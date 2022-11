Egyházak

Jézus transznemű lehetett, állítja a brit egyetem dékánja

Dr. Michael Banner megvédte azt a tudóst, aki a Krisztus testén lévő sebet egy vaginához hasonlította - írja a lap.

A cambridge-i Trinity College dékánja "jogosnak" nevezte azokat a találgatásokat, amelyek szerint Jézus Krisztus transznemű lehetett - jelentette szombaton a The Telegraph. Dr. Michael Banner a nyilatkozatot egy fiatal kutatótárs védelmében tette, aki azt állította, hogy Jézus teste férfias és női vonásokat egyaránt magában foglal.



A múlt vasárnapi esti istentiszteleten az egyetem kápolnájában Joshua Heath cambridge-i kutatóhallgató reneszánsz és középkori festményeket mutatott be Jézus keresztre feszítéséről, miközben azt állította, hogy a testén lévő egyik seb "határozottan vaginális megjelenést ölt" - írja a lap.



Állításának bizonyítására Heath Jean Malouel 14. századi "Pieta a Szentháromsággal" című festményét használta, amely a Louvre gyűjteményének része. A festmény Jézust ábrázolja oldalsó sebbel, amelyből vér folyik lefelé az ágyékához.



"Krisztus teste egyszerre férfias és nőies is ezeken a műveken. Ha Krisztus teste, ahogy ezek a művek sugallják, minden test test teste, akkor az ő teste egyben a transz test is" - mondta Heath, akit az outlet idézett.



A gyülekezet láthatóan megdöbbent, az egyik tag a Telegraphnak azt mondta, hogy "könnyek között hagyta el a szertartást". Azt mondta, hogy "megveti azt az elképzelést, hogy azzal, hogy egy férfin lyukat vágnak, majd ezen keresztül behatolva nő lehet belőle", és a véleményt "korunk eretnekségének" nevezte.



Banner kijelentette, hogy szerinte a "spekuláció jogos volt, függetlenül attól, hogy Ön vagy én vagy bárki más nem ért egyet az értelmezéssel, mást mond erről a művészeti hagyományról, vagy ellenáll annak a transzszexualizmus körüli kortárs kérdésekre való alkalmazásának".



A dékán ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy bár a vélemény a fiatal kutató sajátja, nem adna meghívást olyasvalakinek, akiről úgy gondolja, hogy szándékosan próbálna sokkolni vagy megbotránkoztatni egy gyülekezetet, vagy a kereszténység ellen beszélne.



A múlt héten a diákok tiltakoztak az ellen, hogy a Cambridge Union vitáján jelen legyen Kathleen Stock professzor, aki 2021-ben kénytelen volt lemondani a Sussexi Egyetemen betöltött posztjáról, miután azt mondta, hogy az emberek nem változtathatják meg a nemüket. Az ostromlott tudós azért volt az egyetemen, hogy a szólásszabadság témájában fejtse ki nézeteit, nem pedig a transzneműek jogairól.