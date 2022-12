Kultúra

Magyar tubaművész lépett fel Ukrajnában

A háború kezdete óta első magyar előadóként lépett fel az ukrán fővárosban Kovács Zalán László tubaművész. 2022.12.09 MTI

Az előadó Vitalii Dvorovly ukrán zongoristával az elmúlt napokban a magyar nagykövetség szervezésében közös koncertsorozatot tartott Koncert Ukrajnáért címmel, ennek záróállomása csütörtökön volt Kijevben - közölte a magyar képviselet pénteken az MTI-vel.



A turné keretében a duó előzőleg december 5-én Beregszászon, december 6-án pedig Lembergben adott hangversenyt. A nagy sikerű koncertekre az Ukrajna területét érő, ismétlődő rakétatámadások közegében került sor.



A csütörtöki kijevi záróeseményen Íjgyártó István magyar nagykövet mellett a diplomáciai testület több más tagja is képviseltette magát. Az est során elment az áram, de a hangverseny nem szakadt meg, az előadókat a hallgatóság mobiltelefonjai világították meg. A műsor a Monti-csárdással zárult.



Mint a közlemény kiemeli, a tubaművész koncertkörútjával Magyarország azon európai uniós országok szűk körébe lépett, ahonnan egy-egy előadó személyes művészeti kiállásával, helyszíni jelenlétével adott támogatást a háborús területen élőknek.



"A több száz fős közönséget vonzó fellépések nemcsak a béke és a támogatás lelkületét közvetítették a zene utolérhetetlen eszköztárával, de azt is megmutatták, milyen fontos Magyarország kiállása Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett ezen a módon is" - szerepel a kijevi magyar nagykövetség kommünikéjében.



Mint írták, a koncertkörút a hagyományos keresztény ünnepkör, az adventi időszak részeként jött létre abban a szellemiségben, amely egy szebb és jobb jövő reményét hivatott hordozni.



A fellépéseket Magyarország Kijevi Nagykövetségének szervezésében, széleskörű összefogással az ungvári főkonzulátus, a beregszászi konzulátus, a lembergi tiszteletbeli konzul, a Magyarok Kijevi Egyesülete, a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség, a lembergi Filharmónia, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet támogatásával tartották meg.



A közlemény kitér arra, hogy Kovács Zalán László egyszerre van jelen előadóművészként, a művészeti konzervatórium igazgatójaként és jelentős komolyzenei fesztiválok szervezőjeként a hazai művészeti életben, és gyakran turnézik európai és azon túli országok rangos koncerthelyszínein. A Paksi Nemzetközi Fúvós Napok igazgatójaként Magyarországra is rendszeresen elhozza a nemzetközi színtér ismert művészegyéniségeit. A Bach Mindenkinek Fesztivál igazgatójaként évek óta szervez magyar előadóművészeknek koncertkörutakat Kárpátalja számos településére.



Vitalii Dvorovly ukrán zongorista a Lembergi Zeneakadémia hallgatója. Tanára Örmény József zongoraművész.