kell és azt választani, amely viszonylag hamar elérhető és nem kell másokkal megküzdenie. Ahhoz ugyanis nincs meg Önben az elég elszántság, hogy még a kétkedőket is meggyőzze, az elképzelései helyesek és valóban érdemes energiát fektetni beléjük.

Keresi a kibúvót, de ezzel csak még nehezebb helyzetbe hozza magát. Amikor elígérkezett, még tele volt energiával, úgy gondolta, könnyedén veszi majd az akadályokat. Most azonban már legszívesebben el se indulna, de semmiképpen nem szeretne irányítani. Számítanak Önre, a megbízhatóságát nem teheti kockára azzal, hogy menekül. Beszélje meg az illetékesekkel, hogy természetesen a rendelkezésükre áll, de szívesebben maradna a második vonalban.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg a könnyebb utat keresi, el fog tévedni. Nincs ugyanis olyan lehetőség, hogy az akadályokat megkerülje. Azokat le kell küzdenie, ha célba szeretne érkezni. Azt megteheti, hogy elhalasztja az indulást és megvárja, míg lesz elég energiája. Addig keressen olyan elfoglaltságokat, melyek elterelik a figyelmét a fáradtságáról és a sikertelenségről. Az elmúlt időszak kudarcai ugyanis elvették az önbizalmát.

Ne engedjen a nyomásnak, járja a saját útját. A környezetében élők ugyanis próbálják másfelé terelni, elhitetni Önnel, hogy nem jó irányba halad. Pedig minden lépését megtervezte, felkészült a nehézségekre, most mégis elbizonytalanodik. Pedig pontosan tudja, hogy a céljait így érheti el, és ha emiatt harcolnia kell, ne adja fel az első csatánál. Ha ebből győztesen kerül ki, a továbbiakban már határozottan haladhat előre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Még Ön sem biztos abban, valóban a helyes utat választotta-e. Márpedig így csak még hamarabb feladja, ha akadályokba ütközik. Kérje ki azok véleményét, akik voltak már hasonló helyzetben. Nem az adott ügyben szorul segítségre, inkább abban, hogy ismét képes legyen bízni saját magában, elhinni, hogy valóban jól gondolja, küzdenie kell a céljaiért. A környezetében jártak már hasonló cipőben, érdemes tanulni tőlük.

Éljen a lehetőséggel, ami váratlanul megnyílik Ön előtt. Bár nem tervezett új úton elindulni, ez most egy kihagyhatatlan alkalom. Emiatt még a kötelezettségeiről sem kell megfeledkeznie, képes lesz összehangolni a tevékenységeit. Nem egyedül kell megbirkóznia az akadályokkal, olyanok is felsorakoznak Ön mellé, akik eddig csak távolról szemlélték. A magabiztossága és az elszántsága azonban meggyőzi őket arról, tartsanak Önnel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem kell álarc mögé rejtenie az érzéseit, mondja ki azokat. Olyan körökben mozog, ahol ez nem okoz különösebb meglepetést. Csak Ön nem beszél ezekről szívesen. Most azonban úgy érzi, csak így csökkentheti a belső feszültséget, ha őszintén feltárja mindazt, ami foglalkoztatja. És ezek jelentős része mély, akár indulatok által is fűtött érzelmek. Megkönnyebbül, amint megszabadul ettől a belső tehertől.

Kérnie sem kell, jön a segítség. Bár éppen elég erős ahhoz, hogy egyedül is megküzdjön az akadályokkal, de persze egy kisebb csapatot maga köré építve gyorsabban haladhat. Éppen az elszántságának, határozottságának köszönheti azt, hogy ennyien felsorakoznak Ön mellé és lesik a kívánságait. Ne éljen ezzel vissza, tegye Ön is a dolgát, ahogyan mindenki más is az irányítása alatt. Célba érkezve ünnepeljék együtt a sikert.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



