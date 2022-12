Ellentétek

Whoopi Goldberg azt állítja, hogy a holokauszt nem a faji hovatartozásról szólt

Whoopi Goldberg, a "The View" társ-műsorvezetője és színésznője megvédte a holokausztról alkotott ellentmondásos elképzelését, kitartva amellett, hogy a zsidók náci Németország általi kiirtása "eredetileg" nem a faji hovatartozásról szólt.



Goldberg, aki maga is távoli zsidó felmenőket vall, a The Timesnak adott, szombaton megjelent interjújában beszélt a konfliktusokkal teli témáról. Az interjú eredetileg új filmje, a "Till" népszerűsítésére készült, amely a 14 éves fekete tinédzserről, Emmett Tillről szól, akit 1955-ben brutálisan meglincseltek, mert állítólag füttyentett egy fehér nőnek, de az interjú végül rendkívül ellentmondásos témák megvitatásába torkollott.



A színésznő maga hozta szóba az év elején kirobbant holokauszt-botrányt, amikor azt mondta, hogy a zsidók lemészárlása "nem a faji hovatartozásról" szólt, hanem valójában a fehérek fehérek elleni erőszakról, és az "ember embertelenségének" megnyilvánulásáról. Az akkori megjegyzések miatt Goldberget két hétre felfüggesztették a "The View"-ból, és a zsidó közösség elítélte.



Bár a színésznő kénytelen volt bocsánatot kérni a megjegyzéseiért, ő továbbra is kitart azok mellett - mondta Goldberg a The Timesnak, azt állítva, hogy maguk a zsidók is megosztottak abban, hogy identitásuk csak vallási, vagy fajinak számít.



"A legjobb barátom azt mondta: 'Nem véletlenül nincs a népszámláláson zsidó rubrika. Szóval ez arra enged következtetni, hogy valószínűleg nem vagyunk faj'" - érvelt.



Emlékeztetve arra, hogy a nácik valóban fajként kezelték a zsidókat, és azt állították, hogy koponyamérési technikákat használtak az azonosításukra, a színésznő lesöpörte az ilyen érvelést. "Az elnyomó mondja meg neked, hogy mi vagy. Miért hiszel nekik? Mert ők nácik." - mondta, hozzátéve, hogy a holokausztnak nem a zsidók voltak az egyetlen célpontjai.



"Eredetileg nem... Ne feledjük, hogy kit öltek meg először. Nem faji alapon öltek; fizikai alapon öltek. Olyan embereket öltek, akiket mentálisan sérültnek tartottak. Aztán hozták meg ezt a döntést" - állította Goldberg.



"Ezt tették a feketékkel is. De ez nem változtat azon a tényen, hogy egy zsidót nem lehetett megkülönböztetni az utcán. Engem meg tudnál találni. Őket nem tudtad megtalálni. Ez volt a lényeg, amit mondani akartam" - tette hozzá.



Az interjú során Goldberg kiállt más ellentmondásos megjegyzései mellett is: "Vannak kérdéseim, mert a transz férfiaknak, még mindig van prosztatájuk" - mondta Goldberg. A beszélgetőpartner emlékeztetett rá, hogy az ilyen emberek valójában "transz nők", a színésznő visszavágott, hangsúlyozva, hogy "a nőknek nincs prosztatájuk".