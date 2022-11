Kultúra

Akár egymillió fontért is elkelhet Darwin egy aláírt kézirata

Akár egymillió fontért (477 millió forint) is elkelhet egy Charles Darwin angol természettudós által írt és dedikált kézirat a Sotheby's aukciósház New York-i árverésén.



A sokat megélt dokumentum több szempontból is különleges ereklyének számít. Darwin kézirataiból ugyanis kevés maradt meg, a tudós nem őrizte meg papírra vetett gondolatait, s még ritkábban írta ki teljes nevét aláíráskor: általában rövidítve, csak a C Darwin vagy Ch Darwin szignót használta - írja a BBC hírportálja.



A szóban forgó papír szövegét a 19. század Angliájában népszerű, The Autographic Mirror című magazin felkérésére írta meg a tudós. Hermann Kindt, az újság kiadója híres emberek életrajzát aláírásukkal kiegészítve közölte a magazin számaiban.



Darwin kapva kapott a felkérésen, s röviden összefoglalta az akkor még sok kételkedést kiváltó elméletét az evolúcióról és a természetes kiválasztódásról. A Szingapúri Nemzeti Egyetem BBC-nek nyilatkozó oktatója szerint emiatt igazán egyedülállónak számít Darwin szóban forgó hagyatéka.



Mint azt John van Wyhe elmagyarázta, a kiválasztott szöveg a természettudós A fajok eredete című kötetének harmadik kiadásából származik, s Newton példáján át bizonyítja saját elméletének hitelességét. "(A szövegben) arra próbál utalni, hogy jóllehet az emberek először hihetetlennek és különösnek találják elméletét, ám ugyanígy fogadták Newtonét a gravitációról, és immár senki sem vonja kétségbe a tömegvonzás létezését" - nyilatkozott a BBC-nek John van Wyle, aki egyúttal a Darwin Online nevű internetes tudományos gyűjtemény kurátora is.



A szövegben Darwin elismerte, hogy az elmélettel nem adott magyarázatot az élet eredetére, azonban, mint az a kéziratban is olvasható, ez a kérdés nem vonja kétségbe elmélete érvényességét.



A Sotheby's eddig 400 ezer fonttal (mai árfolyamon 193 millió forint) tartja a Darwin-kéziratok leütési árának rekordját, az 1865-ös kézirat a péntektől december 9-ig tartó online árverésen azonban ezen összeg többszöröséért kelhet el.