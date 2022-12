Kultúra

Első nagyjátékfilmjét rendezi Destry Allyn Spielberg, Steven Spielberg lánya

Első nagyjátékfilmje megrendezésére készül Destry Allyn Spielberg, Steven Spielberg lánya, aki egy rövidfilmjével már felhívta magára a figyelmet a tavalyi New York-i Tribeca Filmfesztiválon.



A Four Assassins (And A Funeral) című film forgatókönyvét Ryan Hooper írta. A deadline.com cikke szerint a filmet úgy lehet elképzelni, mintha a Kingsman, a Tőrbe ejtve és az Utódlás találkozna egymással.



Tavaly debütált Allyn Spielberg The Right Way című rövidfilmje, ami Owen King szkriptjéből született. De Spielberg lánya korábban színésznőként is kipróbálta magát: szerepelt Paul Thomas Anderson Licorice Pizza című filmjében és az Ez minden, amit tudok című minisorozat egy epizódjában is.



A Thunder Road produkciós vállalat, amely felkérte a rendezésre, közleményében arról írt, hogy Destry Allyn Spielberg rövidfilmje meggyőzte őket a tehetségéről, és úgy vélik, a Four Assassins tökéletes választás lesz számára, amellyel megmutathatja egyéni hangját is, és új filmkészítőként jelentkezhet be az akciófilmesek elitjébe.



A szereplőválogatás már folyik, a forgatás pedig 2023 első felében már el is kezdődhet Nagy-Britanniában.



A Thunder Road legismertebb produkciója a John Wick-sorozat. Náluk készíti első, Monkey Man című rendezését Dev Patel is.