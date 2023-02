Filmajánló

César-díjak - Egy thriller söpörte be a legtöbb díjat

A krimi egy megtörtént párkapcsolati brutális gyilkosságot követő nyomozást dolgoz fel rendőrségi jegyzőkönyv alapján, de a nyomozás nehézségein túl a nők és férfiak közötti kapcsolatok természetét is vizsgálja.

Dominik Moll legújabb thrillere, a La Nuit du 12 (12-e éjjele) című film söpörte be a legtöbb elismerést a francia Oscar-díjnak is nevezett César-díj kiosztóján: az alkotást, amely egy kisvárosi kegyetlen gyilkosság nyomozásának történetét dolgozza fel, hat kategóriában díjazta péntek este a francia filmakadémia.



A tíz kategóriában jelölt rendőrdráma elnyerte a legjobb filmnek, a legjobb rendezésnek, a legjobb adaptációnak (Gilles Marchand és Dominik Moll), a legjobb hangmérnöki munkának (Francois Maurel, Olivier Mortier és Luc Thomas) és a legjobb mellékszereplőnek (Bouli Lanners) járó elismerést, a film főszerepét alakító 37 éves Bastien Bouillon pedig a legígéretesebb színésznek járó szobrot vehette át.



A párizsi Olympia koncertteremben rendezett 48. César-díjátadó egyik nagy győztese Benoit Magimel, aki a tavalyi év után ezúttal is átvehette a legjobb színésznek járó César-díjat Albert Serra katalán rendezőnek a Tahitin játszódó Pacification (Békítés) című filmjében nyújtott alakításáért. Ez az első alkalom, hogy két egymást követő évben ugyanaz a színész kapta meg az elismerést. Tavaly az Emmanuelle Bercot rendezésében készült Amíg lehet című filmdrámában nyújtott alakításáért díjazták a 48 éves színészt.



"Nem gondoltam volna, hogy színészként ekkora szabadságom lesz ebben a filmben, nem gondoltam, hogy lehet ilyen szabadnak lenni. A mai este eléggé őrült pillanat. Nem gondoltam, hogy valaha is kapok egy második Césart. Azt hiszem, visszavonulok. Nem voltam felkészülve erre a második Césarra" - mondta örömében Benoit Magimel, miután átvette a díjat.



A cannes-i fesztivál versenyprogramjában bemutatott Pacification című film kapta meg a legjobb operatőri munkáért (Artur Tort) járó szobrot is.



A legjobb színésznőnek járó Césart a belga Virgina Efira érdemelte ki a 2015-ös párizsi merényletsorozatot a túlélők szemszögéből feldolgozó Revoir Paris (Párizst újralátni) című dráma főszerepéért. A szintén a cannes-i fesztiválon debütált filmet Alice Winocour rendezte.



A legjobb forgatókönyv díját Louis Garrel, Tanguy Viel és Naila Guiguet kapta a Családban marad című vígjátékért. A filmben nyújtott alakításáért vehette át Noémie Merlant a legjobb női mellékszereplő díját. Az önéletrajzi ihletésű komédiát Louis Garrel rendezte.

A legjobb külföldi filmnek járó Césart a spanyol Rodrigo Sorogoyen Szörnyetegek című filmje nyerte el. A thriller két héttel ezelőtt kilenc elismerést kapott a spanyol filmakadémia Goya-díjainak átadóján. A spanyol film főszerepeit két francia színész, Denis Menochet és Marina Fois alakítja.



Az elsőfilmes César-díjat Alice Diop vehette át a Saint Omer című filmdrámáért. Az alkotás tavaly elnyerte a velencei filmfesztiválon a zsűri nagydíját és a legjobb elsőfilmnek járó elismerést is.



A legígéretesebb színésznőnek járó Césart a 26 éves Nadia Tereszkiewicznek ítélte a filmakadémia, a cannes-i fesztiválon nagy sikert aratott Les Amandiers című film főszerepében nyújtott játékáért. Az alkotás rendezője Valeria Bruni-Tedeschi.



Két César-díjat kapott - a legjobb jelmezért (Gigi Lepage) és a legjobb díszletért (Christian Marti) - a Simone, le voyage du siecle (Simone, a század utazása) című film Olivier Dahan rendezésében, aki a néhai Simone Veil francia holokauszttúlélő miniszter, az Európai Parlament egykori elnöke életét dolgozta fel.



Szintén két César-díjjal jutalmazták, a legjobb filmzenéért (Irene Drésel) és a legjobb vágásért (Mathilde Van de Moortel) az A plein temps (Teljes időben) című filmet, amelyet Eric Gravel rendezett.



A legjobb vizuális effektekért Laurens Ehrmann kapta az elismerést a Jean-Jacques Annaud rendezésében készült Notre-Dame brule (Ég a Notre-Dame) című filmben végzett munkájáért.



A legjobb dokumentumfilmnek járó Césart a francia munkások életéről szóló Retour a Reims (Visszatérés Reimsbe) című alkotás, Jean-Gabriel Périot rendezése kapta.



Az életműért járó tiszteletbeli César-díjat idén David Fincher vehette át. A szobrot Virginie Efira és Brad Pitt filmszínészek adták át az amerikai rendezőnek, akit állva ünnepelt a francia filmes szakma.