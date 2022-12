Ünnep

Felkapcsolták a Szent Péter téri karácsonyfa és betlehem fényeit

A közép-olaszországi Abruzzo tartományból érkezett fenyőfa és a Friuli-Venezia Giulia ajándékozta betlehem fényeit is felkapcsolták a Szent Péter téren szombat késő délután tartott adventi szertartáson.

A közép-olaszországi Abruzzo tartományból érkezett fenyőfa és a Friuli-Venezia Giulia ajándékozta betlehem fényeit is felkapcsolták a Szent Péter téren szombat késő délután tartott adventi szertartáson.



A rossz idő miatt az átadási ünnepség a két régió küldöttségével a vatikáni audiencia-teremben zajlott, ahol mások között Massimiliano Fedriga, Friuli-Venezia Giulia kormányzója is beszédet mondott, valamint a fenyőfát ajándékozó Rosello polgármestere, Alessio Monaco.



A fénygyújtás pillanatára azonban elállt az eső, és a tér megtelt elsősorban római családokkal és külföldiekkel.



Az Appenninekből érkezett hatvankét éves és huszonhat méter magas jegenyefenyő a százharmincnégy lakosú Rosello település környékéről származik. Néhány hete kamionnal szállították a Szent Péter térre.



A fát szokás szerint a Vatikáni Állam színeit idéző arany és ezüst gömbökkel öltöztették fel, a kisebb díszeket pedig Abruzzo tartomány településeinek iskolásai, idősei, valamint pszichológiai rehabilitációs intézeteinek lakói készítették. A fények energiatakarékos ledlámpák.



A Szent Péter térre kerülő fát mindig más olaszországi régió, vagy európai állam ajándékozza. Ahonnan a mostani fenyő származik, onnan további negyven, kisebb fenyőt szállítottak a Vatikánba, amelyeket a Szent Péter-bazilikában és a Vatikán más helyszínein állították fel.

A betlehem, amely az északkeleti Friuli-Venezia Giulia ajándéka, az Udine városhoz közeli Sutrióból érkezett. Hagyományos betlehemábrázolásról van szó. A Jézus születését bemutató jelenet Karnia-térség évszázados hagyományait jelképezi: a cédrusfából kézzel faragott alakok a szent család tagjai mellett a térség hétköznapi szereplőit is bemutatják, pásztorokat, asztalosmestereket, szövőnőket, utcai kereskedőket portékájukkal a hátukon. A gyermek Jézus szobrát december 24-én este helyezik majd a jászolba.



A fenyőfa és a betlehem január 8-ig maradnak a Szent Péter téren.



December 8-án nemzetközi betlehemkiállítás is nyílik a Szent Péter tér oszlopcsarnokában, amelyen szokás szerint magyar kézműves betlehemek is láthatók lesznek.



Ferenc pápa Abruzzo és Friuli küldöttségét fogadva kijelentette: a fenyőfa és a betlehem a mai napig magával ragadja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A fa fényeivel utat mutat a sötétben, életünk bűnnel, félelemmel, fájdalommal teli árnyékában, és ahogyan a fáknak, az embereknek is szükségük van gyökerekre, mert "csak az, aki jó termőföldben ereszt gyökeret, tud a helyén maradni, növekedni, érni, ellenállni az őt tépázó szeleknek, és viszonyítási ponttá válni azok számára, akik rá tekintenek. Gyökér nélkül nem ez történik, erős alapok hiányában minden inog: ezért fontos őrizni a gyökereket az életben, éppúgy mint a hitben" - hangoztatta Ferenc pápa.



Az egyházfő a betlehemet a karácsony igazi gazdagságának nevezte, és azt mondta még, hogy Jézus születése "egyszerű és családias" volt, mást képviselt a mai rohanó világ fogyasztói karácsonyával szemben.