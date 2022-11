Kultúra

Érzékenyítő program indult a Radnóti Színházban

Közelítő címmel indult érzékenyítő részvételi színházi program a budapesti Radnóti Miklós Színházban.



A színház szerdai közleménye szerint az idén harmadik alkalommal hirdették meg a részvételi színházi programot.



Ebben az évben a Radnóti Ifjúsági Műhely (RIM) különleges kurzust tart fiatal felnőttek számára, belefoglalva a sajátos szükségletű, fogyatékossággal élő fiatalokat is. Egy kollektív alkotófolyamaton keresztül vállalkoznak a társadalmi inklúziót, a befogadást elősegítő, közös jövőképalkotásra.



A program címe Közelítő, hiszen az inklúzió felé vezető első lépés, hogy elkezdjünk közeledni egymáshoz. A színház az ArtMan Egyesület és a Budapest Esély Nonprofit Kft. együttműködésével, valamint a Lengyel Intézet támogatásával indította el Közelítő részvételi színházi csoportját különböző sajátos szükségletű, atipikus és tipikus fiatal felnőttekkel.



A résztvevők a november közepén indult közös alkotómunka során próbálják egymás helyzetét jobban megérteni. A fiatalok közös témafelvetések és döntések mentén vesznek részt a mozgásos és szituációs foglalkozásokon, hogy komfortzónájukból kilépve tapasztalják meg a kölcsönös megértéssel, elfogadással és együttműködéssel áthidalható problémás élethelyzeteket.



A 16 alkalomból álló alkotófolyamatról Kőrösi Máté filmrendező dokumentumfilmet készít. Az elkészült film része lesz annak az érzékenyítő programnak, amelynek keretében 2023 őszétől a RIM munkatársai diákok számára tartanak tematikus workshopokat.



A részvételi színházi csoportot Mészöly Andrea táncművész-koreográfus, szomatopedagógus, az ArtMan Egyesület tagja és Szendrey Gitta drámainstruktor-művészetterapeuta, a RIM munkatársa vezeti.



A foglalkozások során az irányított beszélgetések mellett a mozgásos és szomatikus gyakorlatokat színházi és drámapedagógiai formákkal ötvözik. A munkamódszerek és szemléletek találkozásából, a csoport ötleteiből jön létre az alapja a projektzáró előadásnak vagy workshopbemutatónak, amelyet 2023 áprilisában kétszer is láthat a közönség a Jurányi Házban.



A részvételi színházhoz kapcsolódva a Budapest Esély az áprilisi előadásokra Élő Könyvtárat szervez alkalmanként nyolc élő, "kikölcsönözhető" könyvvel. A nyolc "könyv" ez esetben érintett, fogyatékossággal élő embereket jelent, akik elmesélik saját történetüket és az "olvasók" kérdéseire is válaszolnak. A program célja az előítéletek csökkentése és a tabukkal való leszámolás.



A közleményben idézik Kováts Adél színházigazgatót, aki szerint sokat beszélünk a társadalmi felelősségvállalásról, de nem árt megmutatni, hogyan valósulhat meg a saját életünkben. "Gyakran már az is segítségnek számít, ha tolerálunk valamit. A nyitottság, az egymás felé fordulás nagyon fontos" - mondta Kováts Adél, aki a színház által indított "érzékeny ügyeink" kampányban is az akadálymentesség fontosságára hívja fel a figyelmet.