Napi horoszkóp - 2017. június 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, Önnek van igaza, ezért meg sem hallgatja a másik felet. Pedig érdemes lenne, mert az ő szemszögéből az eset is új megvilágításba kerülne. Talán valahol félúton találkoznának a vélemények és végül mindketten elégedettek lehetnek az eredménnyel. Hajlamos megfeledkezni arról, hogy a saját tapasztalatok nagyban befolyásolhatják az átélteket és így a helyesnek vélt út is másképp alakulhat.

Bár nem minden alakul az elképzelései szerint, ettől még nem kell hátat fordítania a környezetének. Megtalálhatja az Önnek tetsző pontokat, amikkel képes azonosulni. Ha ezekkel foglalkozik, remek csapatjátékos lehet, Ön is részévé válik az egésznek, és ha hozzáadja a tudását, tapasztalatát, akkor a célban sem feledkeznek meg Önről. Ne akarjon irányítani, élvezze a részfeladatokat, amiket kiosztanak Önnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Megtapasztalta, ha kapkod, akkor könnyebben jönnek a hibák, ezért most inkább haladjon lassabban, de figyeljen. Lehet, hogy nem lesznek olyan látványosak az eredmények, de mégsem tölt el időt azzal, hogy egy kérdéssel kétszer kelljen foglalkoznia. Türelem és higgadtság, ezek most lényegesek, hiszen a környezetében élők próbálnák sürgetni. Legyen azonban elszánt, hogy a saját útját járja.

Ahhoz, hogy megnyugodjon, eredményekre lesz szüksége. Úgy érzi ugyanis, hogy csak egy helyben toporog, bár a környezetében élők ennek ellenkezőjéről próbálják meggyőzni. Ön azonban csak abban hisz, amit saját maga tapasztal, ezért még nagyobb lendülettel veti bele magát a teendőibe. Ne kapkodjon, mert úgy nem halad gyorsabban, csak többet hibázna. Egy kis pihenés is ráférne Önre, szánjon erre is időt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak annyit tervezzen, amit nyugodtan és akár egyedül is képes lesz megvalósítani. Bár a szerettei is felajánlják a segítségüket, mégis szívesebben tevékenykedik most úgy, hogy nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Miközben úgy érzi, tele van energiával, mégis fáradt. Szellemileg ugyanis kimerítő volt az elmúlt pár nap, ezt még nem tudta kipihenni. Mindenképp lazítson egy kicsit ezen a napon, még mielőtt teljesen kimerülne.

Megérdemel egy olyan napot, amikor nem foglalkozik a problémákkal, félretesz minden halasztható feladatot és csak önmagával foglalkozik. Emiatt ne legyen lelkiismeret-furdalása, hiszen nem hátráltat ezzel senkit. Vonuljon félre, ha most ez töltené fel energiával és éljen ismét egy olyan hobbijának, ami már szinte feledésbe merült. De ha nagyobb társaságra vágyik, megtalálja annak is a módját, hogy maga köré gyűjtse a megfelelő embereket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár még nem állt össze teljesen a kép, már türelmetlen, így a tettek mezejére lép. Így viszont számolnia kell olyan akadályokra, melyekre nem készült fel. Ha nem veszíti szem elől a céljait, képes lesz azonban megbirkózni velük, hiszen az akaratereje most is átsegíti a nehézségeken és megmutatja az irányt, merre érdemes továbblépni. Ha tanácsokat kap, fontolja meg, melyeket tudná hasznosítani, ezzel megkönnyítheti a saját dolgát.

Ne csak azt tartsa szem előtt, Önnek mi a fontos, vegye figyelembe a szerettei igényeit is. Össze lehet hangolni ezeket, csak egy kismegértésre és türelemre van szükség. Vannak ugyanis olyan szakaszok, ahol közösen haladhatnak előre, akkor pedig szétválnak az utak, egymást segítve érhetnek gyorsabban célba. Tegye meg Ön a kezdő lépést annak érdekében, hogy ezt a szerettei is felismerjék.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha levezeti az első emberen, aki szembemegy Önnel a feszültséget, valóban megkönnyebbül. De a probléma ettől még ne fog megoldódni. Keresnie kell azt az utat, amely végül kivezeti az adott helyzetből. Ez nem lesz egyszerű, olyan buktatók lassíthatják, melyek az Ön számára ismeretlenek. Kérjen segítséget, hiszen ezzel nem a gyengeségét mutatja, hanem éppen azt bizonyítja, hogy tisztában van a hiányosságaival és azokat képes is felvállalni.

A döntés megszületett, most már csak cselekednie kell. Érthető, ha habozik, hiszen ismeretlen területen kell majd helytállnia. Ne feledje, a céljait csak akkor érheti el, ha képes a fejlődésre és mindig tanulni. Ez az eset is most elsősorban ezt szolgálja, tapasztalatokat kell gyűjtenie. Így a kudarcok se keserítsék el, hiszen azok is csak azt mutatják meg, hol vannak még hiányosságok, amiket pótolnia kell.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne engedjen, ha úgy érzi, ez az Ön számára előnytelen helyzethez vezetne. Ragaszkodjon az elképzeléseihez, hiszen ezeket komoly tervezés előzte meg. Pontosan tudja, merre akar elindulni és hol vannak azok a célok, melyeket szeretne elérni. Most ugyan a környezetében élők arról próbálják meggyőzni, hogy az adott úton haladva ezeket nem tudja megvalósítani, de amíg hisz saját magában, képes lesz meggyőzni őket az ellenkezőjéről.

Átlendült a holtponton, így ismét úgy érzi, tele van energiával. Ez azonban látszólagos, elég egy kisebb akadály, hogy ismét mindent feladjon. Éppen ezért csak olyan feladatokban gondolkodjon, ahol pontosan tudja, mire számíthat, így nem érhetik meglepetések. Amíg hisz a sikerben, valóban képes is lesz haladni előre. Tartsa fontosnak a saját érdekeit, hogy ne bizonytalanodjon el, ha senki nem állna Ön mellé.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



