Híresség

Köszönetet mondott a kaliforniai hatóságoknak a 11 napja eltűnt színész családja

A túrázás közben 11 napja eltűnt Julian Sands családja köszönetet mondott a kaliforniai hatóságoknak a színész felkutatására tett "hősies" erőfeszítéseikért.



Mint a BBC News által idézett hétfői közleményükben írták, mélyen meghatotta őket a feléjük áramló sok szeretet és támogatás is.



A 65 éves Sands január 13-án a Los Angelestől északra fekvő San Gabriel-hegység legmagasabb csúcsára, a Baldy-hegyre indult túrázni. Azóta azonban nem tudnak hollétéről, a kutatására induló mentőcsapatok csak az autóját találták meg a múlt héten a hegy közelében.



A kutatást nehezíti, hogy a régióban hetek óta viharos az időjárás. A múlt héten be is jelentették, hogy a földi csapatok munkáját fel kellett függeszteni, és csak a levegőből folytatták a keresést. A San Bernardinó-i seriff hivatala figyelmeztetést adott ki, hogy a környéken ne induljanak útnak túrázók.



Januárban már történt egy haláleset a környéken, amikor egy négygyerekes anya, aki ismerősei szerint gyakorlott túrázó volt, lezuhant a Baldy-hegyről.



A brit származású Sands tucatnyi filmben és tévés produkcióban szerepelt, egyik legfontosabb filmje az 1985-ben bemutatott Szoba kilátással volt. Jelenleg Los Angeles északi részén él író feleségével, két gyermekük van.



Sands korábban sokszor beszélt róla, hogy szeret túrázni és hegyet mászni.



Mikor 2020-ban megkérdezték tőle, hogy mikor érzi magát boldognak, azt válaszolta: "Egy ragyogó hideg reggelen egy hegycsúcs közelében".