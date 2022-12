Programajánló

Velük már biztosan találkozhatunk a Virtuózok V4+ nemzetközi döntőjében

Velük már biztosan találkozhatunk a Virtuózok V4+ nemzetközi döntőjében

Öt ország, új zsűritagok, új szabályok, zenei párbajok és titkos szavazás - soha nem látott izgalmak jellemzik a Virtuózok V4+ idei évadát. Az első nemzetközi elődöntő továbbjutói már biztosan ott lesznek a döntőben. 2022.12.06

A magyar fejlesztésű komolyzenei tehetségkutató első elődöntője alaposan megdolgoztatta a zsűritagokat. Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Szlovénia összesen húsz továbbjutója közül most tízen mutatták meg magukat az első nemzetközi elődöntőben, a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében, Hollerung Gábor vezetésével.

Fotó: Hegedűs Bence, Virtuózok

A Miklósa Erika operaénekes, Gabriela Rachidi, a cseh Krumlov Fesztivál igazgatója, HAUSER sztárcsellista, Pablo Sáinz Villegas gitárművész, Steven Mercurio karmester, a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar igazgatója és Harvey Goldsmith producer, a Live Aid létrehozója alkotta zsűri legszívesebben mindenkit továbbjuttatott volna, erre azonban nem volt lehetőség. Az egy országból érkező versenyzők zenei párbajt vívtak, ennek eredményéről a két fellépés után azonnal döntött a zsűri titkos szavazással.



„Negyven éve én is éppen ilyen gyerek voltam, mint most a versenyzők, ezért úgy gondolom: a Virtuózok egy fantasztikus lehetőség, hogy segíthessünk nekik, felkaroljuk és bátorítsuk őket, hogy megvalósíthassák az álmaikat. Zsűritagként számomra az a legfontosabb szempont, hogy melyik tehetség tudja megérinteni a szívemet” – mondja a spanyol gitár lelkének nevezett Pablo Sáinz Villegas gitárművész, aki extra produkciójával nyűgözte le a tévénézőket.

Fotó: Hegedűs Bence, Virtuózok

Plácido Domingo Jr - aki a Virtuózok főcímét is jegyzi - Zavaros Eszter operaénekessel a szereplésük után a versenyzőkkel beszélgetett, de olykor próbára is tette őket. Megbizonyosodott Liu Yinuo Szofi abszolút hallásáról, valamint kíváncsi volt a szlovén Patricija Avsic hegedűtechnikájára. Patricija ugyanis rendkívül gyorsan tudja játszani Rimszkij-Korszakov: A dongó című művét, amivel sokan szerettek volna már Guiness rekordot dönteni. A szlovén hegedűs kislány lenyűgözte Plácido Domingo Jr-t, hiszen 0.58 alatt játszotta el a művet, a jelenlegi rekorder ideje pedig 1.04. Patricija felülmúlta ezt.



A Virtuózok V4+ Szlovénia öt ország hét tévécsatornáján egyszerre, egy időben mintegy 70 millió ember számára elérhető. A komolyzenei tehetségkutató még egy elődöntővel és a szuperdöntővel jelentkezik az elkövetkezendő hetekben. Az öt ország fődíjasainak nyereménye egyenként bruttó tízezer Euró, emellett felléphetnek Maestro Plácido Domingóval 2023. március 4-én Budapesten, az MVM Dómban. Az öt fődíjas számára a HUNGAROTON közös lemezfelvételt biztosít. A Best of Talents díj nyertese egy világsztárral együtt adhat koncertet a HAUSER és Harvey Goldsmith által közösen alapított HAUSER Virtuosos Talent Managament jóvoltából. Az ezüstérmesek nyereménye egy-egy Hollóházi porcelán hegedű és egy koncertfellépés a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával a Zeneakadémia Nagytermében.



Virtuózok V4+ Szlovénia a Dunán, péntekenként 20.45-től



Ők már biztosan a Virtuózok V4+ nemzetközi döntősei:

- Magyarország - Somogyi Levente (szaxofon)

- Szlovákia - Mário Geca±ek (harmonika)

- Csehország - Roman Červinka (hegedű)

- Lengyelország - Paweł Libront (klarinét)

- Szlovénia - Patricija Avsic (hegedű)