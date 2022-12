Színes

Robert De Nirótól akart karácsonyi ajándékot lopni egy tolvaj

A 79 éves Oscar-díjas színész az emeleten tartózkodott a betörés alatt, akkor ért le a nappaliba, amikor a nőt elfogták. 2022.12.20 07:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Robert De Niro manhattani lakásából akart karácsonyi ajándékokat lopni egy tolvaj, akit a rendőrség hétfőn hajnalban tetten ért.



A hatóság közleménye szerint a sorozatos betöréseket elkövető Grincset követték, és akkor csaptak le rá, amikor hajnali három óra előtt besurrant A keresztapa és a NagyMenők sztárjának lakásába.



A 30 éves tettes már a nappaliban volt, amikor letartóztatták. A helyszínről eltulajdonított tárgyakat találtak nála - számolt be a New York-i rendőrség, de az elkövetőt nem nevezték meg.



A tolvaj a karácsonyfa alatt talált ajándékokat is el akarta vinni - tette hozzá jelentésében az ABC News. A 79 éves Oscar-díjas színész az emeleten tartózkodott a betörés alatt, akkor ért le a nappaliba, amikor a nőt elfogták.



Az incidens Manhattanben, az East 65th Street egy házában történt. A rendőrség szerint a tolvaj az erőszakos behatolásra utaló jelek alapján az alagsori bejáraton keresztül juthatott be. De Niro szóvivője elmondta, hogy a színész ideiglenesen bérli a lakást.



A tettes még hétfőn vagy kedden bíróság elé kerül a manhattani kerületi ügyészség szóvivője szerint.