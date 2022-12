Kultúra

Harry herceg: "mindketten mindent feláldoztunk egymásért"

A kettejük által egymásért vállalt áldozatról, a Buckingham-palota falai mögött máig érvényes merev protokollról, a Meghan és Diana közötti hasonlóságokról esik szó sok minden más mellett abban a dokumentumfilm-sorozatban, amelynek első három része csütörtökön jelent meg a Netflixen. 2022.12.08 15:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Harry & Meghan címet viselő, 55 perces epizódokból álló sorozat forgatása tavaly tavasszal kezdődött és idén augusztusban ért véget.



A Netflix az első rész felvezetőjében külön kiemeli, hogy a brit királyi család tagjai nem kívánták kommentálni a sorozatban elhangzottakat.



Harry herceg - III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, aki jelenleg az ötödik a brit trónutódlási sorban - "nagy love story-nak" minősíti az ő és amerikai felesége, Meghan hercegnő kapcsolatát. "A legnagyobb őrület az egészben az, hogy ez a love story még csak most kezdődik" - teszi hozzá.



A sorozatot hosszú hetek óta feszült figyelemmel várta a világ, különös tekintettel arra, hogy Harry és Meghan 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel, Archie Harrison Mountbatten-Windsorral együtt Kaliforniába költöztek.



Harry és a királyi család többi magas rangú tagja között azóta is feszült a viszony. Különösen feltűnő ez a feszültség és elhidegülés Harry és bátyja, Vilmos trónörökös - az Egyesült Királyság majdani uralkodója - között.



A csütörtökön kezdődött Netflix-sorozatban Harry - aki a szakítás ellenére megtarthatta a Sussex hercege címet és helyét a brit trónöröklési sorban - minderről úgy fogalmaz: Meghan feláldozott mindent, amit addig ismert, beleértve a saját szabadságát is, "csak azért, hogy tagja lehessen az én világomnak", de "meglehetősen rövid időn belül én is mindent feláldoztam azért, hogy beléphessek az ő világába".



Harry beszél arról a hasonlóságról is, amelyet néhai édesanyja, az 1997-ben tragikus autóbalesetben elhunyt Diana hercegnő és Meghan között lát. "Oly sok minden van Meghanban, amely annyira hasonlít a mamámra. Ugyanaz az együttérzés, ugyanaz az empátia, ugyanaz a bizalom, ugyanaz a személyes melegség" - fogalmaz a herceg.



Meghan hercegnő felidézi a királyi család tagjaival kapcsolatos első élményeit: hamar rá kellett ébrednie, hogy a kifelé mutatott formalitások a palota falai mögött, a nyilvánosságtól távol is érvényesek.



Harry felesége elmeséli, hogy amikor Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegnő egy ízben átjött hozzájuk vacsorára, ő szakadt farmerben és mezítláb fogadta, és meg akarta ölelni őket.



"Mindig is ölelős voltam, és nem tudtam, hogy sok brit mennyire idegenkedik ettől" - mondja Meghan.



Szóba kerülnek az interjúsorozatban az édesanyja részéről afrikai-amerikai gyökerű Meghannal szembeni rasszista megnyilvánulások, köztük a róla megjelent, ilyen felhangú újságcikkek.



Harry elmondja, hogy az udvar részéről nem sok segítséget kapott ebben az ügyben, "a palota irányvonala az volt, hogy ne szólj semmit".

Amikor ezt számon kérte, a válasz az volt, hogy miért kellene az ő feleségével kivételezettebben bánni, mint a királyi család más tagjaival.



"Azt válaszoltam, hogy a különbség itt az etnikai hovatartozás" - idézi fel a herceg az ezzel kapcsolatos vitákat.



A Meghannal szembeni rasszista megnyilvánulások korábban is hangsúlyosan a felszínre kerültek.



Harry és Meghan az udvarban tapasztalt "rasszista megnyilvánulásokról" szólt a velük készült, világszerte hatalmas vihart kavart kétórás interjúban is, amelyet Oprah Winfrey-nek adtak tavaly márciusban.



A műsorban Meghan elmondta: még várandós volt elsőszülött kisfiával, Archie-val, amikor Harrynek "valaki" a királyi családból felvetette, hogy a születendő gyermek bőrszíne "vajon mennyire lesz sötét".



Harry abban az interjúban kifejtette: a rasszista megnyilvánulásoknak komoly szerepük volt abban, hogy ő és felesége 2020-ban felhagyott a királyi család szolgálatában végzett tevékenységével és Amerikába költözött.



A Netflix-interjúsorozat második, egyben utolsó három része jövő csütörtöktől lesz látható az internetes műsorszolgáltató programkínálatában.