Kultúra

Bob Dylan bocsánatot kért, mert könyvében gép alkotta a 'kézírásos autogramot'

Bob Dylan amerikai zenész bocsánatot kért, amiért "kézírásos autogramot" tartalmazó könyvében gép készítette az aláírását - írta a The Guardian online kiadása hétfőn.



Az irodalmi Nobel-díjas zenész, dalszerző közleményt adott ki, hogy bocsánatot kérjen "téves döntése" miatt, mivel új könyve különleges, "kézírásos autogrammal" ellátottként hirdetett példányainak dedikálásához gépet vett igénybe.



A The Philosophy of Modern Song (A modern dal filozófiája) című könyv Dylan más zenészek számaihoz írt kommentárjait tartalmazza, és november elején jelent meg. Kilencszáz példánya "saját kezű aláírást" tartalmaz, 599 dollárért (234 ezer forint) került forgalomba. Minden egyes példányhoz a Simon and Schuster kiadó hitelességet garantáló levelét csatolták.



Amint az olvasók elkezdték megkapni példányukat, többen fotókat osztottak meg róla az interneten, és gyorsan észrevették, hogy minden aláírás egyforma.



Közleményében a 81 éves művész azt írta, "az évek során" minden autogramot saját kezűleg írt.



"2019-ben szédülni kezdtem, ami a pandémia alatt is folytatódott. Ötfős csapatra van szükség szorosan a közelemben, hogy dedikálni tudjak, és amíg a vírus tombolt, nem tudtuk biztonságosan végrehajtani az aláírást" - folytatta.



"A járvány alatt lehetetlen volt bármit dedikálni, a szédülés pedig nem segített. Ahogy a határidő közeledett, felmerült a gépi autogram ötlete, miközben biztosítottak, hogy az ilyesmit a művészvilágban +mindig+ így csinálják" - írta.



"Téves döntés volt a gép használata, a Simon and Schuster kiadóval dolgozom a helyrehozásán" - tette hozzá.



A kiadó már a múlt héten elnézést kért, és minden elégedetlen vevőnek kártérítést ajánlott fel.



"Mint kiderült, a limitált példányszámú könyvek tartalmazzák Bob eredeti aláírását, tollal készült másolat formájában" - tették közzé a Twitteren.



Az úgynevezett autopen használata politikai körökben igen elterjedt. Barack Obama volt az első amerikai elnök, aki 2011-ben autopennel fogadott el törvényt.



Nagyobb felhördülést vált ki, ha hírességek használják: az év elején Dolly Parton amerikai countryzenészt vádolták meg vele, Sinéad O'Connor ír énekesnő pedig tavaly elismerte, hogy visszaemlékezéseit bélyegzővel írta alá.