Kultúra

Újévi nyitány a Zeneakadémián az MR Szimfonikusokkal

Ismét lesz Újévi nyitány január elsején: a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával közös koncerten Oliver von Dohnányi vezényli az együttest és a Zeneakadémia három fiatal szólistáját.



"Immár negyedik alkalommal tartjuk meg ezt a koncertet, amelyet idén is 18 órától élőben közvetít a Bartók Rádió, a Duna televízió nézői pedig 19 óra 30 perctől láthatják az Újévi nyitányt" - mondta Devich Márton, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezetője, a Bartók Rádió csatornaigazgatója az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.



Mint felidézte, 2020 óta Vásáry Tamás, Kovács János és Medveczky Ádám vezényelte már az eseményen az MR Szimfonikusokat. Hozzátette: külföldön is népszerűek ezek a koncertek, az elmúlt években kínai, német és olasz rádióadóban is hallhatóak voltak.



Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora arról beszélt, hogy az Újévi nyitány szólistái a Zeneakadémia ifjú tehetségei; idén Szabady Ildikó fuvolázik, Schwartz Zoltán hegedül, Simizu Joszuke pedig csellózik.



A műsorban többek közt Mozart, Liszt, Erkel, Dvorák, Csajkovszkij, Ravel, Popper és Dohnányi művei szerepelnek. A rektor kiemelte: a program évek óta a könnyedség, az elegancia, a vidámság jegyében zajlik, idén a táncok köré épül, sajátosan magyar elemekkel. Devich Márton hozzáfűzte, hogy Erkel Hunyadi Lászlójából a Palotás hagyományosan a műsor része.



"A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Dohnányi Ernő alapította, aki a Zeneakadémia rektora is volt, így külön érdekesség, hogy a család egyik tagja, Oliver von Dohnányi lesz a mostani karmester. A dirigenst nagyon szeretik a magyar muzsikusok, mert végtelenül gáláns és jó szakember, aki mindig úriember, és sármos, ahogy vezényel" - fogalmazott Vigh Andrea.



A már teltházas hangverseny házigazdája Bősze Ádám lesz. A produkciót Budapest után két vidéki helyszínen is hallhatja a közönség: január 2-án a kaposvári Csiky Gergely Színházban, másnap pedig a Szegedi Nemzeti Színházban.