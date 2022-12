Vallás

Szentszéki szóvivő: XVI. Benedek állapota továbbra is stabil

A nyugalmazott pápa egészségi állapota jelenleg változatlan - tudatta Matteo Bruni szentszéki szóvivő a XVI. Benedekről kiadott újabb közleményben pénteken.



A rövid közlemény beszámol arról, hogy XVI. Benedek jól töltötte az éjszakát, ki tudta magát pihenni.



Csütörtök délután is részt vett a mise celebrálásában, melyet vatikáni lakhelyén, a Mater Ecclesiae nevű monostorban, a nyugalmazott pápa szobájában mutattak be.



XVI. Benedek "állapota jelenleg nem mutat változást" - hangsúlyozta a szentszéki szóvivő.



A vatikáni sajtóközpont vezetőjének ez volt az egymást követő harmadik közleménye XVI. Benedek állapotáról szerda óta, amikor Ferenc pápa bejelentette, hogy a nyugalmazott pápa nagyon beteg, majd a Vatikán közölte, hogy XVI. Benedek állapota súlyos, de stabil.



A római egyházmegye központi templomának számító lateráni Szent János-bazilikában délután misét mutatnak be az emeritus pápáért.