Napi horoszkóp - 2017. február 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.02.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sikerül békét teremteni, most vigyázzon arra, hogy egy apró nézeteltérés miatt ez ne omoljon össze. Még nem áll biztos lábakon ugyanis a bizalom, idő kell még ahhoz, hogy az is helyreálljon. Most még ne tervezzen hosszabb távra, igyekezzen inkább sodródni az árral és egyelőre elfogadni mindazt, ami jön. Ne legyen követelőző, hiszen könnyen átléphet egy határt ezzel, ami miatt ismét elölről kell kezdenie az építkezést.

Apró lépsekkel haladjon, most nem ronthat ajtóstól a házba. Olyan ötletek fogalmazódtak meg Önben, ami ellenállásba ütközik, de ha ad egy kis időt az érintetteknek, be fogják látni, hogy járható az út, amit megtervezett. Legyen türelmes, induljon el egyedül, hogy láthassák, megvan Önben az elszántság és a lendület, ami segítségükre lesz, amikor jönnek az akadályok. Ezeket is számításba vette, így nem éri felkészületlenül.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár vannak tervei erre a napra, végül a nem várt események miatt mindez felborul. Kár is bosszankodnia, ha jobban belegondol, így még érdekesebben, izgalmasabban alakultak a dolgok. Olyan emberek között mozoghat, akikkel nincs alkalma találkozni a rohanó hétköznapokon, így most élvezze ki minden percét. Kellemes programok és jó társaság, nem is kell több ahhoz, hogy kikapcsolódjon, kicsit lazítson.

Legyenek bátran tervei, hiszen Ön dönti el, most mivel tölti az idejét. Mindenki saját programot szervez, amit először nem fogad kitörő lelkesedéssel, de végül elfogadja azt, hogy külön utakon járnak. Megvan ennek a jó oldala is, hiszen így Önnek sem kell alkalmazkodni másokhoz, a saját ura lehet. Régen volt már erre alkalma, használja ki, éljen okosan a lehetőséggel, azzal a szabadsággal, hogy nem kell másokkal alkudoznia.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ami Önnek könnyen sikerül, másnak komoly erőpróbát jelenthet. De ugyanez fordítva is igaz. Ezért ne legyen türelmetlen, ha bizonyos feladatokat hiába próbál másokkal elvégeztetni, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzelte. Legyen segítségére annak, aki elakad, hiszen fordított helyzetben Ön is örülne, ha nem egyedül kellene megbirkóznia az akadályokkal. Hiszen a cél közös, nem egymás ellen, hanem egymásért harcolnak.

Készüljön úgy erre a napra, hogy hosszabbra nyúlik, mint tervezte. Ossza be az energiáit, elsősorban olyan feladatokat keressen, melyekkel szívesen foglalkozik. Így az idő is gyorsabban halad, de Ön mégsem érzi a fáradtságot. Szüksége lesz még így is a kitartására és a türelmére, hogy minden fronton helyt tudjon állni. Csak arra figyeljen, amivel éppen dolgozik, feleslegesen ne terhelje le magát szellemileg.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne bosszankodjon olyan problémák miatt, amit nem tud megoldani. Hiába keresi feszülten a kiutat, el kell fogadnia, hogy most nem Ön irányít. Így csak követni tudja azokat, akiknek van bármilyen ötlete, hiszen jobbal Ön sem szolgál. Figyeljen és tanuljon, hogy a következő alkalommal már ne kelljen beállnia a sorba. Legyen ez a nap a tapasztalatok gyűjtéséé, ha így fogadja el, még hasznosan is telik az idő.

Ha már egyszer lezárták a témát és hajlandó volt belemenni az egyezségbe, akkor ezt most nem hánytorgathatja fel. Akkor és ott ez tűnt a jó megoldásnak, az, hogy időközben Ön meggondolta magát, már nem ok arra, hogy másokat kényelmetlen helyzetbe hozzon. Ők elindultak a kialkudott úton, mert hittek Önnek. Ha végképp nem tud azonosulni akkori önmagával, akkor vonuljon félre és engedje, hogy a többiek tegyék a dolgukat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak akkor döntsön, ha már minden illetékessel megbeszélte a várható következményeket. Nem várhat el ugyanis másoktól olyat, amit Ön sem tenne meg szívesen. Az ő nevükben nem tehet ígéretet, csak a beleegyezésükkel indulhat el az úton, amelyet kigondolt. Egyedül képtelen lesz végigmenni, így fontos, hogy számíthasson azokra, akik segíthetnek Önnek egy-egy akadály leküzdése során. De nem akkor kell kapkodni, hanem erre előre felkészül.

Ne engedje, hogy a feszültség akkora méretet öltsön, amivel már képtelen lesz megbirkózni. Még idejében lépjen közbe és próbáljon meg békét teremteni. Ehhez meg kell keresnie azt a pontot, amiben egyetértenek a szemben álló felek, erre építkezve végül kialakíthatnak egy olyan megállapodást, amelyet el tudnak fogadni. A kezüket azonban továbbra is fognia kell, hiszen amint hátat fordítana, ismét fellángolna a vita.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne legyenek tervei erre a napra, inkább keressen olyan programokat, ahol kicsit lazíthat, kikapcsolódhat. Már így is alaposan túlterhelte magát, a szervezete jelezte is fájdalommal, kimerültséggel, hogy nem jó úton jár. Vegye komolyan ezeket a figyelmeztetéseket, hiszen az ilyen előjelek után jönnek a komolyabb betegségek. Most még elkerülheti, ha képes félretenni a feladatokat és nagyobb figyelmet fordít önmagára.

Nehezen találja a helyét, mintha hirtelen mindenki elfordult volna Öntől. Gondolja át, az elmúlt napokban melyik döntése miatt éreztetik Önnel, hogy ha a saját útját akarja járni, akkor azt egyedül kell megtennie. Bár megerősítik Önt abban, hogy a céljai valóban követésre méltók, mégsem tartanak Önnel. Nem ezzel az adott üggyel nem tudnak azonosulni, hanem egy korábban tett kijelentése váltotta ki ezt a hatást.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



