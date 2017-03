Napi horoszkóp - 2017. március 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.03.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem kell minden feladatot erre a napra betervezni, legyen ideje a szeretteire is. Bár valóban elmaradt a tavaszi munkálatokkal, de ez még nem ok arra, hogy most se pihenjen, ne keressen lehetőséget arra, hogy kikapcsolódjon. Elkésve még nincs és azt is tudja, megvárják a teendői. Szüksége van arra, hogy félretehesse a gondokat és csak a családra és önmagára figyeljen. Ezt más nem oldhatja meg, csakis Ön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen türelmes, különösen akkor, ha Önnek kell betölteni a döntőbíró szerepét. Hallgasson végig minden felet, hiszen csak így ismerheti meg a körülményeket. Fél információk alapján téves következtetéseket vonhat le, amit később megbánna, de addigra már meghozott ítéletét nem módosíthatja. Jobb az elején több időt szánni arra, hogy alaposan körbejárja a témát, mint utólag azon bosszankodni, hogy megvezették.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legalább azok előtt ne viseljen álarcot, akik közel állnak Önhöz. Próbálná elrejteni a valódi problémákat és elhitetni a szeretteivel, hogy minden rendben van. Közben a lelkében hatalmas vihar dúl, amelyre egyedül nem talál megoldást. Egy őszinte beszélgetés azonban sokat segíthet Önnek megfogalmazni azokat a kérdéseket, melyeket fel kell tennie magának ahhoz, hogy megtalálja a kivezető utat. Adjon esélyt erre azzal, hogy leül azokkal, akiben megbízik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Feszült, de próbálja ezt elrejteni a külvilág elől. Így azonban csak még nehezebb lesz megtalálni a saját útját, hiszen nem csak színészkednie kell, de éppen azokban a kérdésekben állást foglalni, melyekkel még Ön sincs tisztában. Ha már beszélni nem szeretne a problémáiról, vonuljon félre, hogy mások se tudják megzavarni a látszólagos nyugalmát. Most ugyanis elég egy szikra, hogy robbanjon, és ezzel megbántsa a környezetében élőket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amíg csak elvárásokat támaszt, de nem tanúsít megértést, nem bízhat abban, hogy támogatást kap a problémák megoldásához. El kell fogadnia, hogy akiket felkeres, most nem tudnak Önre figyelni. Terelje el a gondolatait a gondjairól, keressen olyan feladatokat, amelyek ebben segítségére lehetnek. Így nem csak időt nyer, de azt hasznosan is tölti el, az elért eredmények pedig segítenek kicsit jobb kedvre derülni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A környezete tükröt tart Ön elé, még ha Ön ezt nem is így látja. Pedig ha feszült emberekkel találkozik, akkor ez csak azt jelenti, hogy Önből árad az elégedetlenség és ezért nehéz megtalálni a megfelelő hangot, amivel lehet Önre hatni. Ha azonban megpróbálna nyugodtan közeledni az emberekhez, megértésre számíthat, választ kaphat azokra a kérdésekre, melyeket feltesz. Gondoljon erre, mielőtt mások felett ítélkezne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csak akkor találja meg a megoldásokat, ha képes levenni a szemüvegét, amely most még elvakítja. Túl görcsösen keresi a válaszokat, így nem hallja meg azokat. Adjon egy kis időt magának, hogy lélekben is felkészüljön arra, ami még Önre vár. Nehéz elfogadni, hogy nem a tervei szerint alakultak a dolgok, de ez még nem jelenti azt, hogy mindent el kell felejteni. A tanulságok levonása után ezt Ön is látni fogja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálják félrevezetni, de még időben felismeri ezt. Így viszont már átveszi az irányítást és végül minden egy olyan elképzelés szerint alakul, ami Önnek kedvez. Irigylésre méltó az a hideg fej, ahogy képes volt kezeli a helyzetet, méltán lehet büszke erre a teljesítményre. Most megmutatta az ellenségeinek, hogy nem olyan egyszerű Önt eltéríteni a szándékaitól, így most jó darabig járhatja nyugodtan a saját útját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ellenállásba ütközik, amit nehezen fogad el. Pedig csak jót akarnak Önnek azok, akik próbálják lebeszélni a terveiről. Elrugaszkodott a valóságtól, olyan elképzeléseket üldöz, amelyek nem valósíthatóak meg, a feltételek jelenleg ugyanis nem adottak ehhez. Túl sok akadályt kellene leküzdenie, de ha időt adna magának, akkor ezzel leegyszerűsítheti az útját, hiszen közben változnak a körülmények.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan helyzetbe kerül, melyet igyekszik mindig is elkerülni. Most azonban nem menekülhetett, így össze kell szednie a gondolatait és megoldást keresni rá. Amíg zaklatott és ideges, nem látja tisztán a lehetőségeket, ezért első lépésként arra van szüksége, hogy megnyugodjon. El kell fogadnia a kész tényeket, ezek ellen már ne hadakozzon. Amin azonban lehet változtatni, azt tegye meg félelem nélkül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Válaszokat keres, de azokat csak akkor kapja meg, ha felteszi a kérdéseket. Még akkor is, ha tudja, ezzel érzékeny pontjára tapinthat azoknál, akiktől megoldásokat remél. Legyen őszinte és megértő, csak így találhatják meg a közös hangot és juthatnak el végül oda, hogy mindenki elégedett lesz a helyzettel. Hiszen nem csak Önnek kell megbirkózni a hallottakkal, a másik fél számára sem egyszerű kimondani azokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A közösen végzett munka nem csak eredményesebb és gyorsabb, de közelebb is hozza Önöket egymáshoz. Képesek félretenni a nézeteltéréseket a célok érdekében és ez megmutatja, hogy nem is olyan nagy a szakadék Önök között, mint azt gondolták. Féltek eddig beszélni a problémákról, mert úgy gondolták, így felégetik maguk mögött a hidat, de most már Ön is látja, hogy csak pár lépést kellett megtenni egy irányba ahhoz, hogy minden elrendeződjön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp