Gyász

85 éves korában meghalt a Twin Peaks zeneszerzője

Vasárnap 85 éves korában elhunyt Angelo Badalamenti, a sokoldalú Grammy-díjas zeneszerző, aki David Lynch rendezővel dolgozott együtt, és ő írta a Twin Peaks című tévésorozat ikonikus zenéjét.



Természetes halált halt a New Jersey állambeli Lincoln Parkban lévő otthonában - közölte unokahúga, Frances Badalamenti a Hollywood Reporterrel.



Az 1927-ben Brooklynban olasz-amerikai szülők gyermekeként született Badalamenti klasszikusan képzett zeneszerző volt, és olyan dalokat írt, amelyeket többek között Nina Simone ("I Hold No Grudge") és Nancy Wilson ("Face It, Girl, It's Over") is felvett.



Badalamenti először Lynch-csel a Blue Velvet (1986) című neo-noir thrillerben dolgozott együtt. Isabella Rossellini színésznő kezdetben meghívta őt a forgatásra, mint énektanárát. Badalamenti írta a 'Mysteries of Love' című szám zenéjét, míg Lynch a dalszövegeket.



Ezután Lynch több filmjén is dolgozott, köztük az "Elveszett országút"-on (1997) és a "Mulholland Drive"-on (2001), amelyért Lynch-et Oscar-díjra jelölték a legjobb rendezésért.



Badalamenti Grammy-díjat nyert Lynch 'Twin Peaks' (1990-91) című misztikus tévésorozatának főcímdaláért, amely az egyik legismertebb zeneszámává vált, és később a sorozat 2017-es folytatásán is dolgozott.



Televíziós és filmes karrierje mellett Badalamenti komponálta az 1992-es barcelonai nyári olimpiai játékok nyitótémáját is.