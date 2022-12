Gyász

Meghalt a Nicsak, ki beszél sztárja, Kirstie Alley

Rákban, 71 éves korában elhunyt Kirstie Alley, Emmy-díjas színésznő - közölte családja. A betegséget csak nemrég fedezték fel. A családja köszönetet mondott "a Moffitt Rákközpont orvosainak és ápolóinak a gondoskodásért". Betegségének részleteit nem hozták nyilvánosságra.



"Édesanyánk életöröme és szenvedélye az élet, a gyermekei, unokái és a sok állata iránt, nem beszélve az alkotás örök öröméről, páratlan volt, és arra inspirált minket, hogy a legteljesebben éljük az életet, ahogy ő is tette" - áll a közleményben.



A kansasi Wichita városából származó Alley 1983-ban ment hozzá Parker Stevenson színészhez, akivel örökbe fogadták William True és Lilly Price nevű gyermekeiket. A pár 1997-ben szakított.



Alley tagja volt a Szcientológiai Egyháznak, amelyet gyakran védelmezett interjúkban. A szcientológia Narconon programjának tulajdonította, hogy segített neki legyőzni kokainfüggőségét. Tavaly a Fox műsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak elmondta, hogy gyakran támadták őt a hitéért.



Alley a Jenny Craig szóvivője is volt, és nyíltan beszélt a súlyával való küzdelméről. Két könyvet írt, a 2012-ben megjelent "The Art of Men" (A férfiak művészete) és a 2005-ben megjelent "How To Lose Your Ass and Regain Your Life" (Hogyan veszítsd el a segged és nyerd vissza az életed) címűt.



Travolta az elsők között osztotta meg gondolatait Alley halálának bejelentése után.



"Kirstie volt az egyik legkülönlegesebb kapcsolat, ami valaha is volt. Szeretlek Kirstie. Tudom, hogy még találkozunk" - posztolta Travolta az Instagramon.