Napi horoszkóp - 2017. június 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vannak olyan napok, amikor belefárad a harcba és mindent feladva menekülne. Ilyenkor azonban számíthat bizonyos emberekre, akik visszaadják a hitet, hogy nem hiába küzdött eddig és várnak még Önre szép eredmények. Keresse a társaságukat, még ha nem is szívesen beszél az Önt foglalkoztató kérdésekről. A kellemes társaság képes feledtetni Önnel az elkeseredettségét, már ez is elég lesz a folytatáshoz.

Azzal, hogy valakin levezeti a feszültséget, még nem oldja meg a problémát. Ahelyett, hogy a válaszokat keresné, igyekszik rövid úton továbblépni. Így azonban csak a szőnyeg alá sepri a kérdéseket, azok nem hagyják nyugodni. Ne csodálkozzon, ha a környezetében élők magára hagyják, hiszen nem tudhatják, mikor fog robbanni az időzített bomba. Vonuljon inkább Ön önként félre, így elkerülheti azokat a helyzeteket, ahol megbánthat másokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az idő telik, Ön azonban egy helyben toporog. El kell indulni, még ha ez nehezére is esik. Minél tovább vár, annál inkább elfogadja ezt a helyzetet és nem fog rátalálni a kivezető útra. Vegyen egy mély levegőt és gondoljon arra, volt az életében már ennél mélyebben is és akkor is sikerült visszakerülni a felszínre. Most is menni fog és visszanézve már azt is megérti, miért kellett mindennek megtörténni, ráadásul éppen Önnel.

Hiába érzi, hogy igaza van, ha ezt nem tudja érvényre juttatni. Ehhez azonban türelmesnek és kitartónak kell lennie. Ha kapkod, idegesen szeretné az akaratát másokra erőltetni, csak falakba ütközne. Gondolja át, milyen érvekkel támaszthatná alá a véleményét. Vegye figyelembe, hogy a másik fél tudása eltér az Önétől, így ami Önnek egyértelmű lehet, az számára még magyarázatra szorul, a kérdéseit ne kötekedésnek tekintse.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen nyitott, de különösen figyelmes. Csak így veheti észre, hogy a szerettei problémáját megoldja. Első lépésként ki kell derítenie, ki szorul a segítségére, ugyanis nem egyértelmű a helyzet. Éppen az, aki erősnek mutatja magát, próbálja eltakarni a valói énjét. Ne legyen túl erőszakos, hiszen így még inkább bezárkózna. A kerülőút az egyetlen lehetősége, hogy közelebb jussanak egymáshoz és megnyíljon Ön előtt.

Ahogyan Ön is vágyik néha a szabadságra, hogy egy kicsit önmagát helyezhesse előtérbe, ez a szeretteire is érvényes. Van, amikor ezt össze tudják egeztetni, néha azonban ebből vita alakul ki. Ön várná a segítséget, miközben ők a saját útjukat járnák. Ha elfajul a vita, csak egymást bántanák meg és végül az eredménnyel mindannyian elégedetlenek lennének. Legyen Ön a bölcsebb, aki enged, átszervezi a napját.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Alkalmazkodniuk kell egymáshoz, engedni a saját elképzelésükből. Tegye meg Ön az első lépést ebbe az irányba, akkor jogosan várhatja el ezt a másik féltől is. Amíg azonban csak vívják a szócsatát, nem közelednek az álláspontok. Ne engedje, hogy elfajuljon a vita. Amint elindul, megkönnyebbülhet, hiszen ismét bebizonyította, hogy nem a vita a lényeg, hanem a megkezdett közös munka folytatása.

Mindenkihez meg kell találni a kulcsot. Ami az egyik embernél működik, az egy másikból akár ellenállást is kiválthat. Éppen ezért ne egy sablon mentén próbálja a problémát megoldani, hanem szánjon időt arra, hogy egyéni utakat keres. Az érvei helytállóak, de hogy ebből mit ért meg a hallgatóság, nagyban függ az eddigi tapasztalataitól. Ezért is kell mindegyikkel elbeszélgetnie. Bár ez hosszadalmas, de csak így lehet eredményes.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy olyan célt és utat választ, amely sokak számára tűnik vonzónak. Így Önnek már csak össze kell hangolnia a munkát és vezetni azt a csapatot, amely így kialakul. El kell fogadnia, hogy a különböző előélet miatt ez nem is lesz olyan egyszerű. Ügyeljen arra, hogy mindenki a képességeinek megfelelő feladatot kapja, így a lelkesedés egy pillanatra sem lankad és az eredmények gyorsabban jönnek, mint tervezte.

Bár úgy érzi, tele van energiával, a tervezéskor mégis számítson arra, szüksége lesz a pihenésre is. Az elmúlt napok feszültsége ugyanis nem múlt el nyomtalanul, a legváratlanabb pillanatban ismét Önre törhet a kétely és menekülőre fogná. Ilyenkor jól fog esni, ha kicsit lazíthat és felidézheti azokat a gondolatokat, amelyek átsegítették ezen a holtponton már nem is egyszer. A lelki béke helyreállítása ugyanis egy lassabb folyamat lesz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem engedi, hogy a feszültség eluralkodjon az otthonában, igyekszik mindjárt a vita elején magához ragadni az irányítást. Így már egy olyan mederbe terelheti a beszélgetést, amely a megegyezés irányába mutat. Nem lesz könnyű feladat azonban olyan megoldást találni, amely valamennyi fél számára elfogadható és még vállalható áldozatokkal jár. De amíg Ön erre törekszik, addig lesz is esély rá, hogy végül elsimítja az ügyet.

Ne kapkodjon, azzal ugyanis nem kerül közelebb a megoldáshoz. Most megfontolt lépésekre és a hibák elkerülésére lesz szüksége ahhoz, hogy elsimíthassa a kialakult helyzetet. Próbáljon segítséget szerezni, aki ha mást nem is tesz, de figyelmezteti, ha meggondolatlanul cselekedne. Hallgasson azokra, aki kívülről szemlélik a problémát, mert ugyan így nem érintettek, de talán éppen ezért látnak tisztábban, mint Ön.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



