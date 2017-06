Napi horoszkóp - 2017. június 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.27

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne a szerettein vezesse le a belső feszültséget, inkább keressen olyan könnyed kihívásokat, amelyek elterelik a figyelmét a problémákról. Legyenek akadályok, amelyek gondolkodásra késztetik, de mindig lássa azt is maga előtt, hogy létezi megoldás is. Fontosak ugyanis az eredmények, hiszen ezek szolgálnak igazi nyugtatóként. Ha van minek örülni, akkor egyúttal nem kell bánkódni más miatt.

A problémáira nem talál megoldást, de ha továbbra sem zárja ki a gondolataiból, újabbak is lesznek. Képtelen ugyanis a feladataira összpontosítani és így hibákat vét. Igyekezzen mielőbb rendezni a sorokat és visszatérni arra az útra, melyen elindult. Ha jönne az eredmények, az önbizalma is helyreáll és így a gondoktól hamarabb szabadulhat. Ne kapkodjon és kerülje a szétszórtságot is, ami szintén csak lassítja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Néha meg kell állni és értékelni a folyamatokat. Most nincsenek határidő, sürgető feladatok, így érdemes lenne mérleget készíteni. Bár még nincs vége az első félévnek, de csak pár nap választja el, így az újévi fogadkozások eredményeit látnia kell. Vannak elmaradások, ezt Ön is érezte, de most legalább meg is keresheti az okokat és tervet készíthet arra, hogyan érhetné utol magát. Nem reménytelen, hogy bepótolja, ami eddig elmaradt.

Egyelőre foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, melyek már folyamatban vannak. Szellemileg nincs kiemelkedő formában, így nem várhat magától nagy eredményeket. A megszokott területen azonban helytáll, hiszen itt a rutin és a tapasztalat már átsegíti az akadályokon, így könnyedén halad előre. Gondoljon arra, amit most sikeresen lezár, azokkal az ügyekkel már nem kell a későbbiekben ismét találkozni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A legfontosabb most az, hogy a károkat enyhítse. Ehhez a probléma gyökerét kell megragadni. Nincs most arra idő, hogy bűnbakot keressen, ráadásul az nem is viszi közelebb a megoldáshoz. Ön az egyetlen, aki képes megőrizni a nyugalmát, így érthető, ha Öntől várják a válaszokat. Ne rettenjen meg a hirtelen jött felelősségtől, fel tud nőni a feladathoz, ha továbbra is ilyen magabiztos és határozott.

Mutassa meg, mire képes, ha egy célt fontosnak tart. Hiába keres ugyanis segítséget, csak kétkedőkkel találkozik. Ön azonban hisz a sikerben, így végül úgy dönt, elindul egyedül az úton. Bár bizonyos akadályok miatt úgy tervezte, csapatban kíván dolgozni, de talán az első eredmények végül mégis bevonzzák azokat az embereket, akik tanácsaikkal, ötleteikkel végül mégis új lendületet adnak az ügyének.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Reggel még úgy érzi, olyan mennyiségű feladat vár Önre, hogy nem is érdemes elkezdeni a velük való foglalkozást. Ne futamodjon meg, hiszen ha tovább halogatja az ügyek intézését, még nem fognak eltűnni. Legyen egy terve, kezdje az egyszerűbb kérdésekkel, hogy az így nyert lendület a későbbiekben is átsegítse a holtpontokon. Mert azokat nem kerülheti el és nem is menekülhet, ha felbukkannak.

Könnyebben megy a munka, ha nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Próbáljon félrevonulni, hogy elkerülje azokat, akik esetleg megzavarnák a gondolatmenetét. Nem tud egyszerre többfelé figyelni, ehhez túl fáradt. Amit kézbe vesz, arra összpontosítson, és csak akkor keresse a követező feladatot, ha a megkezdettet már lezárta. Legyenek rövidebb szünetek, mert a fejét ki kell időről időre szellőztetni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Talán a fáradtság számlájára írható, hogy képtelen kordában tartani a gondolatait. Belekezd feladatokba, de amint talál valami érdekesebbet, félreteszi, és már indul is az új irányba. Így azonban nem halad előre, hiszen a várt eredmények nem jönnek. Szellőztesse ki a fejét és tűzzön ki célokat maga elé. Legyenek ezek apró lépésekkel elérhetőek, hogy még azelőtt lezárhassa, hogy ismét elcsábulna.

Ha úgy érzi, nem halad előre, kérjen inkább tanácsot. Az egy helyben topogás is fárasztó lehet, hiszen folyamatosan vár valamire, de az csak nem akar bekövetkezni. Keressen maga mellé olyan embereket, akik segíteni tudják a tapasztalataikkal, amiket követve átlendül a holtponton. Csak az első sikerek hiányoznak, hogy ismét képes legyen bízni magában és végre elinduljon, könnyedén véve az új akadályokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehezen alkalmazkodik, ezért érdemes lenne inkább félrevonulni. Ha nincs szem előtt, nem is zavarják meg a munkájában. Így olyan tempót diktálhat, amelyet képes is tartani. Ha kiesik a lendületből, nehezen talál vissza. Ilyenkor inkább lazítson egy kicsit, mielőtt ismét keresné az útját. A görcsös akarás csak még jobban belassítja, ezért fontos, hogy tudjon tiszta fejjel gondolkodni és mérlegelni a következményeket.

Lehet, hogy nem azt mondják Önnek, amit hallani akar, de mégsem menekülhet el ezek elől. Ha valóban keresi a probléma gyökerét, el kell fogadnia a kívülállók véleményét is. Mint érintett ugyanis nem látja át az egészet, csak az Önt érintő kis területet. A megoldás azonban éppen abban rejlik, hogy minden összefüggést számba kell venni és a megfelelő módon rendszerezni. Amint ez világossá válik, már szinte kézben is tarthatja az eredményeket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



