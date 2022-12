Meghalt a Faithless énekese, Maxi Jazz

Meghalt Maxi Jazz, a Faithless brit dancecsapat énekese. Halálhíréről a Twitteren számolt be a zenekar.



Maxi Jazz, eredeti nevén Maxwell Fraser 1957-ben született, és 1984-ben kezdett DJ-ként zenélni a hip-hop zene hatására, és először The Soul Food Cafe Band néven alapított zenekart. Az 1990-es években többek között a Jamiroquai, a Soul II Soul és Galliano koncertjein is ott volt a színpadon háttérénekesként.



A Faithlest 1995-ben alapították, miután egy stúdióban találkozott Rollo Armstronggal, rajtuk kívül Sister Bliss és Jamie Catto voltak még tagok a kezdetekkor.



Maxi Jazz a Szoka Gakkaj japán buddhista mozgalom tagja volt, erős buddhista hite szemben állt a zenekar nevének jelentésével (hitetlen).



A Faithless, amely többször fellépett Budapesten, többek között a Sziget Fesztiválon, 2011-ben oszlott fel. Maxi Jazz 2015-ben alapított új bandát Maxi Jazz & The E-Type Boys néven, amelyben énekesként és gitárosként is aktív volt - írta a hvg.hu.

Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y'hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza