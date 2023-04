Kultúra

EKF - A Kraftwerk és Iggy Pop is fellép a Gyárkert KultúrParkban Veszprémben

Számos világsztár előadó, köztük a Kraftwerk, Iggy Pop, Paul Kalkbrenner, Paolo Nutini, Steve Aoki, a Papa Roach és a Hollywood Undead is koncertet ad a következő hónapokban a most nyíló veszprémi Gyárkert KultúrParkban.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat egyik kiemelt nyári eseményén az új pop-up rendezvényhelyszínen négy hónapon át több mint hatvan külföldi és magyar előadó lép fel - közölte a szervező VOLT Produkció csütörtökön az MTI-vel.



Május 5-től szeptember első hétvégéjéig minden héten három-négy napon át koncertekkel, zenekarokkal és dj-produkciókkal várják a közönséget.



A Medvza olasz trió május 13-án zenél, a fellépők között lesz Roisín Murphy, a Moloko ír exénekesnője, aki június 9-én, Paul Kalkbrenner, a techno német sztárelőadója, aki június 10-én ad koncertet, az amerikai nu metál képviseletében a Papa Roach és a Hollywood Undead pedig június 13-án. Paolo Nutini brit énekes-dalszerző július 17-én, Steve Aoki japán származású, amerikai dj július 22-én, Iggy Pop, a rockzene elnyűhetetlen amerikai ikonja július 30-án lép színpadra. Az elektronikus zene élő német legendája, a Kraftwerk augusztus 9-én játszik a Gyárkertben, az indie rockban utazó glasgow-i Franz Ferdinand augusztus 29-én.



Szintén ellátogat az új veszprémi koncerthelyszínre Tom Odell, a Meute, Lost Frequencies, a Morcheeba és Chet Faker is.



A magyar könnyűzenei élvonalból Ákos, a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, Majka, a Kispál és a Lovasi, a Quimby, Azahriah, a Vad Fruttik, a Tankcsapda, a Road, Geszti Péter és Rúzsa Magdi is koncertet ad a Gyárkertben.



Az EKF-programhoz kapcsolódó gyárkerti koncertek egy részén ingyenesen lehet bulizni, a belépőjegyes programok esetében a VEB2023 EKF támogatási programja biztosít kedvező jegyárakat.



Mint írták, Veszprém belvárosában hosszú évekig parlagon hevert a Balaton Bútorgyár egykori telephelye; itt születik meg a Gyárkert KultúrPark. A "sebhelyként" emlegetett területet a város megvásárolta és az közparkként, ideiglenes rendezvényhelyszínként formálja újra a veszprémi belvárost. Idén májustól-októberig a koncertek, rendezvények idején kiemelt helyszín lesz a terület, a hétköznapokon közösségi parkként lehet használni.



Az ország vezető pop-up építészeinek segítségével a Hello Wood építészstúdió által tervezett látványos installáció április végére készül el a revitalizált területen. A Közösségek Kertje a Veszprém-Balaton régió kultúráját hirdető művészeti alkotás: a központi elem a 116 növényládából felépülő élő, zöld installáció, amely az EKF programban részt vevő települések összefogását szimbolizálja. A parkosított területen szolgáltatóegységek, éttermek, vendéglátóhelyek és a rendezvények kiszolgálására alkalmas infrastruktúra, valamint két különálló színpad várja a látogatókat. Egyidejűleg mintegy ötezren élvezhetik a koncerteket a helyszínen.

A Gyárkert ünnepélyes nyitóhétvégéjének nyitányaként május 5-én pénteken a helyi kötődésű Vad Fruttik ad koncertet, másnap pedig a sikeres brit hiphop formáció, a Stereo MC'S játszik. A nyitóhétvége koncertjei ingyenesen látogathatóak, de előzetes regisztrációhoz kötöttek (www.gyarkert.hu).