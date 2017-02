Napi horoszkóp - 2017. február 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen megy az összpontosítás, így szellemi kihívásokat ne keressen. Olyan feladatokkal érhet el sikereket, ahol van már kellő tapasztalata abban, hogyan lehet megküzdeni az akadályokkal. Bár máskor ezekkel lazításképpen foglalkozik, most helyezze a hangsúlyt rájuk, hogy legyenek eredmények, hiszen ez lendítheti át a holtponton. A szétszórtságára pedig keressen magyarázatot, mikor végre kicsit visszavonulhat.

Egyedül kell döntenie, bár tanácsokat kérhet, azok ellentmondásosak lesznek. Hiszen nem mindegy, hogy a szívére vagy az eszére hallgat. A környezetében élők is beállítottságuktól függően képzelik el a folytatást, azonban nem ők fogják végigjárni az utat, így az ő esetükben könnyebb a választás. Jusson bármilyen elhatározásra, a legfontosabb, hogy kiálljon emellett és képes legyen véghezvinni végül mindazt, amit elhatároz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hiába a napirend, ha a váratlan események miatt kénytelen rögtönözi. Ez nem feltétlen jelent rosszat, hiszen így olyan élményekben is része lehet, melyekre nem is gondolt. Éppen ezért ne bosszankodjon, fogadja el, hogy nem Ön irányít és igyekezzen a lehetőségekből kihozni a legtöbbet. Csak az Ön hozzáállásán múlik, végül milyen eredmények születnek és ezeket képes sikerként is értékelni.

Nyugodtan indul a napja, ezért érdemes most azokkal a feladatokkal is foglalkozni, melyek komoly odafigyelést, összpontosítást igényelnek. Megmarad az úton akkor is, ha akadályokba ütközik, hiszen most van türelme megoldásokat keresni azokra. Rá kell arra ébrednie, egyes problémák sokkal komolyabb kihívást jelentenek, ha nem azonnali lezárásra törekszik, hanem engedi, hogy az idő még egy kicsit dolgozzon rajta.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van lendülettel, készen áll arra, hogy új kihívásokat keressen. Nem egyedül kell elindulnia az útján, hiszen lelkesedésével a környezetében élőket is meggyőzi arról, érdemes Önnel tartani. Így még bátrabban tervez és olyan álmok is megfogalmazódnak Önben, melyek ugyan a tudatalattijában már ott motoszkáltak, de nem is hitte volna, hogy ilyen hamar a tettek mezejére léphet. De ne hagyja veszni ezt a remek lehetőséget.

Sokat tanulhat, ha nem vonul vissza, nyitott szemmel mozog az emberek között. Most befogad minden olyan információt, amit érdekesnek talál és képes azt továbbgondolni, lefordítani a saját helyzetére. Így ugyan megfeledkezik néhány kötelességéről, de ezeket gyorsan pótolja, amint figyelmeztetik. Nem bánja most a kapkodást sem, hiszen a tudás, melyet kap, sok nehézségen segíti át nem csak most, a jövőben is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyszerre egy feladattal foglalkozzon, fáradt ahhoz, hogy képes legyen a figyelmét megosztani. Ne hibázzon, mert emiatt csak bosszankodna és tovább nehezítené a helyzetét. Ez egy olyan nap, amit megpróbál valahogy átvészelni, még komolyabb tervet sem állít össze, mert érzi, úgysem lenne képes harcolni a siker érdekében. Sodródik az árral, de tudja értékelni az elért eredményeket, így maradhat talpon.

Csak annyit vállaljon, amit kényelmesen el tud végezni. Bármennyire is nehezére esik nemet mondani a felkérésekre, a szavahihetőségét kockáztatja, ha mindenbe belekezd, de végül már nem lesz képes az elvárt eredményekkel szolgálni. A nap Önnek is csak 24 órából áll és bár képes gyakran két ember helyett is tevékenykedni, mégsem érdemes kockára tenni az egészségét azért, hogy minden elvárásnak megfeleljen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem érdemes új feladatokat keresnie, hiszen számos függőben lévő ügy lapul a fiók mélyén. Először ezekkel foglalkozzon, igyekezzen minél többet lezárni, hogy majd az új kihívásokra összpontosíthasson. Bár vonzaná az újdonság, de feltámad Önben a kötelességtudat, így még időben lép annak érdekében, hogy ne váljon megbízhatatlanná. Jutalmazza meg magát, ha letudja a kötelezettségeit, már járhatja a saját útját.

Feszülten ébred, így kiszámíthatatlanul viselkedik. Ennek köszönheti, hogy egyedül kell megküzdenie az akadályokkal, amelyek Önre várnak. Ezek egy része is azért bukkan most fel, mert nem figyel, olyan hibákat vét, melyeket máskor nem tenne. Próbáljon megnyugodni és összpontosítani, ellenkező esetben csak egy helyben toporog, nem várhat el magától olyan teljesítményt, amellyel elégedett lehetne.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szellemileg kitűnő állapotban van, ezért az eddig halogatott döntéseket ideje lenne meghozni. Most képes mérlegelni, felismerni a buktatókat, észrevenni azokat az akadályokat, melyeket érdemes lesz elkerülni. Így meg tudja választani azt az utat, amely járható és sikeres lehet akár még úgy is, ha nem kap külső segítséget. Bár a tettek mezejére lépve kissé elbizonytalanodik, de átlendülve a holtponton már valóban eléri a kitűzött célokat.

Könnyen kihasználhatják, mert nem tud nemet mondani. Pedig szüksége lesz arra, hogy erős legyen, mert minden elvárásnak képtelenség megfelelni. A legfontosabbnak a saját érdekeit tartsa, amíg ezekkel nem végez, ne fogadjon el új megbízást. Hiába próbálna ugyanis a környezetében élők kedvében járni azzal, hogy nem utasítja vissza őket, ezzel csak egyre gyűlnének a feladatok, melyekkel aztán nem végezne.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



